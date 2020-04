Tyson Fury contre Anthony Joshua – qui est le meilleur boxeur?

Ringside 03/04/2020

📸 Mikey Williams / Land Rover

Ce fut un dĂ©but sismique pour 2020 pour Tyson Fury. Après avoir Ă©tĂ© cruellement refusĂ© une victoire aux points lors de son premier combat contre les poids lourds WBC avec Deontay Wilder, Fury s’est entraĂ®nĂ© plus fort et plus intelligemment pour leur match revanche – et cela a montrĂ©.

Avec plus de poids, de puissance et de confiance, Fury ressemblait à un homme possédé à la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, gagnant finalement par KO technique au septième tour.

Malheureusement pour Fury, le combat que lui et le reste des fans de boxe britanniques veulent a Ă©tĂ© refusĂ©, au moins pendant six mois. Wilder a activĂ© la clause de revanche dans leur contrat pour se battre pour une troisième et dernière fois, mettant en suspens les plans d’un duel entièrement britannique entre Fury et WBA, IBF, WBO et le champion poids lourd IBO Anthony Joshua. Cela n’a pas empĂŞchĂ© les mĂ©dias britanniques de saliver la perspective d’organiser l’un des plus grands combats de poids lourds de l’histoire du sport, alors que les experts et les anciens boxeurs Ă©valuent l’issue probable de tout combat futur.

Fury commence enfin Ă obtenir la reconnaissance et le respect qu’il mĂ©rite. Ses deux vaillantes dĂ©monstrations contre Wilder semblent avoir ouvert les yeux des bookmakers sur ses capacitĂ©s. Betway a des marchĂ©s pour des combats potentiels et classe Fury comme favori 4/9 contre Joshua. L’ancienne icĂ´ne de la boxe des poids lourds, Mike Tyson, pense que le combat serait beaucoup plus difficile Ă prĂ©voir, mais a dĂ©clarĂ© au Sportsman que cela devait arriver Ă©tant donnĂ© que la paire est “dans la meilleure forme possible”.

Peser le pour et le contre de Fury et Joshua

Anthony Joshua est quelqu’un que beaucoup de sceptiques ont qualifiĂ© de “marque” de boxe plutĂ´t que de boxe lĂ©gitime. Il est juste de dire qu’il avait beaucoup d’intĂ©rĂŞt pour les mĂ©dias et le parrainage, en particulier après son succès aux Jeux olympiques de 2012. Peu de gens pourraient cependant contester le dĂ©but de sa carrière professionnelle, en particulier après avoir surmontĂ© une rencontre extĂ©nuante avec Dillian Whyte pour le titre britannique des poids lourds. Joshua a ensuite mis la ceinture des poids lourds IBF après une victoire complète sur Charles Martin, dont le règne en tant que champion IBF Ă©tait le deuxième plus court en boxe professionnelle – Ă seulement 85 jours.

C’est en avril 2017 que Joshua s’est annoncĂ© comme un grand potentiel en plaçant l’icĂ´ne des poids lourds Wladimir Klitschko dans un stade bondĂ© de Wembley. Les cyniques pourraient suggĂ©rer que Klitschko Ă©tait bien au-delĂ de son meilleur, ce qui a Ă©tĂ© prouvĂ© en partie lorsque Klitschko a refusĂ© un match revanche et s’est retirĂ© du sport des semaines après.

Des rencontres avec Joseph Parker et Alexander Povetkin ont rĂ©vĂ©lĂ© des dĂ©fauts potentiels dans le jeu de Joshua. Il n’a pas pu trop blesser Parker, tandis que Povetkin a eu Joshua en grande difficultĂ© tĂ´t avant de manquer d’endurance. La dĂ©faite contre Ruiz Jr. a Ă©galement mis en Ă©vidence le menton douteux de Joshua, mais il mĂ©rite beaucoup de respect pour la façon dont il a remportĂ© le match revanche en Arabie saoudite. Cela a dĂ©montrĂ© l’engagement de Joshua envers ce sport et son efficacitĂ© lorsqu’il se concentre sur les 12 manches complètes.

Quant Ă Fury, c’Ă©tait un personnage qui Ă©tait encore largement sous-estimĂ© malgrĂ© le choc de Klitschko en novembre 2015. Cette victoire n’Ă©tait pas une mince affaire, avec Klitschko Ă peine capable de poser un gant sur Fury tout au long. Les combats de Fury contre la santĂ© mentale dans les annĂ©es qui ont suivi cette victoire sont bien documentĂ©s. Il lui a fallu plus de deux ans pour se dĂ©barrasser de ses dĂ©mons et pour que le British Boxing Board of Control renouvelle sa licence de boxe. Après quelques victoires non descriptives sur Seferi et Pianeta, peu de gens auraient pu prĂ©dire qu’il donnerait Ă Deontay Wilder autant de problèmes lors de leur premier combat. Fury a gagnĂ© un immense respect après s’ĂŞtre levĂ© deux fois de la toile pour gagner un vaillant tirage et un match revanche.

Pendant la carrière de Fury jusqu’Ă ce point, il Ă©tait très rarement l’agresseur dans ses compĂ©titions. Ce sont sa dĂ©fense et son timing impeccables qui ont fait pencher la balance en sa faveur. NĂ©anmoins, Fury a dĂ©montrĂ© une nouvelle dimension Ă son jeu dans le match revanche de Wilder, se battant sur le pied avant et l’emmenant Ă Wilder – quelque chose qui a pris le «Bronze Bomber» par surprise totale. Peu auraient pu prĂ©dire que Fury gagnerait par KO technique, mais c’est ce qui s’est passĂ©.

Les boxeurs qui collent et bougent contre Anthony Joshua ont tendance Ă lutter, comme le prouvent Parker et Povetkin. Si Fury va de la tĂŞte aux pieds avec Joshua et des boĂ®tes sur le pied avant, il est difficile de voir Joshua avoir une rĂ©ponse aux prouesses techniques de Fury. Peu de boxeurs poids lourds ont les compĂ©tences gĂ©nĂ©rales de Tyson Fury et c’est formidable de voir le monde sportif enfin le reconnaĂ®tre.