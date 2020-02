Transcription de la conférence téléphonique avec les médias de Tyson Fury

Bob Arum (président, premier rang): Nous ne pouvons pas attendre la nuit de combat. La réponse de tout le monde des systèmes de câblodistribution, des fournisseurs de satellites, des plates-formes numériques a été énorme. Je tiens à remercier en particulier ESPN et FOX pour la façon magnifique dont ils ont tous les deux mis le pied à terre pour nous aider à promouvoir ce combat. Je tiens également à profiter de cette occasion pour remercier mes amis de la PBC, qui ont si bien travaillé avec mon personnel de haut rang pour faire de cet événement un événement formidable et, bien sûr, féliciter les deux combattants qui ont été incroyables dans leurs commentaires. fait sur le combat à la presse, respectant la capacité de chacun mais confiant dans le fait que chacun croit qu’il va gagner. Et je suis particulièrement impressionné et très reconnaissant envers Tyson Fury, qui a montré au monde comment vous, en tant que participant, promouvez un grand événement comme ce match de championnat des poids lourds. Tyson a fait un travail merveilleux en communiquant avec la presse, et après l’avoir regardé dans le gymnase, je dis à tout le monde qu’il est au sommet de son art et que vous allez voir une performance magistrale de Tyson le 22 février.

Tyson Fury (champion du monde des poids lourds linéaires): Tout d’abord, que Dieu vous bénisse, Bob Arum, pour cette excellente intro. Oui, je me suis entraîné très, très dur pendant les huit dernières semaines à Las Vegas, et je m’entraînais quatre ou cinq semaines avant cela au Royaume-Uni. Je n’ai jamais, jamais, jamais été aussi concentré ou aussi prêt pour un combat que je le suis pour ce combat. J’ai sorti tous les arrêts que n’importe qui pouvait faire pour un camp d’entraînement. Je n’ai rien laissé de côté. Chaque bout a été botté. Nous allons voir le meilleur Tyson Fury que Tyson Fury puisse être. La dernière fois, je n’ai eu que quelques combats, enfin, six mois en fait, après trois ans hors du ring. Cette fois, j’ai eu bien plus d’un an d’activité et je vais remporter cinq victoires consécutives. Je l’ai battu lors de notre concours de 12 rounds {fin 2018}. Je suis en forme. Je suis prêt. Je suis confiant. Le combat s’est bien passé. Je suis sans blessure. Aucune excuse de ma part. Je suis prêt pour une guerre, un round ou 12.

Q: Ma première question pour vous Tyson est, étant donné que vous avez 12 rounds d’expérience contre Deontay Wilder lors de votre premier combat il y a quelques années, je me demande quel est, selon vous, le plus grand ajustement que vous devez faire dans ce match particulier sachant que vous avez déjà fait 12 tours avec le gars avant et vous avez vu ce qu’il a?

Fureur: La plus grosse erreur que j’ai faite la dernière fois n’a pas été de le faire payer quand il a été blessé. Je ne savais pas ce que j’avais dans le réservoir la dernière fois. Je n’avais jamais fait 12 tours {lors de mon retour}. C’est long. Cette fois, je sais que je peux faire la distance et nous ne nous blessons pas. Je vais lui jeter tout sauf l’évier de la cuisine et il ne saura pas ce qui l’a frappé.

Q: Qu’est-ce {avez-vous vu de lui lors du premier combat} que vous pensez pouvoir exploiter dans le match revanche?

Fureur: J’ai appris qu’il peut être touché et qu’il peut être blessé assez régulièrement. C’est la plus grande chose que j’ai apprise sur Deontay Wilder. Rien que je ne connaissais déjà. Avant de le combattre, je ne savais évidemment pas à quoi il ressemblait dans un ring de boxe, et après l’avoir combattu, je sais à quoi il ressemblait. Et je pense qu’il n’y a rien à craindre. Il a une grosse main droite et c’est tout. C’est un combattant unidimensionnel, et je vais le prouver le 22 février.

Q: Donc, Tyson, pensez-vous qu’en entrant dans ce match, vous aurez plus de confiance parce que vous avez participé aux 12 tours. Beaucoup de gens pensaient que tu avais gagné. Vous l’avez envoyé pendant une longue période. Vous avez survécu aux renversements. Ou y a-t-il une préoccupation parce que vous avez été renversé deux fois, particulièrement dur au 12e tour? Genre, lequel est-ce?

Fureur: Non, je ne suis pas stressé à l’idée de me battre. J’ai fait 12 rounds, je l’ai mis en boîte assez à l’aise, j’ai pris ses meilleurs clichés, je me suis levé, j’ai tiré à nouveau sur lui. Celui qui devrait être concerné est Deontay Wilder parce que, étant un poney à un tour, il est un artiste à élimination directe, mais il m’a renversé deux fois en deux tours, neuf et 12. Et il avait plus de deux minutes par tour pour terminer moi et il ne pouvait pas me finir. C’était comme sur Mortal Kombat. Ils ont dit: «Finissez-le !,» et ensuite ne pouviez pas le finir. Alors oui, c’est lui qui devrait être concerné. Il a décroché les deux meilleurs coups de poing que n’importe quel poids lourd au monde pourrait jamais toucher sur quelqu’un d’autre, et le Gypsy King est ressuscité comme un Phénix des cendres à mes pieds et l’a blessé à la fin du tour. Alors oui, ça va être assez difficile pour Wilder, pas pour moi. C’est de la boxe lourde. J’ai été touché. J’ai été blessé. J’ai été réprimé dans {ma} carrière, mais ce n’est pas quand nous sommes réprimés. C’est ce qui se passe lorsque nous nous relevons et continuons à avancer.

Q: Tyson, lors d’une conférence téléphonique il y a quelques jours, l’entraîneur de Deontay Wilder a déclaré qu’il estimait que la capacité de boxe de Deontay Wilder et son QI sur le ring étaient sous-estimés. Je me demandais juste comment vous évalueriez son… vous savez être le boxeur habile que vous êtes, comment évalueriez-vous sa capacité de boxe et son QI sur le ring?

Fureur: Il a donc beaucoup d’expérience. Il a plus de 40 combats professionnels. S’il ne connaît pas la boxe maintenant à 34 ans, il ne le saura pas. Je pensais que son QI de boxe allait bien, mais ce n’était pas là-haut avec des gens comme Wladimir Klitschko. Mais il était décent. Il a toujours l’air dangereux. Il a toujours l’air imposant et dangereux, vous ne pouvez donc jamais écrire quelqu’un comme ça. Ça c’est sûr.

Q: Tyson, il y a eu beaucoup de discussions depuis que vous l’avez combattu et il a eu deux gros KO et {des gens qui disent} qu’il est sans doute le plus gros frappeur de l’histoire de la boxe. Même Bob lui-même a dit que c’était peut-être vrai. Je me demande juste, après avoir senti son pouvoir, ce que vous en pensez et comment il se compare peut-être à Klitschko et aux autres personnes que vous avez combattues?

Fureur: Tu sais que j’ai ressenti le pouvoir. Ce n’est pas si mal. Ce n’est pas si mal. Il ne peut pas être le plus gros frappeur de l’histoire parce qu’il ne pouvait pas assommer le roi gitan, n’est-ce pas? J’ai pris son meilleur coup au ras du menton et je me suis relevé. Il frappe fort, mais je n’ai jamais été frappé par des gens comme Earnie Shavers. Je n’ai pas été frappé par George Foreman. Je n’ai pas été frappé par Rocky Marciano ou l’un de ces meilleurs gars. Je ne les ai pas touchés, je ne peux donc pas commenter. Donc, pour dire que c’est le plus gros coup de poing de l’histoire, je ne suis pas vraiment sûr parce que je n’ai pas été touché par tous les gars de l’histoire. Mais, vous savez, je ne pense pas qu’il frappe plus fort que Wladimir Klitschko. Wladimir a un coup de poing massif et a remporté beaucoup plus de combats que Wilder. Ne vous y trompez pas, tous les poids lourds frappent fort et nous pouvons tous mettre KO n’importe qui. Wilder, je ne pense pas que ce soit autant son pouvoir. C’est la vitesse à laquelle il atterrit, ce qui peut être délicat lorsque vous ne le voyez pas venir. Mais là encore, même un gars qui n’a pas de ratio de KO, s’il vous frappe et que vous ne le voyez pas venir, alors il va vous rabaisser. Mais en ce qui concerne le ressenti des coups de poing dans les combats, je ne le connais pas parce que je ne ressens aucun coup de poing lorsque je suis sur le ring parce que l’adrénaline monte haut lorsque vous êtes dans un combat. Vous ne ressentez jamais les coups de poing.

Q: Tyson, vous avez dit lors des deux conférences de presse que vous vous entraînez pour le KO. Vous prévoyez un KO de second tour. La réaction de la plupart des gens a été que vous plantez un truc d’esprit ou essayez de cacher votre stratégie. Comment adresseriez-vous les sceptiques qui ne croient pas que ce soit votre intention?

Fureur: Eh bien, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour le savoir, n’est-ce pas? Donc ce n’est pas très long pour voir si je bluffe ou si je dis la vérité. C’est de la boxe. Beaucoup de gens ont fait beaucoup de choses dans le passé, mais nous verrons quel homme veut le sauvegarder.

Q: Si telle est votre intention, dans quelle mesure le jugement du premier combat contre Wilder a-t-il joué en vous voulant modifier votre stratégie comme ça?

Fureur: Ça a joué un rôle énorme parce que ça m’a mis mal à l’aise. Cela m’a fait faire des choses que je ne voulais pas faire, mais quand nous sommes sortis de notre zone de confort et pressés et pressés et pressés, alors nous devenons meilleurs. Donc, c’était presque comme une bénédiction déguisée, je n’ai pas eu la décision parce que j’aurais continué à travailler sur ma boxe et seulement sur boîte, boîte, boîte, boîte. Je crois que je peux envoyer Deontay Wilder très, très confortablement, mais le fait est que je crois que je l’ai mis à l’aise la dernière fois. Mais ce n’est pas bon pour moi de le croire. Les juges doivent le croire et pour garantir une victoire, je dois obtenir un KO parce que je ne veux rien laisser de côté cette fois. Je ne veux pas d’une autre décision controversée. Je ne veux pas que les gens disent: «Eh bien, il a gagné. Non, il a gagné, peu importe. » Je veux que ce soit une victoire déterminante de toute façon. Les livres l’ont décidé. Un juge l’a eu à 114-112 ou quelque chose comme ça, l’un l’a eu 113-113 {et l’autre a Wilder qui a gagné 115-111}. Donc je ne sais pas quel combat ce juge regardait, mais je ne suis pas juge et ces gars-là voient ce qu’ils voient. C’est leur opinion. C’est pour cela qu’ils sont payés, alors oui, mais pour garantir une victoire, je pense que vous devez la retirer des mains de personne. Mon propre destin réside dans mes deux poings.

Q: Tyson, étant donné les termes du contrat et la possibilité d’un troisième combat avec le perdant ayant le choix parmi ce que nous avons entendu publiquement, préparez-vous votre esprit que vous allez combattre Wilder deux fois cette année, quoi qu’il arrive ?

Fureur: Un combat à la fois. Je ne suis qu’à neuf jours du plus grand combat de ma vie. Donc je ne regarde pas au-delà de ça. Je ne regarde aucun autre combat. Aucun autre combat dans le monde n’est important pour le moment. Je ne me concentre que sur un combat à la fois. Passons à travers celui-ci. Ensuite, nous parlerons des affaires de plus de combats.

Q: Bonjour, Gypsy King. Bonjour, Bob Arum. Question pour Tyson Fury. Tyson, vous avez dit que cette fois, nous n’allons pas voir le style “herky-jerky” et vous allez être plus offensif et vous cherchez vraiment à le porter à Deontay Wilder. Je me demande si vous avez fait des choses dans le camp, modifié quelque chose, donc vous montrerez plus de puissance? Tournez-vous davantage les hanches ou frappez-vous la cible? Que faites-vous dans le camp pour que cette stratégie fonctionne le 22 février?

Fuy: Eh bien, si je vous le disais, je me donnerais un plan de match complet, non?

Q: Ouais. Je ne veux pas le plan de match complet, peut-être seulement 10%.

Fureur: Eh bien, disons simplement que je me suis assis dans la poche et que je les ai laissés voler très agressivement et un volume élevé d’entre eux. Disons simplement cela.

Q: Merci Bob et Tyson pour le temps d’aujourd’hui. Et Tyson, je veux juste revenir sur ce que Brian a dit très rapidement et vous avez dit que ce combat est le plus grand combat de votre vie. Qu’est-ce qui rend ce combat plus grand que le combat que vous avez eu avec Wladimir Klitschko?

Fureur: Ce combat est le plus grand combat de ma vie. Comme nous le savons, Wladimir Klitschko appartient au passé. C’est l’histoire et ce combat est actif. Donc, chaque combat que j’ai à faire est le plus grand combat de ma vie.

Q: Vous avez amené récemment Jacob «Stitch» Duran pour être votre cutman. Quelle a été la décision derrière Stitch?

Fureur: La décision a été que j’ai obtenu une grosse coupure lors du dernier combat, 47 points de suture sur le dessus de l’œil à l’intérieur et à l’extérieur, et je vais avoir besoin de quelqu’un qui est le meilleur dans ce qu’il fait. Et Stitch est le meilleur dans ce qu’il fait. Alors oui, nous ne coupons aucun coin. Ça c’est sûr.

Q: Souhaitez-vous l’avoir amené avant le combat avec Otto? Ou était-ce juste un gars, vous étiez couché sur lui et vous vouliez voir ce qui allait se passer?

Fureur: Eh bien, je ne pense pas que cela fasse une différence qui était dans le coin à moins qu’il n’y ait un faiseur de miracles dans le coin, et qu’il y ait eu un miracle qui les ait empêchés. Alors oui, peu importe qui est dans le coin ce soir-là.

Q: Salut Tyson. Merci d’avoir pris le temps de nous parler aujourd’hui. Diriez-vous que le premier combat Wilder est le plus dur de votre carrière ou diriez-vous que vous avez été testé plus que ce seul combat?

Fureur: Je ne dirais pas que ce fut le combat le plus dur. Je dirais que c’était l’un de mes combats les plus faciles, pour être juste, et à part les deux renversements, c’était un joli combat à sens unique. Oui, j’ai eu des combats beaucoup plus difficiles qu’avant, beaucoup plus durs que ça. Deontay Wilder n’est pas mon adversaire le plus coriace. Ça c’est sûr. Mon adversaire le plus coriace de toute ma carrière a été Steve Cunningham. Il était un ancien champion de cruiserweight qui m’a combattu vers 2013 à New York au Madison Square Garden et ce fut le combat le plus dur que j’ai jamais eu.

Q: Une vraie question rapide pour vous. Vous dites que vous allez éliminer Deontay Wilder. Vous ne l’avez pas fait lors du premier combat. Voyez-vous quelque chose ou voyez-vous une faiblesse dans Deontay qui vous fera l’exploiter et l’assommer?

Fureur: Ce n’est pas à propos de Deontay Wilder. C’est ce que je fais. Je ne pense pas à l’adversaire. L’adversaire ne signifie rien pour moi. Je dois me concentrer sur ce que je fais, pas sur ce qu’il fait. C’est tout ce que je fais la nuit, pas ce qu’il fait quand il est KO.

