Russillo essaie de comprendre le scandale de la triche MLB (3:25) avant de parler avec Kevin O’Connor de The Ringer de l’amélioration des Bucks, du calendrier des Celtics, des Lakers, Clippers et Rockets, du saut de Brandon Ingram, Chris Paul et le Thunder, les rumeurs sur les échéances commerciales et plus encore (19:20). Enfin, Ryen partage quelques réflexions sur le nouveau documentaire de Netflix, Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez (57:45).

