Tyson Fury à l’aide de la méthode JERK OFF multiple dans le camp de Deontay Wilder

Nouvelles de boxe du monde 15/01/2020

📸 Mikey Williams

Tyson Fury a ajouté une méthode d’entraînement spéciale à son camp en cours pour Deontay Wilder alors que le Britannique propose de remporter le titre des poids lourds WBC.

“The Gypsy King” a non seulement changé d’entraîneur, mais l’ancien roi unifié a ajouté des branlettes à sa routine quotidienne.

Révélant sa pratique inhabituelle, Fury a confirmé qu’il bat sa viande sept fois par jour afin de renforcer sa testostérone.

Fury espère garder ses tuyaux propres signifie une tête claire alors qu’il met tout dans leur blockbuster PPV le 22 février à Las Vegas.

“Je me masturbe sept fois par jour”, a déclaré Fury aux médias lors d’un pressoir à Los Angeles. «Pour continuer à pomper la testostérone. Je dois rester actif, faire couler la testostérone. “

«Je ne sais pas vraiment si tout cela compte vraiment la nuit. Ça n’avait pas d’importance avant, mais si ça va me donner un avantage pour gagner ce combat, alors je suis prêt à l’essayer. “

En passant également de Ben Davison au neveu de Manny Steward, Fury a ajouté: «Je cherche un KO. C’est pourquoi j’ai engagé Sugarhill. Il vous fait asseoir sur cette grosse main droite.

“C’est ce que je recherche. Voilà le plan de match. Si je ne cherchais pas un KO, j’aurais affiné ce que j’ai fait lors du dernier combat.

“Je ne viens pas pour ça. Je cherche mon 21e KO. “

FRESH TYSON FURY

Remuer les réservoirs est une caractéristique régulière des boxeurs lorsqu’ils croient que les choses sont devenues périmées. Et ce malgré que Fury et Davison jouissent de quatre victoires et d’un match nul avec Wilder.

Beaucoup est en jeu au MGM Grand, d’où Fury essayant de garder son adversaire et son équipe sur leurs gardes pour la deuxième offrande.

“Vous n’êtes jamais un article fini, vous pouvez toujours vous améliorer. J’aime rafraîchir les choses de temps en temps », a déclaré Fury.

“Je ne fais pas d’excuses. Le premier combat, j’ai gagné juste et carré et nous pouvons recommencer. Je suis prêt pour un combat aujourd’hui.

«Je suis le meilleur de mon époque et j’ai pris ce titre à Wladimir Klitschko. Personne n’a contesté qu’il était le meilleur et je l’ai pris jusqu’à ce que quelqu’un me bat. C’est mon titre. “