Q: Merci d’avoir pris le temps de parler à nous tous. J’ai juste une question simple. Lorsque vous avez réalisé que vous deviez être plus agressif cette fois-ci pour obtenir une victoire garantie, est-ce ce qui vous a amené à vous entraîner avec SugarHill Steward plus qu’un autre entraîneur qui pourrait être plus défensif?

Fureur: Ouais. J’avais un bon entraîneur défensif, Ben Davison. Nous avons beaucoup travaillé sur la défense chaque jour pendant deux ans. C’était la défense, la défense, la défense. J’avais donc besoin d’un entraîneur agressif. J’ai travaillé avec SugarHill dans le passé. Je savais que c’était un bon gars. Je savais que nous nous entendions bien, ce qui est très important. La communication est la clé de toute bonne relation, et c’est ce que je lui ai apporté, et c’est l’une des meilleures décisions que j’ai jamais prises, jamais

Q: Merci beaucoup. Merci Tyson d’avoir pris le temps de nous parler. Plus tôt dans l’appel, vous avez parlé de l’état de préparation de ce combat par rapport au premier combat. De toute évidence, vous avez eu une lutte très difficile contre Otto Wallin. Croyez-vous que ce combat vous a peut-être préparé à devoir aller en eaux profondes contre Deontay Wilder cette fois-ci par rapport à vos deux premiers combats revenant juste avant le premier combat contre Deontay?

Fureur: Faire de la distance dans de bons combats, cela améliore vraiment la forme physique de votre match. J’étais heureux que le dernier combat ait été un combat difficile et ce n’était pas seulement un {blowout} car cela m’a davantage préparé pour le Deontay Wilder Battle Royale. Nous avons tous les deux eu deux KO rapides lors des deux premiers combats que nous avons eus. Il a éliminé Dominic Breazeale en un tour. J’ai éliminé Tom Schwarz en deux rounds. Et puis, dans le deuxième combat, j’ai obtenu un bon 12 rounds et il a obtenu un bon sept rounds. Donc, nous entrons tous les deux dans ce combat, nous sommes en forme. Nous sommes tous les deux très actifs dans ce prochain combat.

Q: Tyson, vous avez mentionné il y a quelques minutes que le combat contre Steve Cunningham a été le plus dur de votre carrière. Je sais que tu étais dans ce combat. Pouvez-vous expliquer ce qui a rendu ce combat le plus difficile pour vous?

Fureur: À cette époque de ma vie, je n’avais jamais combattu personne comme Steve Cunningham. Il a remporté le titre IBF et l’a défendu peut-être sept fois ou quelque chose comme ça. Il était le champion unifié et c’était ma première étape vers n’importe qui avec ce type de capacité. Et il était lisse et il était difficile à frapper. Il était très maladroit et c’était un très bon boxeur. C’était donc le combat le plus dur de ma vie.

Q; Entrant dans ce combat, Steve était un poids lourd plus petit. L’avez-vous sous-estimé peut-être dans ce combat?

Fureur: Non, je ne l’ai jamais sous-estimé. Il pesait 6’3 et 210 livres. Il était probablement plus grand qu’Evander Holyfield et plus grand aussi. Nous disons donc petits poids lourds, mais ce sont vraiment de gros poids lourds. Eh bien, aujourd’hui, les poids lourds sont devenus surdimensionnés. Alors oui, c’était un adversaire coriace. Je ne l’ai pas sous-estimé. C’était un très bon gars, un très bon boxeur.

Q: Changer d’entraîneur n’est jamais facile, mais à quel point a-t-il été utile que vous connaissiez {SugarHill Steward} et que vous n’ayez pas eu à connaître entièrement un nouvel entraîneur?

Fureur: Ce fut très utile. Nous nous connaissions par le passé, et cela nous a été utile car nous nous sommes juste gélifiés tout de suite. Il n’y avait pas moyen de s’habituer l’un à l’autre et tout ça. Nous sommes allés directement au travail à l’ancienne.

Q; Auriez-vous changé pour un entraîneur que vous ne connaissiez pas ou ne l’auriez-vous pas fait?

Fureur: Je ne l’aurais pas fait. Non, car nous n’avons que huit semaines pour nous préparer au combat, et il faut quelques semaines pour s’habituer à un nouvel entraîneur et se gélifier. Vous ne savez jamais ce que vous obtenez avec de nouveaux entraîneurs et tout ce taureau, mais le fait que nous ayons travaillé ensemble dans le passé, nous nous connaissions, nous sommes restés en contact et nous nous sommes parlés au fil des ans, c’était vraiment utile . Nous nous sommes mis au travail.

Q: Salut Bob. Donc ma question s’adresse à vous. Je sais que Tyson a dit qu’il voulait aller pour le KO, mais vous savez, à plusieurs reprises, vous êtes sorti et avez dit que Tyson est l’un des meilleurs boxeurs que vous ayez jamais vus. Alors, cela vous inquiète-t-il quand il sort un plan de match comme celui-ci qui veut assommer Wilder? Donc, vous savez ce genre de jeu entre ses mains quand vous savez qu’il peut à peu près le surpasser pour les 12 tours complets.

Arum: J’ai confiance en Tyson parce qu’il y a des gars qui disent qu’ils vont mettre KO leur adversaire, et c’est comme un joueur de baseball qui se met au jeu et qui essaie de frapper un home run quand quiconque connaît le baseball dira que le gars qui cherche à entrer en contact a une meilleure chance de frapper un home run que le gars qui se balance de ses talons. Donc, Tyson est un grand boxeur, mais il est déterminé à éliminer Wilder et il sait qu’il ne va pas le forcer et le KO viendra. Et cela, contrairement au premier combat, quand il a des ennuis avec Wilder, et Wilder a eu des ennuis à quelques reprises dans ce combat. Il ne va pas le laisser décrocher. Il va aller pour le KO.

Q: Vous avez donc la grande victoire contre Wladimir Klitschko sur votre dossier. Vous avez d’autres bonnes victoires, Chisora, ainsi de suite. Beaucoup de gens pensaient que vous aviez gagné le premier combat avec Deontay. Si vous gagnez ce deuxième combat, que pensez-vous que cela fasse pour l’héritage de Tyson Fury, en particulier parce que vous avez dit qu’il ne vous restait plus beaucoup de combats après cela?

Fureur: Je ne suis pas vraiment trop préoccupé par l’héritage. J’ai fait ce que j’ai fait, et quand j’ai fini avec la boxe, je ne me soucie plus du tout de l’héritage. Le fait est que je me soucie d’être actif et que je me soucie de ce qui se passe maintenant. Alors oui, je pense que le combat Wilder me cimente. Gagner ce combat me cimente comme le meilleur de mon époque. Plus à prouver. Tout le monde a été battu et il ne restait que moi et Deontay Wilder après 12 ans en tant que professionnels. Tout est en jeu pour ce combat. Je pense que c’est un must pour moi. C’est un énorme must pour gagner.

Q: Je veux dire que j’entends rarement les boxeurs dire qu’ils ne se soucient littéralement pas de leur héritage. Je dois croire qu’après votre longue carrière, vous n’avez pas une partie de vous qui veut se souvenir de façon vraiment positive pour tout ce que vous avez accompli.

Fureur: Je ne suis pas trop préoccupé par ce qui se passe quand j’ai fini. Quand j’ai fini, cela signifie que je suis à la retraite, et quand je suis à la retraite, cela signifie que je suis sur d’autres choses et que je serai dans un autre chapitre de ma vie. Nous ne pouvons donc prendre qu’un chapitre de notre vie à la fois, et j’aime juste vivre l’instant présent. Je vis mon rêve, mon rêve d’enfance, mon rêve de jeune adulte et mon rêve de quarantaine. Et comme je l’ai dit, je ne me soucie vraiment pas de l’héritage et c’est le fait parce que ce que quelqu’un pense de moi quand j’ai fini est vraiment sans importance parce que ce sont tous des bâtons et des pierres. Que ce soit bon ou mauvais, chacun a droit à son opinion. Et il y aura quelqu’un d’autre pour me remplacer comme tout le monde, tous les autres champions. D’autres jeunes vont venir me remplacer et c’est ainsi que fonctionne la chaîne alimentaire.

