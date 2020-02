Tyson Fury admet que son combat contre les démons se poursuit, raconte une tentative de suicide

Ringside 17/02/2020

📾 Mikey Williams

Les troubles mentaux de Tyson Fury sont loin d’ĂȘtre terminĂ©s, selon le champion des poids lourds linĂ©aire, qui se prĂ©pare pour le combat de sa vie ce week-end.

“The Gypsy King”, qui Ă©change des coups avec le cĂ©lĂšbre puncheur Deontay Wilder pour la deuxiĂšme fois Ă Las Vegas samedi, reste dĂ©terminĂ© Ă vaincre ses dĂ©mons.

Fury a eu ses combats avec la santĂ© mentale bien documentĂ©s, comme il l’a expliquĂ©: «Il n’y a rien de mieux dans cette vie que d’ĂȘtre heureux.

«Il vaut mieux ĂȘtre heureux que riche et beaucoup de gens ne peuvent pas trouver le bonheur parce qu’ils recherchent quelque chose qui n’existe pas. J’ai eu la chance de dĂ©couvrir que rien n’est plus important que le bonheur. “

Ayant reçu un diagnostic de trouble bipolaire et de trouble obsessionnel-compulsif, Tyson a subi une panne majeure aprÚs avoir stupéfait le monde de la boxe avec sa défaite de Wladimir Klitschko en 2015.

Il raconte: «J’ai toujours su que j’Ă©tais malade. Mais je l’ai toujours mis Ă l’esprit parce que j’avais un travail Ă faire. Mon travail consistait Ă devenir le champion poids lourd du monde.

“Donc, vous mettez tous vos Ɠufs dans le mĂȘme panier et vous avez une personnalitĂ© addictive, c’est tout ou rien dans tout ce que vous faites. Vous avez rĂ©alisĂ© votre rĂȘve et vous ne pouvez pas aller plus loin dans votre carriĂšre, c’Ă©tait l’Everest et c’est tout. Ensuite, tout s’est Ă©croulĂ©. »

AprĂšs avoir Ă©chouĂ© Ă un test de dĂ©pistage de drogues en 2016, il a Ă©tĂ© contraint de renoncer Ă sa ceinture et il a atteint un nouveau creux. Il raconte: «Je me suis rĂ©veillĂ© en voulant mourir quotidiennement. Je ne voulais plus vivre parce que j’Ă©tais enflammĂ©e par la dĂ©pression, donc c’est aussi bas que possible.

“Vous regardez l’homme qui a tout, acclamation, gloire, renommĂ©e, de nombreuses rĂ©alisations, une famille et tout ce qui va avec, les garnitures, la sauce et pourtant il n’est pas content.

“Nous sommes convaincus que le succĂšs est le bonheur, mais c’est trĂšs faux.”

TENTATIVE DE SUICIDE

Tyson raconte: «Un jour, je me suis rĂ©veillĂ© et j’ai pensĂ© qu’aujourd’hui je mettrais fin Ă tout cela. Je me dirigeais vers ce pont, j’allais casser la voiture dans le pont Ă trĂšs grande vitesse. Je n’avais tout simplement plus l’ambition de vivre.

«Avant d’arriver au pont, j’ai entendu une voix me dire de ne pas faire ça, tu vas dĂ©truire la vie de ta famille. J’ai immĂ©diatement arrĂȘtĂ© la voiture.

«C’Ă©tait la premiĂšre fois que je pensais, maintenant, ou jamais. Je dois me rĂ©tablir immĂ©diatement. »

📾 Mikey Williams

En conclusion, Fury admet qu’il combat toujours ses dĂ©mons au quotidien.

«Je n’ai pas vaincu la santĂ© mentale. J’ai encore de mauvais jours et de bons jours, tout le monde en a mais ça ne s’en va jamais. Mais j’apprends Ă maintenir et c’est tout.

“Penser positivement et ĂȘtre entourĂ© de gens positifs.”

Tyson Fury: The Gypsy King est une production d’Optomen Television pour ITV.

Le producteur de la série est Demi Doyle et les producteurs exécutifs sont Tina Flintoff et Nick Hornby. En outre, il a été commandé par Kate Teckman, responsable du développement, Factual Entertainment. Et Sue Murphy, responsable du divertissement factuel, chez ITV.

Tyson Fury: Gypsy King. L’Ă©pisode 2 est diffusĂ© ce jeudi 20 fĂ©vrier Ă 21h sur ITV