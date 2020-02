Tyson Fury contre Deontay Wilder, Charles Martin contre Gerald Washington Fight Previews

Posté le 20/02/2020

Par: William Holmes

Samedi soir, l’un des plus grands combats de poids lourds

puisque Mike Tyson vs Lennox Lewis aura lieu à Las Vegas, Nevada. Le MGM Grand Garden Arena sera l’hôte

site pour ce PPV et ce sera une coentreprise entre le premier ministre d’Al Haymon

Champions de boxe et promotions de haut rang de Bob Arum.

De plus, les rivaux de diffusion ESPN et Fox travailleront ensemble pour mettre cette carte. La undercard présente certains des meilleurs espoirs et combattants du Top Rank et de la PBC sur la undercard. Emanuel Navarrete défend son titre WBO Junior Featherweight contre Jeo Tupas Santisima, un combat junior de poids moyen entre Subriel Matias et Petros Ananyan et un combat de poids mi-moyen entre Amir Imam et Javier Molina.

Crédit photo: Ryan Hafey / Premier Boxing Champions

D’autres boxeurs sur le undercard incluent Rolando Romero,

Gabriel Flors Jr., Vito Mielnicki Jr. et Isaac Lowe.

L’événement co-principal est un éliminateur de poids lourd IBF entre

Charles Martin et Gerald Washington.

Martin et Washington chercheront à garder leurs noms dans le mélange pour

un autre tir au titre des poids lourds.

Ce qui suit est un aperçu de l’événement co-principal et principal

événement de la nuit.

Charles Martin

(27-2-1) contre Gerald Washington (20-3-1); Poids lourds

C’est un combat croisé pour Charles Martin et

Gerald Washington. Martin auparavant

détenait l’un des titres des poids lourds et Washington a déjà concouru pour cela,

et ils cherchent à se remettre en lice avec une victoire samedi soir. Une perte pour l’un ou l’autre peut signifier la fin

de leurs chances à un futur coup de titre.

Washington a trente-sept ans, quatre ans de plus que

Charles Martin. Washington aura

environ un avantage de portée de deux pouces et un avantage de hauteur d’un pouce sur

Martin. Cependant, Martin est un gaucher

et cela pourrait donner un boxeur sans expérience amateur comme Washington certains

problèmes.

Martin semble être le poinçon le plus dur des deux. Martin a vingt-quatre victoires d’arrêt

tandis que Washington en a treize.

Washington semble également avoir le menton plus faible des deux, il était

s’est arrêté trois fois alors que Martin n’a été arrêté qu’une seule fois.

Les deux boxeurs ont été assez actifs. Ils se sont tous deux battus deux fois en 2019, une fois en 2018,

et deux fois en 2017. Washington cependant

est allé 2-3 dans ses cinq derniers combats.

Certains noms notables que Washington a vaincus incluent Robert

Helenius, John Wesley Nofire, Ray Austin, Eddie Chambers et Nagy Aguilera. Ses défaites ont été à Adam Kownacki, Jarrell

Miller et Deontay Wilder.

Washington a joué au football universitaire pour l’USC mais n’a pas

expérience amateur notable pour parler.

Martin a vaincu des goûts de Daniel Martz, Gregory

Corbin, Michael Marrone, Vyacheslav Glazkov et Raphael Zumbano. Ses pertes ont été à Anthony Joshua et Adam

Kownacki. Martin est un ancien National

Champion PAL et finaliste des Golden Gloves.

L’âge de Washington sera un facteur dans ce combat, et il a

un record perdant dans ses cinq derniers combats.

Martin a pu accrocher avec Adam Kownacki sans être arrêté, et

Kownacki a un coup de poing plus fort que Washington.

Ce devrait être un combat que Martin éloigne du vainqueur.

Tyson Fury (29-0-1)

contre Deontay Wilder (42-0-1); WBC Heavyweight Title

Ce combat est l’une des remises les plus attendues du

siècle. Deontay Wilder a affronté 42

adversaires et a arrêté chacun d’entre eux, sauf un, et c’est

Tyson Fury.

Leur premier combat a été déclaré nul, avec les cartes de score

étant 113-113, 115-111 pour Wilder et 114-112 pour Fury. Fury aurait gagné le combat s’il n’y avait pas eu

le renversement du 12e round par Wilder dont Fury s’est levé à la dernière

seconde.

Fury aura une hauteur de deux pouces et une portée de deux pouces

avantage sur Wilder. Il est aussi trois

ans plus jeune que Wilder, qui approche de la fin de son apogée sportive à 34 ans

ans. Les deux boxeurs se battent dans un orthodoxe

position, et les deux boxeurs ont été assez actifs au cours des deux dernières années. Fury a combattu deux fois en 2019 et trois fois en

2018, tandis que Wilder se battait deux fois par an en 2019, 2018 et en 2017.

Fury a vingt arrêts sur son CV et n’est pas connu pour

son pouvoir. Il a vaincu les goûts d’Otto

Wallin, Tom Schwarz, Francesco Pianeta, Sefer Seferi, Wladimir Klitschko,

Dereck Chisora, Steve Cunningham et Kevin Johnson.

Wilder a vaincu et arrêté Luis Ortiz,

Dominic Breazeale, Bermane Stiverne, Gerald Washington, Chris Arreola, ARtur

Szpilka, Johann Duhaupas, Eric Molina, Malik Scott et Siarhei

Liakhovich.

Wilder a un avantage dans l’expérience amateur sur Tyson

Fureur. Fury avait un dossier amateur de 31-4

et est médaillé d’or au Championnat de l’Union européenne. Wilder a remporté une médaille de bronze à l’été 2008

Jeux olympiques.

La bombe droite de Wilder peut-elle retrouver sa cible et

mettre Fury au compte? C’est ça

opinion de l’écrivain que la réponse est oui.

Mais les compétences défensives de Fury ne doivent pas être négligées et il a le

style pour donner un bon combat à Wilder.

Quoi qu’il en soit, cela devrait être un combat divertissant pour le combat

fans du monde entier.