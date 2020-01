Tua Tagovailoa entre dans la NFL comme une attente et une énigme

Le dernier grand lancer universitaire de Tua Tagovailoa est arrivé début novembre. L’Alabama traînait LSU 46-34 avec une minute et demie restante au quatrième trimestre, et Tagovailoa, jouant trois semaines après avoir subi une procédure de corde raide sur sa cheville droite, était sur le point de ne pas réussir pour la deuxième fois de son mandat en tant que démarreur de Bama . Malgré ses exploits en seconde période, le Crimson Tide était sur le point de perdre, ruinant leur record parfait et marquant leur premier défaut contre les Tigers depuis 2011.

Il s’est aligné dans le fusil de chasse, a reçu le cliché et a reculé de trois pas. Puis il a déclenché une frappe sur la touche, frappant parfaitement DeVonta Smith dans la foulée pour un touché de 85 verges. C’est le type de jeu qui a réveillé les fantômes, obligeant les fans de LSU à revivre toutes les horreurs qu’ils avaient endurées contre le Crimson Tide. Peut-être, par la grâce d’une mauvaise couverture et de la sorcellerie sombre de Nick Saban, ce n’était pas encore fini.

Seulement cette fois, ça l’était. Bama n’a pas réussi à récupérer un coup franc et a perdu quatre matchs plus tard. Les Tigers ont ensuite remporté le reste de leurs matchs et obtenu une place au championnat national; la marée est tombée à Auburn et a raté les éliminatoires du football collégial pour la première fois en six ans d’existence. Beaucoup plus inquiétant, Tua est tombé avec une hanche luxée et une paroi postérieure acétabulaire fracturée la semaine suivante contre l’État du Mississippi, un diagnostic qui a non seulement mis fin à sa saison 2019 mais a fait des comparaisons avec la blessure qui a mis fin à la carrière de Bo Jackson. La spéculation donne à réfléchir: la carrière universitaire de Tua est terminée, avec des conséquences potentiellement dévastatrices pour son avenir.

Lundi, Tagovailoa a déclaré pour le repêchage de la NFL 2020. Il a déclaré que la décision de renoncer à sa saison senior était “particulièrement difficile”, qu’il avait demandé conseil à tout le monde sur son orbite et qu’il resterait en Alabama pour se réadapter dans un avenir prévisible. Le projet de processus, autrefois prêt à être son couronnement, est maintenant devenu une expérience. Alors que certains se moquent de lui projeter d’aller dans les cinq premiers choix, les mois suivants seront critiques pour son stock, et chaque mise à jour des blessures sera étudiée et examinée. Le quart-arrière dont la légende collégiale est née d’une remarquable démonstration de foi sur la plus grande scène imaginable demande à une ligue de décideurs réputés conservateurs de lui témoigner une foi remarquable.

Alors que Tua débouchait cette bombe de 85 mètres à Smith, il semblait qu’il pourrait faire l’impossible – défier son adversaire, les probabilités et les lois de l’espace et du temps. Il semblait qu’il pourrait livrer un autre miracle du football dans une carrière définie par eux.

Le lancer de collège le plus improbable de Tua Tagovailoa est arrivé en septembre 2018. Eh bien, ce n’était peut-être pas le plus improbable, mais c’était celui qui a prouvé que des jeux impensables pour la plupart des quarts-arrière étaient tout à fait routiniers pour lui. Trois minutes après le début de la saison de l’Alabama contre Louisville, il a simulé un transfert, s’est détourné pour éviter un dépassement de vitesse et a tiré sur son corps, sur un pied, tout en tombant et en regardant à peine sa cible. Quiconque a déjà regardé le football pendant quelques minutes serait en mesure d’identifier cette passe comme une idée ridicule, alors naturellement, elle est tombée entre les mains de Jerry Jeudy pour un touché de 11 yards.

Bama a gagné ce match, 51-14. Il a également remporté chacun de ses 13 prochains matchs, Tua mettant en place l’une des saisons de passage les plus incroyables de l’histoire du sport. Il a lancé pour 334 verges avec quatre touchés sur seulement 13 tentatives dans une déroute de l’Arkansas. Il a accumulé cinq scores et aucune interception dans une éruption d’Iron Bowl. Il a fait 195 tentatives consécutives sans enregistrer un choix, une séquence rendue encore plus impressionnante par son style – un chaos moins contrôlé qu’un ouragan quart-arrière qui avait appris à lancer des cordes. Tua est passé d’un héros à un jeu à un phénomène universel; il y a eu un moment éphémère où il semblait pouvoir créer la plus grande carrière universitaire de football de tous les temps.

Il n’y est pas arrivé. Il s’est blessé aux deux chevilles lors du match pour le titre SEC 2018 et la marée a été emportée par Clemson lors du championnat national de la saison dernière. Il s’est foulé la cheville droite contre le Tennessee en octobre, puis est sorti définitivement un mois plus tard. On se souviendra indéniablement de sa carrière, mais comme mon collègue Michael Baumann l’a fait remarquer, c’est aussi une sorte de simulation. Son héritage est à la fois manquant et complet.

Les statistiques peuvent révéler une partie de cet héritage. Tua a terminé avec la meilleure cote d’efficacité de passeur (199,4) et la moyenne de verges par tentative ajustée la plus élevée (10,9) de tous les temps; personne n’est à moins de 18 points de lui dans la première statistique et à 1,6 mètre de lui dans la dernière. Il a le meilleur pourcentage de touchés (12,7) de l’histoire de la Division I de plus de deux points, ce qui signifie que toutes les passes de Tagovailoa étaient en hausse de 22% plus susceptibles de donner lieu à un touché qu’une passe lancée par quiconque ayant déjà joué au football universitaire. Son pourcentage d’achèvement (69,3) se classe 14e parmi les passants avec au moins 325 tentatives de carrière, et son pourcentage d’interception (1,6) se classe 28e. (Tops dans ces catégories, si vous êtes curieux: Dan Persa du nord-ouest et Drew Hare du nord de l’Illinois.) Tua n’a peut-être pas eu une saison aussi emblématique que Cam Newton 2010 ou Joe Burrow 2019; il n’a peut-être pas hissé le trophée Heisman comme Lamar Jackson, Vince Young et Matt Leinart; et il n’a peut-être pas eu le pouvoir de rester de Tim Tebow, Tommie Frazier, Peyton Manning, Deshaun Watson ou Kellen Moore. Mais pour 24 rentrées universitaires, Tua était aussi percutant que n’importe lequel d’entre eux, et statistiquement, il était meilleur. Son pourcentage de gains de .917 en départs est supérieur à tous les quarts ci-dessus, à l’exception de Newton et Moore et n’inclut même pas la sortie qui a fait de Tua une star.

La deuxième partie de l’héritage de Tagovailoa est liée à sa nature transformatrice. Peu de joueurs du football universitaire moderne ont eu une importance aussi grande à la fois dans leur programme et au-delà. Tua transforme à lui seul Bama d’un piège mortel défensif en un mastodonte offensif. Il était l’une des principales raisons pour lesquelles certaines équipes de la NFL, sauf ouvertement, se sont débattues en 2019. Saban a déclaré qu’il avait “autant d’impact sur notre programme ici que n’importe quel joueur que nous ayons jamais eu”, et il était la dernière pièce de l’ascension du football universitaire. du vrai étudiant de première année QB. Qui d’autre pourrait le faire, en deuxième et -26, lors de la 77e tentative de passe de sa carrière?

Qui d’autre pourrait rendre les touchés de 84 verges aussi simples que des retraits de 4 verges? Qui d’autre pourrait dépasser les défenses pleines de talents de la NFL avec une vision et une facilité surnaturelles? Qui d’autre pourrait inspirer la population d’un État tout entier à prétendre qu’il avait le même cousin à la fois? Et qui d’autre pourrait valoir un choix parmi les cinq premiers au repêchage après avoir subi une blessure aussi terrifiante?

Le premier grand lancer de collège de Tua Tagovailoa est arrivé fin septembre 2017. L’Alabama frappait Vanderbilt 45-0, et il n’était dans le match que parce que le démarreur de Bama, Jalen Hurts, avait été retiré au début de la seconde moitié de l’éruption. Jusque-là, la marée avait frappé Vandy avec le jeu au sol; leurs cinq premiers touchés de la journée sont venus via Damien Harris ou Bo Scarbrough porte. Tua, comme la plupart des sauvegardes, était responsable de saigner l’horloge et de ramener tout le monde à la maison en toute sécurité.

Mais lors de sa première série du match, il a réussi une passe de 3 sur 5 avec un score de 34 verges. Lors de sa deuxième série, il a contourné un défenseur, en a dépassé un autre, puis a lancé une fusée dans le coin arrière droit de la zone des buts pour un touché de 27 verges. Il a succédé à Hurts après la mi-temps et a rencontré Smith pour l’un des moments les plus étonnants de sa mémoire récente. C’était le temps des ordures. C’était aussi une prémonition.

Regarder Newton à l’université, c’était comme regarder un rouleau compresseur effacer tout et n’importe quoi sur son passage. Regarder Tebow, c’était comme regarder une scène de combat dans un film Marvel, et regarder Jackson, c’était comme découvrir que se battre n’était pas nécessaire si vous pouviez montrer à vos adversaires quelque chose qu’ils n’avaient jamais vu. Regarder Tua, c’était comme apprendre à croire à la magie; il a fait des choses qui semblaient impossibles si souvent qu’elles sont devenues la norme. Il devait y avoir une force unificatrice dans sa pièce. Mais une grande partie de l’émerveillement qu’il a évoqué est venu de la façon dont ses meilleurs moments se sont sentis comme un mystère.

Lundi, c’est ce qu’il est à nouveau. Il pourrait être un talent transcendant qui change la fortune d’une franchise de la NFL. Il pourrait être un joueur sujet aux blessures qui quittera la ligue en quelques années. Il est le plus grand et le plus alléchant que ce soit dans le repêchage de cette année: le risque, la récompense et la révélation ont tous été regroupés dans un ensemble de 6 pieds 1 pouce et 218 livres.

Lorsque Tua est tombé contre l’État du Mississippi, il n’était pas clair s’il prendrait un autre cliché. Un tel discours peut sembler exagéré maintenant, mais à l’époque, il semblait que sa carrière était terminée. Le frisson que cela a envoyé dans le monde du football ne s’est pas limité aux seuls fans et médias. Il est même arrivé à Saban.

“Vous voulez être juste et honnête avec tous les joueurs et vous aimeriez dire que vous traitez tous [your players] la même chose, mais ce n’est probablement pas le cas », a déclaré Saban deux jours après la blessure. “Et je peux penser à quatre ou cinq joueurs et dire que j’aime vraiment ces gars en tant que personnes, la façon dont ils ont fait les choses, la contribution qu’ils ont apportée, la façon dont ils ont affecté les autres, et Tua serait l’un de ces quatre ou Cinq gars.”

À la mi-novembre, imaginer Tua comme l’un des cinq premiers choix de repêchage de 2020 aurait nécessité un miracle. Sept semaines plus tard, il est déjà en route. Tua Tagovailoa devient pro; si le passé est une indication, son premier grand lancer de la NFL va bientôt suivre.