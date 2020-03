Travis Kauffman partage un peu trop de problème d’infection par COVID-19

Nouvelles de boxe du monde 28/03/2020

Travis Kauffman avait six jours dans son infection COVID-19 lorsque le poids lourd a publié une mise à jour contenant un problème particulier du virus.

L’homme de 34 ans, qui lutte contre la maladie chez lui en Pennsylvanie, a décrit ce que c’est que de combattre le coronavirus.

Hocking up un gros loogie au début, Kauffman a de bons et de mauvais jours à l’heure actuelle.

S’adressant directement aux fans, Kauffman est peut-être allé un peu trop loin avec son partage à un moment donné.

“La pire partie de ce virus Covid-19 est que j’ai jeté comme (six paires de) sous-vêtements de l’éclatement tant”, a déclaré Kauffman, trouvant évidemment l’humour dans son état.

À propos du soutien qu’il obtient de la fraternité de boxe, il a ajouté: «Donc, je viens de me connecter avec quelqu’un via les médias sociaux qui a été testé positif pour COVID-19 et l’a récemment battu.

«Il a dit qu’il était symptomatique pendant dix jours avant que tous les symptômes ne disparaissent. Il y a de l’espoir. Le pire jusqu’à présent est ce mal de tête lancinant et peu importe la quantité de Tylenol que je prends, il ne disparaît pas.

«Jusqu’à présent, c’est le sixième jour pour moi, et chaque cas est différent. Les prières continues sont toujours appréciées car c’est vraiment imprévisible. »

Dans un article séparé, Kauffman a partagé ses réflexions sur les personnes qui le contactaient.

«C’est drôle de voir comment certains membres de la famille qui vous ont traversé et qui ont tant parlé de vous… tout à coup à propos de vous que je suis malade veut me parler.

“Nan, je suis cool, garde la même énergie que tu avais quand tu parlais de ça …”

«Je suis une personne pardonnée, mais quand cela s’est produit tant de fois dans ma vie avec cette personne, je préfère juste prendre mes distances. Je les aime mais je les aimerai de loin. »

Suivez World Boxing News: TWITTER. FACEBOOK. INSTAGRAM. Abonnez-vous à YOUTUBE.

PROFESSIONNEL

Kauffman est le premier boxeur professionnel actif à décrire en détail un cas en cours depuis que le monde s’est arrêté plus tôt en mars.

Le coup de poing PBC devait revenir dans le ring le mois prochain, mais se bat à la place pour se débarrasser de ses symptômes.

Ancien prétendant au WBC, Kauffman a une fiche de 32-3 et a partagé le ring avec Luis Ortiz et Chris Arreola.