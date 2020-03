Tyson Fury annonce les deux derniers combats du contrat Top Rank pour UK Swansong

Nouvelles de boxe du monde 04/03/2020

📾 Mikey Williams / Mark Robinson

Le double champion poids lourd Tyson Fury a révélé son intention de combattre Deontay Wilder cet été avant de retourner au Royaume-Uni pour terminer sa carriÚre avant sa retraite.

Fury a encore trois combats dans son contrat de premier rang et en utilisera un dans une trilogie avec Wilder Ă Las Vegas en juillet.

AprÚs avoir terminé ses fonctions contractuelles avec Wilder, gagnant ou perdant, Fury pourrait potentiellement entrer directement dans une collision massive contre Anthony Joshua.

En fonction du résultat contre AJ, et à condition que la bénédiction vienne du WBC pour retarder légÚrement le tir de Dillian Whyte sur le titre, Fury pourrait se retirer de la boxe en 2021.

Joshua serait encore une fois l’adversaire et verrait Fury s’Ă©loigner du sport comme l’un des plus grands s’il pouvait gagner les trois affrontements.

S’exprimant Ă la tĂ©lĂ©vision britannique dans une interview avec This Morning, Fury a dĂ©crit son plan.

«Il me reste encore deux combats (aprÚs Wilder). Ensuite, nous allons vraiment réfléchir à ce que nous faisons et partir de là », a déclaré Fury à Phillip et Holly.

«Parce que combien de temps dure un morceau de ficelle? Je suis invaincu dans 31 combats professionnels et c’est ma 12e annĂ©e en tant que professionnel.

“J’ai dĂ©jĂ Ă©tĂ© le champion incontestĂ© du monde lorsque j’ai battu Klitschko. J’avais toutes les ceintures.

«J’ai battu le poids lourd dominant de notre Ă©poque avec 26 dĂ©fenses pour le titre et je suis allĂ© en Allemagne pour le faire. Ensuite, je suis allĂ© en AmĂ©rique et j’ai battu le gars que personne ne combattrait. »

Discutant de ce qui se passe une fois qu’il a encore battu Wilder (ses propres mots) cet Ă©tĂ©, Fury a ajoutĂ©: “Ensuite, je reviendrai et j’aurai encore deux combats (au Royaume-Uni, peut-ĂȘtre contre Joshua et / ou Whyte).

“Avec un peu de chance, nous partirons au coucher du soleil.”

La

UN J

Donnant Ă Joshua un coup ferme et verbal, Fury a dĂ©clarĂ©: «En ce qui me concerne, Anthony Joshua n’a que mes restes.

«Je n’ai jamais perdu ces ceintures. J’ai dĂ» les quitter pour des problĂšmes de santĂ© mentale afin de me concentrer sur ma (santĂ© mentale). Ce sont donc mes ceintures.

“Jusqu’Ă ce qu’un homme soit vaincu sur le ring, comment pouvez-vous prĂ©tendre ĂȘtre un champion alors que vous n’avez pas battu le champion?”

Épouse Paris, assise avec Tyson pour promouvoir sa sĂ©rie ITV ce jeudi Ă 21 heures, a conclu: “Il les garde juste au chaud.”

Fury vs Wilder suivi d’un doublĂ© de Joshua verrait «The Gypsy King» gagner jusqu’Ă 100 millions de dollars avant de mettre fin Ă son incroyable carriĂšre dans le ring.

Si le joueur de 31 ans raccrochait ses gants à 33-0-1 au milieu de 2021, Fury serait certainement classé parmi les meilleurs de tous les temps.