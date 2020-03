Tyson Fury ajoute encore DEUX records étonnants pour remporter l’excellence

Phil Jay 14/03/2020

ūüďł Mikey Williams / KMG

L’actuel champion des poids lourds de la WBC, Tyson Fury, poss√®de fi√®rement une autre paire de rep√®res d’une soir√©e record contre Deontay Wilder.

“The Gypsy King” a compl√®tement domin√© Deontay Wilder depuis la premi√®re cloche jusqu’√† la fin du septi√®me round le 22 f√©vrier.

Fury était sous une forme irrésistible et siège en tant que futur Hall of Famer en raison de ses exploits remarquables dans le ring de boxe.

Revenant du bord du suicide pour perdre 140 livres de poids, l’histoire de retour de Fury est une inspiration pour beaucoup.

Maintenant, les r√©alisations sont accumul√©es alors que Fury pr√©pare un troisi√®me combat possible avec Wilder au cours de l’√©t√© ou au-del√† (en raison du coronavirus).

R√©v√©lant le premier lui-m√™me, le joueur de 31 ans a soulign√© qu’il √©tait devenu le premier poids lourd de l’histoire √† devenir double champion et √† demeurer invaincu en m√™me temps.

Personne dans l’histoire n’a remport√© la couronne de la division sup√©rieure – les a c√©d√©s (ou a √©t√© d√©pouill√©), puis est revenu pour regagner.

ūüďł KMG

La deuxi√®me chose que Tyson a accomplie et qu’aucun homme ne peut pr√©tendre est de gagner toutes les ceintures propos√©es dans leur cat√©gorie de poids respective.

Aucun combattant, depuis l’aube de cinq titres mondiaux, n’a remport√© le WBC, IBF, IBF, WBO et WBA au cours de leur carri√®re de plus de 200 livres.

√Ä l’√®re moderne, et lorsque la WBO et l’IBO ont √©t√© fond√©es en 1988, les stars des poids lourds comme Mike Tyson et Evander Holyfield n’ont pas reconnu ces titres.

Par conséquent, devenir incontesté était considéré comme une distinction de trois titres.

Suivez World Boxing News: TWITTER. FACEBOOK. INSTAGRAM. Abonnez-vous à YOUTUBE.

Tyson l‚Äôa fait en 1987, suivi de James ‚ÄėBuster‚Äô Douglas en 1990. Holyfield a ensuite remport√© la couronne en 1991 avant de la transmettre √† Riddick Bowe.

‚ÄėBig Daddy‚Äô a divis√© les bretelles en lan√ßant tristement son titre WBC √† la poubelle. Mais c’√©tait la derni√®re fois que trois championnats signifiaient un statut incontest√©.

Alors que Lennox Lewis a commenc√© √† prendre le contr√īle de la division au milieu des ann√©es 1990, le Britannique est rest√© √† l’√©cart de la version WBO.

Gagnant quatre ceintures contre Holyfield en 1999, Lewis a imm√©diatement abandonn√© la WBA et a finalement abandonn√© l’IBF.

La puissance ukrainienne Wladimir Klitschko a ensuite √©t√© amorc√©e pour commencer son long r√®gne au sommet. Mais comme fr√®re Vitali √©tait le dirigeant de la WBC, les fr√®res et sŇďurs ont toujours gard√© les titres √† part.

C’√©tait jusqu’√† ce que Fury choque ¬ęDr. Steelhammer ¬Ľen 2015. Ni Lewis ni Klitschko ne gagneraient jamais les ceintures qui leur √©chappaient.

Ainsi, la victoire de Fury sur Wilder a pris encore plus d’importance lorsque le puncheur bas√© √† Morecambe a remport√© son cinqui√®me titre diff√©rent.

Ajoutez √† cela le fait que Fury est le champion lin√©aire depuis cinq ans. Il est difficile d’affirmer qu’il est de loin le meilleur de son √©poque.

TYSON FURY RECORDS:

Match de boxe poids lourd le plus rentable de l’histoire de Las Vegas. Versus Wilder II.

A vaincu deux champions de dix défenses ou plus en deux victoires au titre mondial sans perdre.

Battez deux fois le poids lourd numéro un de la division.

Seul champion du monde poids lourd invaincu √† deux reprises dans l’histoire.

Seul poids lourd à remporter les cinq principales ceintures de sanction.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Un membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay