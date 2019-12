Trio de perspectives invaincues présenté le 17 janvier ShoBox: la nouvelle génération

RINGSIDE 21/12/2019

Trois talents talentueux et invaincus mettront en jeu leurs records irréprochables dans la 250e édition de ShoBox: The New Generation, la série axée sur les perspectives qui a présenté 81 futurs champions du monde, vendredi 17 janvier en direct sur SHOWTIME (22 h HE / HE) ) du WinnaVegas Casino Resort à Sloan, Iowa.

Dans le tournoi principal de 10 rounds, Vladimir Shishkin (9-0, 6 KOs), le super-poids moyen en pleine ascension actuellement classé comme le prétendant WBC n ° 12, reviendra pour son deuxième test consécutif sur ShoBox contre l'invaincu Ulises Sierra (15-0-2, 9 KO).

Shohjahon Ergashev (17-0, 15 KO), classé n ° 6 par la WBA et l'IBF à 140 livres, affrontera Adrian Estrella (29-4, 24 KO) dans le combat de 10 rounds super léger co-présenté première émission télévisée ShoBox de 2020. Dans le match d'ouverture, Ja'Rico O'Quinn (13-0-1, 8 KOs), originaire de Détroit, affronte Oscar Vasquez du Nevada (15-2-1, 3 KOs) dans un concours de huit poids super mouche .

Les billets pour l'événement, qui est promu par Salita Promotions, commencent à 20 $ et sont maintenant en vente sur www.WinnaVegas.com.

«Vladimir Shishkin était un amateur stellaire avec plus de 300 combats. Nous pensons qu'il est destiné à devenir un champion du monde », a déclaré Gordon Hall, qui a été le producteur exécutif et l'intendant de ShoBox: The New Generation pendant 19 ans et 250 éditions de la série de boxe phare.

«Shohjahon Ergashev était sur les perspectives de surveiller les listes en 2018 et a répondu aux attentes élevées. Son style agressif et sa puissance de frappe font de lui un combattant que les fans de boxe veulent voir. 2020 sera une grande année pour les deux combattants. Cette série a été conçue pour donner à de jeunes combattants talentueux une visibilité à la télévision nationale et nous sommes ravis de jeter un premier regard sur Ja’Rico O’Quinn, un amateur américain hors concours qui est un combattant polyvalent avec de grandes attentes. "

"Le 17 janvier, les fans de boxe vont voir quelques-unes des meilleures perspectives de boxe, du grand au petit", a déclaré le promoteur Dmitriy Salita. «La carte présente de jeunes combattants affamés dans les divisions super poids mouche, junior poids moyen et super poids moyen. Vladimir Shishkin, Shohjahon Ergashev et Ja’Rico O’Quinn sont tous des combattants invaincus de renommée mondiale en route vers la reconnaissance nationale et les titres mondiaux. Tout d'abord, ils doivent passer les plus gros tests de leur carrière. »

Shishkin, âgé de 28 ans, a brillé aux États-Unis et à ShoBox: The New Generation en août, enregistrant un huitième de finale technique contre DeAndre Ware, alors battu. Debout à 6 pieds 1 pouce, Shishkin était un amateur hors concours en Russie où il a récolté 301 victoires en 330 combats avant de devenir professionnel en 2016.

Il a remporté ses quatre derniers concours – tous des combats programmés de 10 ou 12 rounds – par KO, y compris un TKO de 10e round de l'ancien challenger du titre mondial Nadjib Mohammedi avant ses débuts américains en octobre 2018. Il s'entraîne actuellement à Détroit sous Javan «Sugar» Hill. , Steward au nouveau Kronk Gym, Shishkin cherche à poursuivre son ascension dans le classement de la division des super-moyens avec une deuxième victoire consécutive sur ShoBox.

"L'entraînement avec Sugar Hill au Kronk Gym se déroule très bien, et je peux garantir que je serai prêt et que je mettrai à profit mes nouvelles compétences", a déclaré Shishkin. «J'espère une autre victoire catégorique qui impressionnera les fans de boxe américains. J'ai hâte de livrer un grand combat et de faire savoir aux champions à 168 ans que c'est mon année. "

La Sierra, âgée de 30 ans, de San Diego, en Californie, mène une séquence de huit victoires consécutives, y compris une décision unanime de 10 rounds sur Fidel Hernandez pour le WBC Silver Super Middleweight Championship vacant en avril. Fils de l'ancien lanceur des Padres de San Diego, Ulises «Candy» Sierra, il a échangé avec les futurs André Hall et Famers Canelo Alvarez et l'ancien champion du monde Peter Quillin. Avant sa meilleure victoire en carrière en avril, Sierra avait remporté quatre matchs consécutifs au Mexique, dont trois par KO.

