Tyler Goodjohn explique pourquoi il préfère la boxe à mains nues

RINGSIDE 22/02/2020

Tyler Goodjohn a expliqué ce qui ne va pas avec la boxe gantée pro – et pourquoi la boxe à mains nues se développe.

Goodjohn et Jimmy Sweeney s’affrontent dans un super combat à mains nues le samedi 4 avril qui sera regardé par une foule à guichets fermés de 3000 fans à l’O2 Indigo de Londres et des millions d’autres dans 29 pays à travers le monde.

Goodjohn a combattu sur de grandes scènes de sa carrière de gantier professionnel. Après être devenu professionnel à 19 ans, il a combattu dans des émissions mettant en vedette Anthony Joshua et Kevin Mitchell et a remporté les honneurs anglais.

Le joueur de 28 ans a depuis abandonné ses gants et est bien placé pour juger les deux sports.

Il dit que dans la boxe gantée, la popularité compte plus que la capacité – et les combattants sont punis pour prendre des risques.

Goodjohn a déclaré: «L’un des problèmes de la boxe professionnelle est que vous n’êtes pas récompensé pour votre bravoure.

«J’ai toujours voulu me tester contre les meilleurs. J’ai eu un 10 rounder dans mon huitième combat et j’ai affronté Tyrone Nurse quand il avait 27-1 et tout le monde l’évitait.

“Si vous prenez des risques comme ça, il y a toutes les chances que vous perdiez et en boxe pro, les promoteurs veulent tous que vous ayez un joli zéro brillant car il a l’air bien et aide à vendre des billets.

«Vous voyez des gars qui peuvent vendre des billets et sont commercialisables et vous savez qu’ils vont construire un record invaincu, atteindre le sommet – puis se faire battre.

«La boxe professionnelle est un peu une façade.

«J’adore la boxe à mains nues parce que vous vous retrouvez dans un grand combat et si vous perdez, vous avez un autre grand combat.

“Vous n’avez pas besoin de remonter votre chemin parce que vous n’avez plus votre zéro.

«Les bons gars en boxe gantée sont souvent ceux qui ont 12 victoires et quatre défaites. Cela vous indique qu’ils ont gagné et perdu contre de bons gars.

“Je ne regarde plus beaucoup de boxe gantée professionnelle parce que vous ne voyez pas beaucoup de véritables combats 50-50.

“Vous pouvez dire:” Certains des boxeurs à poings nus ne sont pas très bons techniquement “, mais ils entrent tous dans le ring en voulant gagner. S’ils sont renversés, ils se relèvent. »