Q: Donc, vous avez entendu Tyson dire qu’il ne se soucie pas de ce que les gens en diraient en termes de son héritage. Vous êtes là depuis longtemps et avez vu beaucoup de grands poids lourds. Que pensez-vous que l’héritage de Tyson Fury serait avec cette victoire?

Arum: Eh bien, je pense que tout le monde devrait le reconnaître comme l’un des grands champions des poids lourds de tous les temps. Je veux dire, vous savez, il me semble, et j’ai traversé mes années dans la boxe, des champions poids lourds qui remontent avant la naissance de la plupart d’entre vous. Je veux dire en commençant par Ali et Joe Frazier et Foreman et Mike Tyson, Evander Holyfield, Lennox Lewis et maintenant Joshua et Wilder. Et quand Tyson fera ce que j’attends de lui le 22 février, il appartiendra définitivement à ces immortels.

Q: Tyson, vous avez dit que vous ne vous souciez pas vraiment de ce que l’autre gars apporte à la table. C’est ce que vous êtes capable de faire, mais j’ai l’impression que Wilder me semble aussi confiant que jamais. Je me demande si vous l’évaluez de la même manière. Ou son état d’esprit n’a vraiment pas d’importance pour vous?

Fureur: Ouais, son état d’esprit ne me préoccupe pas. Chaque combattant que j’ai combattu, ils étaient convaincus qu’ils vont gagner parce que s’ils ne l’étaient pas, ils ne seraient pas dans le bon match, c’est sûr. En tant qu’athlètes performants, en tant que champions, vous croyez toujours que vous allez gagner. Donc, cela ne m’a pas affecté si loin dans ma carrière que chaque adversaire que j’ai jamais combattu pensait qu’il allait gagner et il ne l’a pas fait. Vous savez, peu importe l’état d’esprit de l’adversaire. Il s’agit de l’état d’esprit dans lequel je me bats et du plan de jeu que j’exécute, et c’est tout ce qui se résume. Wilder peut être le meilleur Wilder qu’il ait jamais voulu être, mais si mon état d’esprit est totalement concret sur la victoire, alors je vais certainement gagner. Et c’est à quel point vous le voulez et je crois que je le veux plus que Deontay Wilder. Deontay Wilder veut être un gars célèbre. Il veut être acteur. Il veut être à la télévision. Il est dans tout ce style de vie et tout ça. C’est ce que j’appellerais un grimpeur social. Il veut être quelque chose qu’il n’est pas. Moi, je me fiche de tout ça. Je me fiche d’être célèbre. Je me fiche que quelqu’un veuille se serrer la main et ce sera à la télévision. Rien de tout ça ne signifie rien pour moi. La seule chose qui compte pour moi est de gagner ces combats. C’est ça. Période. Quand la boxe est finie, c’est tout pour moi. Il n’y a plus de gloire. Il n’y a pas de films parce que je ne ferai plus de pas pour être acteur ou pour être chanteur ou pour être quelque chose comme ça parce que ça ne m’intéresse pas. Je suis un combattant de race pure de bout en bout, et quand c’est fini, c’est fini. C’est tout, mais pour l’instant je m’en tiendrai.

Q: L’une des choses qui est un sujet entrant dans ce combat particulier est votre poids et la façon dont vous vous sentez à l’aise dans ce combat par rapport à votre premier combat. Comment vous sentez-vous avec votre poids actuel dans ce combat qui se prépare dans neuf jours?

Fureur: Ouais. Je me sens à l’aise avec le poids. Je suis déjà là où je veux être. Je n’essaye pas de perdre du poids. Je n’essaie pas de prendre du poids. Je suis un poids lourd géant. Je mange propre, je mange bien et le poids que je pèse la nuit est vraiment sans importance. Vous avez vu des poids lourds peser 200 livres. Vous les avez vus arriver à 300 livres. La division des poids lourds n’a pas de limite, c’est donc l’une de ces choses.

Q: Il y a des années, Emanuel Steward a dit que vous et Deontay Wilder étaient deux des meilleurs poids lourds à ce stade. Maintenant que vous vous entraînez avec SugarHill Steward, qu’est-ce que cela signifie pour vous d’aimer à peu près boucler la boucle il y a des années avec Emanuel Steward jusqu’à maintenant?

Fureur: Fantastique, non? Il est très approprié qu’il y a 12 ou 10 ans, Emanuel ait appelé tout cela et que cela soit revenu à la réalité et SugarHill m’entraîne, son neveu. Donc, c’est génial d’avoir en fait des choses comme une influence du Kronk Gym et d’Emanuel Steward dans le coin.

Q: Salut Tyson. Je suis probablement l’un des rares Anglais à vous parler aujourd’hui. Je sais que tout le monde est excité chez lui. En regardant l’entrevue avec John Fury et David Haye, John Fury a dit que nous avons vu le meilleur de Deontay Wilder. Serais-tu d’accord avec ça?

Fureur: Ouais. Je pense que nous voyons le meilleur de Deontay Wilder. Il a 34 ans. Je ne pense pas que tu ailles mieux après 34 ans, n’est-ce pas? Je pense que vous avez atteint un point dans votre carrière et cela s’appelle la carrière de première année, le sommet, puis après ce sommet, vous glissez vers le bas et c’est ce qui se passe. L’histoire raconte notre histoire, alors Deontay Wilder est au sommet de sa carrière. Le seul endroit où il peut aller maintenant, il peut soit étendre ce sommet ou glisser vers le bas. Alors oui, il ne va pas s’améliorer. Il est à son meilleur.

Q: Absolument, et en parlant d’un point de vue différent, surtout ici au Royaume-Uni, vous êtes connu comme un véritable défenseur de la santé mentale. Pour tous ces gens qui se sont levés du sol au 12e round du dernier combat, vous avez vraiment montré cette vraie bravoure et ce véritable esprit de combat gitan. Qu’avez-vous à dire à toutes les personnes au Royaume-Uni et dans le monde entier qui ont des problèmes de santé mentale?

Fureur: Le meilleur message que je puisse transmettre est que vous pouvez le faire. Ce n’est jamais fini tant que ce n’est pas fini. Demandez immédiatement un avis médical et la communication est la clé de tout. Si vous ne parlez pas de choses, vous n’allez jamais faire les choses correctement. Les choses ne reviendront jamais à ce qu’elles étaient à moins que vous n’en parliez. L’embouteillage de la santé mentale est l’une des pires choses que l’on puisse faire. J’ai été là. J’ai tout fait moi-même, et je l’ai caché à beaucoup de gens pendant longtemps et j’ai explosé et c’est ce qui se passe. Si vous voulez vous rétablir, vous devez consulter un médecin et suivre une routine dans votre vie. Vous savez, définissez des objectifs, des cibles et des réalisations à court terme. C’est ce que j’ai fait. J’ai utilisé le changement de mon médicament et j’ai utilisé un mode de vie sain comme médicament à prendre.

Fureur: Je veux juste dire merci à tous ceux qui ont pris votre temps aujourd’hui pour m’interviewer et poser quelques questions. Je pense que nous avons traversé pas mal de choses là-bas et j’ai annoncé autant que possible et un grand merci à Bob Arum pour être en ligne et prendre du temps sur son horaire chargé. Et n’oubliez pas de vous connecter à ESPN + et FOX PPV et BT Sport le 22 février. Ce sera le combat le plus divertissant des 20 dernières années. Soit tu viens, soit tu vaux rien. Paix!