"Je suis heureux d'avoir l'opportunité de faire face à un bon adversaire et je vais l'utiliser comme tremplin pour arriver là où je veux aller", a déclaré Sierra. «J'ai encore un mois de préparation pour retrouver la meilleure forme de ma vie. Je sais que Shishkin est invaincu et a un pedigree amateur russe. Ce sera le combat le plus dur de ma carrière, mais je ferai tout pour sortir victorieux. "

Le Shohjahon Ergashev (17-0, 15 KOs), super léger et percutant, d'Ouzbékistan, est classé parmi les 15 premiers dans trois des quatre principaux organismes de sanction. Le joueur de 28 ans vient de remporter un impressionnant huitième de finale du vétéran Abdiel Ramirez en août dernier sur ShoBox. Lors de ses précédentes apparitions dans la série de développement des perspectives, l'ancien membre de l'équipe nationale ouzbèke a marqué un KO au troisième tour contre Sonny Fredrickson, alors classé parmi les 10 premiers, et une décision unanime de 10 tours sur Mykal Fox, invaincu auparavant. Le puissant gaucher s'entraîne actuellement aux côtés de l'écurie Shishkin à Détroit.

"J'ajoute de nouvelles dimensions à mon jeu et je prévois de faire une grande déclaration dans le premier ShoBox de l'année", a déclaré Ergashev. "2020 va être mon année et je vais donner le ton dans mon combat avec Estrella."

Estrella, originaire de Monterrey, au Mexique, est devenu professionnel en 2010 et a remporté 22 combats consécutifs avant de subir son premier revers en 2015. Avec seulement sept de ses 33 combats professionnels sur toute la distance, Estrella est un combattant polyvalent typique de son Racines mexicaines. Il a remporté sa meilleure victoire en carrière, une décision partagée très contestée contre Oscar Duarte, lors de ses débuts aux États-Unis en février. Estrella affrontera son quatrième espoir invaincu lors de ses cinq derniers combats alors qu'il cherche à remettre sa carrière sur la bonne voie avec une victoire sur le très réputé Ergashev.

"C'est une opportunité dont je vais profiter pleinement", a déclaré Estrella. «Je suis au camp depuis deux mois, donc je serai en parfaite forme pour y aller et faire mon truc. Je sais que Ergashev est un gaucher et un poinçon dur avec un gros record de KO, mais j'ai déjà été dans cette situation. J'ai trop d'expérience pour lui. Savoir que si je gagne ce combat, je pourrais obtenir un coup de champion du monde est toute la motivation dont j'ai besoin. »

O’Quinn, 24 ans, est classé n ° 10 au monde par la WBO. Classé n ° 1 des poids coq amateur au pays avec un record de 130-18 avant de devenir professionnel en 2015, O’Quinn possède des mains ultra-rapides et une capacité à lancer des combinaisons sans effort. Un favori des fans dans sa ville natale de Détroit, il a été vu pour la dernière fois gagner une décision unanime sur James Smith de Flint, Michigan, en octobre.

"Le moment est enfin venu", a déclaré O’Quinn. «Il est temps pour moi de montrer au monde qui est le roi à la télévision en direct. Pour ceux qui ne connaissent pas, le 17 janvier, je vais montrer la grandeur du monde sous sa forme la plus pure. Ils vont voir du charisme, des compétences et de l'explosivité. Je sais que je me bats contre un compétiteur coriace. Il ne vient pas se coucher. Je viens préparé pour la guerre. Ça va être une bonne soirée pour la boxe dans la division des super mouches. Je mets tous les champions en garde. "

Vasquez, de Reno, Nevada, est un ancien espoir de strie dans la division des super mouches. Après avoir perdu son troisième combat professionnel, le Vasquez de 5 pieds a décroché treize victoires consécutives entre 2012 et 2017 et était en passe de se faire un nom dans la division avant une décision unanime contre Ricardo Sandoval, battu en mai 2018. interrompu son élan. Après une mise à pied d'un an et demi, Vasquez est revenu en affrontant Gilberto Mendoza à un tirage majoritaire en octobre. À 32 ans, l’affamé Vasquez se retrouve dans une lutte à faire ou à mourir contre O’Quinn.

«L'entraînement à Reno est incroyable», a déclaré Vasquez. «C’est une formidable opportunité pour ma vie. J'essaie d'atteindre un haut rang et c'est un rêve devenu réalité. Je sais que O’Quinn est invaincu. C’est un boxeur qui aime saisir beaucoup. Il n'aime pas la pression. J'espère que je vais le fatiguer. Je pense qu'il finira par céder alors que le combat continue si je mets beaucoup de pression. Dans les tours suivants, il ne voudra même pas sortir de son coin. "

Barry Tompkins appellera l'action ShoBox du bord du ring avec Steve Farhood et l'ancien champion du monde Raul Marquez servant d'analystes experts. Le producteur exécutif est Gordon Hall, Richard Gaughan produisant et Rick Phillips réalisant.