Tyson Fury choque le monde et arrête Deontay Wilder au 7e

Posté le 23/02/2020

Par Hans Themistode

Il n’y a pas trop de moments qui vous laisseront sans voix.

La naissance de vos enfants, épousant l’amour de votre vie et Deontay Wilder tombant aux mains de Tyson Fury constitueraient ce genre de moments.

photos: Ryan Hafey / PBC

Lorsque les deux grands hommes plus grands que nature sont entrés dans le ring l’un contre l’autre le 1er décembre 2018, ils ont donné aux fans tout ce qu’ils voulaient voir. Le résultat final n’a cependant plu à personne car le concours a été jugé nul.

Dire que les deux avaient des affaires en suspens serait un euphémisme. Alors le 22 février, au MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada, ils se sont à nouveau rencontrés. L’histoire entre eux était longue, mais simple.

Wilder était le puncheur puissant qui avait mis KO tous ceux qu’il avait affrontés à l’intérieur du ring. Même Fury a goûté la toile deux fois, quand les deux se sont rencontrés pour la première fois. Quant au champion Lineal, il était simplement considéré comme l’un des meilleurs boxeurs que la division Heavyweight ait jamais vu.

Maintenant que les scénarios ont été définis, il ne leur restait plus qu’à se retrouver dans le ring.

À la surprise de personne, Fury se dirigea vers le ring avec une couronne autour de sa tête en toute sécurité tout en étant porté sur un trône. Wilder, d’autre part, a fait son chemin peu de temps après avoir porté une combinaison entièrement métallique noire.

Une fois que le théâtre a disparu et que la cloche a sonné, le feu d’artifice a commencé immédiatement.

Pendant la constitution de leur revanche, Fury a dit à tous ceux qui écouteraient qu’il allait marcher directement vers Wilder et l’assommer. Tout le monde était incrédule à sa déclaration. Allez-vous droit devant le plus gros puncheur de l’histoire de la boxe?

Oui en effet.

Pourtant, c’est exactement ce qu’a fait Fury. Il a couru jusqu’à Wilder et a sorti son jab et a tendu la main à droite. Wilder, avait l’air complètement désemparé. À aucun moment, il ne s’attendait vraiment à ce que Fury lui apporte le combat, mais il l’a fait.

Alors que Fury continuait d’appliquer la pression, Wilder se retrouva plus que jamais en train de reculer vers les cordes. Pendant les dernières secondes de la manche, il a décroché le coup qui a émietté tout le monde auparavant.

Sa main droite.

Fury a simplement pris la photo, a souri et a continué d’avancer.

Quelque chose ne semblait pas ici. Wilder n’a jamais vraiment réussi à tirer des coups efficaces, mais quand il l’a fait, ils ont à peine fait une brèche dans Fury. Peut-être que les 273 livres que Fury pesait pour ce combat étaient toutes à part de son plan directeur.

Pourtant, c’était au début du concours et Wilder avait beaucoup de temps. Mais alors, l’impensable s’est produit. Fury lâcha Wilder. Mal.

Lorsque Wilder s’est levé au troisième tour, son oreille gauche saignait abondamment.

Au même moment, la foule de la MGM Arena a dit la même chose.

Zut.

C’était incroyable. Fury a attrapé Wilder coup sur coup. Au cinquième tour, Wilder a de nouveau été abandonné. À ce stade, les choses semblaient sombres pour Wilder.

Avec tout pointant dans la direction d’une victoire de Fury, il y avait toujours une croyance que Wilder pourrait revenir dans le concours s’il pouvait simplement décrocher sa main droite.

Il a fait. Mais cela ne voulait rien dire.

Fury ne pouvait tout simplement pas et ne serait pas dissuadée pendant la nuit. Avec tout l’élan derrière lui et avec Wilder prenant un coup unilatéral tout en tombant sur lui-même au milieu du ring, Fury a acculé son homme et a infligé encore plus de punition.

À ce stade, c’était assez. Le coin de Wilder a jeté la serviette dans le ring pour signaler la fin du concours.

Oui. Fury a forcé un arrêt de corner au septième round.

À aucun moment, Wilder n’avait l’air de revenir pour gagner ce combat. Il était temps pour eux de retourner à la planche à dessin et de vivre pour voir un autre jour.

Au départ énervé par l’arrêt, Wilder était furieux. Son règne de champion était terminé. Pourtant, une fois que l’ancien détenteur de la ceinture WBC a retrouvé ses esprits, il a rendu pleinement hommage à Fury, mais il souhaitait que cela se termine d’une autre manière.

«Des choses comme ça arrivent. Le meilleur homme a gagné », a déclaré Wilder. «Mon entraîneur a jeté l’éponge et j’étais prêt à sortir sur mon bouclier. Je ne fais aucune excuse ce soir. Je souhaite juste que mon coin me laisse sortir sur mon bouclier. Je suis un guerrier.”

Le respect entre eux a toujours été là. Et avec Wilder donnant à Fury tout son crédit, le nouveau champion WBC s’est assuré de faire de même.

«Je veux juste dire un grand merci à Deontay Wilder. Il est venu ici ce soir, il a pris place et il a montré le cœur d’un champion. C’est un guerrier, il sera de retour et il redeviendra champion. »

Une fois le moment sentimental passé entre eux, Fury eut un autre message, apparemment pour tout le monde.

“Le roi est revenu.”