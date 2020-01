Tyrone McCullagh admet avoir une puce au chocolat blanc sur son épaule

RINGSIDE 25/01/2020

Invaincu, Tyrone McCullagh explique quoi et qui le motive à saisir la gloire de #GoldenContract.

Le «Chocolat blanc» de Derry (14-0, 6 KOs) entre dans le tirage au sort de la demi-finale le 18 février aux côtés du champion britannique Ryan Walsh, de la challenger pour le titre mondial Jazza Dickens et du favori du tournoi Leigh Wood.

Bien qu’il reconnaisse l’excellence de ses rivaux, McCullagh est pleinement confiant de défier le statut d’outsider.

McCullagh a déclaré: «Je crois sincèrement que parmi mes trois adversaires potentiels, il n’y a pas grand-chose qui les sépare. Ils sont tous très, très bons.

“Sans aucun doute, qui que je sois, ce sera mon adversaire le plus coriace à ce jour, mais j’ai toujours dit que plus la qualité de l’adversaire était élevée, c’est là que vous verrez le meilleur” chocolat blanc “. Vous ne l’avez pas vu encore.

“Le 21 février, ce sera ma plus belle exposition. Je sais que beaucoup de gens pensent que je suis ici pour inventer les chiffres et je ne les blâme pas parce que je suis un super poids coq qui monte avec seulement 14 combats contre ces trois, qui ont des combats pour le titre mondial, etc.

“Je suis heureux de porter le tag” le novice “là-dedans. J’imagine que je serai l’opprimé qui que ce soit. Cela me convient au sol car cela me retire toute la pression.

“J’ai une puce sur l’épaule. J’ai quelques personnes là-bas, je dois prouver le contraire et c’est en partie ce qui m’a motivé à travers ce camp. Je pense aller là-bas et faire taire mes sceptiques.

“Johnny Nelson a dit que je n’avais aucun pouvoir mais ce n’est pas vrai – j’en ai les cinq premières saisons sur DVD dans ma collection. Blagues à part, j’ai un pouvoir dévastateur mais je ne veux pas des bonus à élimination directe parce que je ne suis pas gourmand. “

Les quatre dernières collisions très attendues auront lieu au York Hall le 21 février aux côtés des équivalents ultra-légers – en direct sur Sky Sports au Royaume-Uni en association avec Matchroom Boxing et sur ESPN + aux États-Unis en association avec Top Rank.