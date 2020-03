Tyrone James sera à la une de Catskills Clash III le 17 avril

RINGSIDE 13/03/2020

Le “Catskills Clash” de Star Boxing revient à Monticello, New York, dans le magnifique Resorts World Catskills pour la troisième édition de la résurgence de la boxe dans les Catskills historiques, le 17 avril.

Les meilleurs talents de boxe invaincus de New York, du Connecticut et même d’Irlande présenteront leurs compétences au Catskills Clash III.

La carte comportera une étoile montante invaincue, “THE JACKPOT” TYRONE “PRETTY BOY” JAMES (Elmont, NY 11-0 8KO’s). En tant qu’amateur hors pair, James a été quintuple champion olympique junior, ainsi que champion des Golden Gloves du Nebraska.

James a augmenté le classement des poids super welters depuis ses débuts professionnels en 2015. Actuellement sur une séquence de huit matchs à élimination directe, James a dominé son chemin à travers ses onze combats professionnels avec un ratio de KO de plus de 72%.

Le succès de James dans le ring vient de sa longueur et de son athlétisme. Cela n’est pas surprenant car le père de James était un athlète hors pair, jouant au football professionnel pour l’USFL avec les Outlaws d’Oklahoma et son oncle, Jerry, était un champion national des gants d’or en 1988.

James ne peut pas attendre la nuit du combat, “Je suis tellement excité d’être de retour. C’est la solution idéale, le Jackpot se bat pour son premier titre dans un casino – il n’y a rien de mieux que cela. Assurez-vous d’obtenir vos billets et de sortir, Cha Ching! »

Un autre combat en vedette mettra en vedette le super léger invaincu et le combattant du Connecticut de l’année 2018, «ACTION» ANTHONY LAUREANO (E. Hartford, CT 13-0 4KO’s). Laureano est sur le point de faire sa troisième défense du titre ABO lors de son troisième combat au Resorts World Catskills.

Chaque fois que Laureano met les gants, les fans savent que l’action suivra. Devenu un favori des fans de Monticello, Laureano est ravi de retourner dans ce qui est en train de devenir sa maison loin de chez lui: «Ça fait du bien d’être de retour dans les Catskills! Resort World Catskills est devenu ma maison loin de chez moi. Le personnel de Resorts prend vraiment grand soin de moi et certains sont vraiment devenus mes amis. Je suis ravi de faire ce que je fais de mieux. Montrez le cadeau que Dieu m’a donné. Je suis humilié et vraiment heureux d’être de retour. La foule obtiendra ce pour quoi elle est venue – Action! »

L’adversaire et le titre du combat de James, ainsi que l’adversaire de Laureano seront annoncés prochainement.

Le Catskills Clash III comprend également une troisième attraction spéciale. . Danbury, Connecticut, OMAR “THE BEAST” BORDOY (10-1 3KO) sera dans sa tâche la plus difficile à ce jour contre la sensation irréprochable irlandaise, “SLICK” VICTOR RABEI (Dublin, Irlande 8-0 2KO). Les deux avaient une date fixée en décembre mais elle a été reportée en raison d’une blessure de Rabei. Sans qu’aucun combattant ne recule, Bordoy et Rabei interviendront enfin dans ce qui devrait être une guerre totale entre deux perspectives montantes qui savent que l’avenir est en jeu.

Dans un quatrième combat digne d’un «long métrage», produit invaincu de la Nouvelle-Orléans, CURTIS «HARD KNOCKS» JOHNSON (11-0 8KO’S) monte du Bayou pour affronter le gaucher, LAVISAS «RED» WILLIAMS (Rochester, NY) 9-1-1 3KO).

Le héros de la ville natale, BRYANT “HITMAN” COSTELLO (Liberty, NY 1-1 1KO) fera son retour triomphal dans son arrière-cour au Resorts World Catskills, combattant pour la deuxième fois sur le site, cherchant à s’appuyer sur son “Catskills Clash” II, Victoire de TKO.

Le PDG de Star Boxing JOE DEGUARDIA a dit ceci à propos de Catskills Clash III: «Nous sommes ravis d’être de retour Resorts World Catskills et de continuer la grande tradition de la boxe à Monticello. Les fans de boxe sont un régal car Tyrone James et Anthony Laureano apportent constamment l’excitation et sont prêts à faire un grand spectacle dans leurs combats de titre respectifs, pour les vrais fans de boxe de Monticello. La carte a une forte undercard, alors assurez-vous de vous asseoir tôt et ne manquez rien de l’action. Achetez vos billets maintenant avant qu’il ne soit trop tard! “