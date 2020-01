Tyrone McKenna lance une nouvelle explosion contre son rival Ohara Davies

RINGSIDE 22/01/2020

Tyrone McKenna a lancé sa dernière attaque contre Ohara Davies avant les demi-finales #GoldenContract.

‘The Mighty Celt’ (20-1-1, 6 KOs) entre dans le tirage du 18 février aux côtés de Davies (20-2, 15 KOs), Mohamed Mimoune et Jeff Ofori avant les quatre dernières confrontations colossales au York Hall le 21 février.

Ayant été impliqué dans une altercation physique avec les “Two Tanks” de Hackney lors des quarts de finale poids plume, le feu de la rivalité brûle chez l’homme de Belfast plus vivement que jamais.

McKenna a déclaré: «Ohara Davies a un nouvel entraîneur parce que j’ai un nouvel entraîneur. Il veut désespérément être moi. Ça ne fera aucune différence. Angelo Dundee pourrait se ressusciter et le former pendant 10 ans et Ohara ne pouvait toujours pas être assez bon pour me battre.

«Je ne suis inquiet pour rien ni pour personne dans ce tournoi. Sous la direction et la tutelle de Peter Taylor, je vais faire le ménage dans cette compétition. La confiance est au plus haut et les gens devraient être prêts à voir un nouveau Tyrone McKenna.

«Je pourrais dire toutes les choses clichées habituelles sur le fait de ne pas couper les coins ronds, de voler en combat et de me préparer pour une masterclass bla bla. Qui donne un sh * t? Vous verrez le 21 février. Quiconque passe devant moi est mis KO ou expulsé.

«Quant à Mimoune, je suis la solution à« Le problème ». Sous Peter Taylor, je suis extrêmement confiant que je vais le battre. Jeff Ofori vient de poids léger et je sais qu’il va entraîner ses balles mais je suis tout simplement trop bon pour le perdre.

«Tout le monde sait que je suis le grand tirage de cette compétition. Rappelez-vous les quarts de finale? J’ai amené une foule beaucoup plus grande d’Irlande que certains combattants qui vivent au coin de York Hall ont réussi à amener. Cela vous indique le soutien que j’ai. »

Avec les demi-finales ultra-légères, Leigh Wood, Ryan Walsh, Jazza Dickens et Tyrone McCullagh se disputent des places dans la finale #GoldenContract des poids plumes.