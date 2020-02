Tyson Fury a exploité l’alliance Steward / Lewis, s’est rendu imbattable?

Phil Jay 29/02/2020

ūüďł Mikey Williams

Tyson Fury a sans aucun doute connu sa plus belle soir√©e le week-end dernier alors que ¬ęThe Gypsy King¬Ľ a illumin√© le MGM Grand en battant Deontay Wilder en sept rounds.

Le joueur de 31 ans a toujours eu les outils dans son hangar mais les a tous parfaitement utilisés sous la direction de son neveu de son ancien mentor.

Faire venir le javan ¬ęSugarHill¬Ľ Steward a √©t√© un coup de ma√ģtre puisque le supremo Kronk a exploit√© toute la technique sup√©rieure de Fury et a ajout√© une √©norme cuiller√©e de puissance dans le m√©lange.

Il √©tait clair que Fury avait tir√© une feuille du livre de Lennox Lewis, form√© par l’oncle l√©gendaire de Sugar, Manny Steward, en sap√© l’√©nergie de Wilder √† chaque occasion.

Parfois, c’√©tait comme si Lewis √©tait de retour sur le ring.

Tout mettre en place avec le jab, pousser son adversaire vers le bas et tout garder √† la longueur √©tait certainement √† l’ordre du jour.

La question est: ¬ęEst-ce que Fury s‚Äôest rendu imbattable?¬Ľ

Lewis, √† l’exception de deux blips dont il a rapidement appris, l’a paru pendant la majeure partie de sa carri√®re. “Le sp√©cialiste pugiliste” √©tait de quelques centim√®tres plus court que Fury, bien que, dans le climat actuel, cela n’ait pas vraiment d’importance.

Les poids lourds sup√©rieurs sont plus grands maintenant qu’ils ne l’√©taient il y a deux d√©cennies. Cela signifie que Fury se heurte r√©guli√®rement √† des adversaires approchant sa propre taille – comme Lewis l’a fait.

Mais les tactiques utilis√©es par Fury et Steward √† Las Vegas sont si difficiles √† p√©n√©trer pour personne. Wilder n’avait tout simplement pas de r√©ponse.

KRYPTONITE

La seule chose que l’Am√©ricain a dans son casier est un KO d’un coup de poing, qui en √©tant t√©moin du mandat de Lewis est la seule Kryptonite √† arr√™ter Fury sur cette forme.

Wilder doit se regrouper et revenir, car Fury ne s‚Äô√©loignera pas de ce qui a si bien fonctionn√© pour lui la deuxi√®me fois contre le ‚ÄėBronze Bomber‚Äô.

Louant √† nouveau Steward, vous devez le f√©liciter d’avoir exploit√© chaque morceau des sorts de Manny avec Lewis et plus tard Wladimir Klitschko. La domination suit g√©n√©ralement une fois que cette recette est ajout√©e √† un combattant qualifi√© et plus grand comme Fury.

Il ne s’agit pas seulement d’√™tre un gars plus grand, cependant. Vous devez avoir cette connaissance. Et √† 31 ans, cela pourrait √™tre le moment id√©al pour que Fury reste √† la barre pendant un certain temps.

M√™me s’il est cat√©gorique, il sort de la boxe apr√®s l’expiration de son contrat de premier rang dans trois combats, plus il maintient cette temp√™te parfaite en place, il est tr√®s peu probable que quiconque arr√™te son r√®gne.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Un membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay