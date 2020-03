Tyson et Foreman entrent en collision pour une place dans la finale eWBSS contre Ali

RINGSIDE 28/03/2020

Tyson-Foreman eWBSS Preview: Big George peut-il désamorcer l’homme le plus méchant de la planète?

La demi-finale très attendue de Mike Tyson contre George Foreman eWBSS pour la finale contre Muhammad Ali sera diffusée à 19h00 (GMT) ce samedi 28 mars sur la page Facebook de la World Boxing Super Series.

Au cours des combats de la semaine, les fans en lock-out du monde entier ont regardé les versions eSport d’Ali, Tyson, Lewis, Foreman, Frazier, Holyfield, Haye, Butterbean & Liston en quête du plus grand prix du eBoxing, le Muhammad eAli Trophy.

Et le tournoi «eWBSS Heavyweight Legends», organisé via Facebook dans plusieurs pays, entre maintenant dans sa phase concluante et la plus excitante.

Trois légendes restent dans la compétition: Muhammad Ali, tête de série du tournoi n ° 1, et les demi-finalistes de ce soir, Mike Tyson et George Foreman.

eTyson a écrasé eButterbean pendant deux tours d’un quart de finale toutes actions, tandis qu’eForeman a dû travailler un peu plus dur contre eDavid Haye lorsqu’il a survécu à un renversement pour marquer un KO au cinquième tour.

Tyson et Foreman ne se sont jamais rencontrés dans la vraie vie, même s’ils se sont battus à la même époque à la fin des années 80 et au début des années 90, lorsque Big George a effectué son retour légendaire et qu’un jeune Tyson a détruit la division. Mais le combat n’a jamais eu lieu. Foreman n’a pas aimé l’idée et a déclaré sur Twitter il y a un an: “Un jeune Mike Tyson était terroriste, il avait été champion à tout moment de l’histoire de la boxe.”

Mais Foreman était aussi assez impressionnant. Connu dans le monde entier après la perte de “The Rumble in Jungle” contre Muhammad Ali en 1974, mais est revenu à KO Michael Moorer 20 ans plus tard et est devenu le plus vieux champion du monde de l’histoire des poids lourds à 45 ans.

Le vainqueur rencontre Ali, qui a battu vendredi son ancien rival Sonny Liston en demi-finale.

Le «eWBSS Heavyweight Legends», simulé sur «Fight Night Champion» d’EA Sports, est créé par la vraie World Boxing Super Series pour fournir un soulagement et un divertissement indispensables aux fans de combat du monde entier pendant ces périodes de test.

Rendez-vous sur Facebook à 19h!

Correspondances eWBSS restantes:

SF2 – Mike Tyson contre George Foreman – samedi 28 mars, 19 h (Royaume-Uni)

Finale – Muhammad Ali vs vainqueur de SF2 – dim.29 mars, 19h (UK)

#StayHomeSaveLives #ProtectYourselfAtAllTimes