Tyson Fury dans l’attente d’un autre combat avec Wilder: «Vous ne vous lasserez jamais de battre Deontay Wilder»

Publié le 04/01/2020

Par: Hans Themistode

Le monde entier de la boxe était debout, les yeux et les mâchoires grands ouverts alors que Tyson Fury faisait exactement ce qu’il avait dit qu’il ferait contre Deontay Wilder.

Fury a non seulement averti tous ceux qui écoutaient qu’il allait arrêter Wilder, mais il a également dit qu’il allait rendre les choses plus faciles.

Vérifiez et vérifiez.

Fury a chuté et a arrêté Wilder au septième tour de leur concours au MGM Grand Arena, à Las Vegas au Nevada.

Il y avait une multitude de scénarios qui, selon de nombreuses personnes, se produiraient.

Une victoire par décision de Tyson Fury, une victoire par arrêt de Deontay Wilder ou peut-être un autre match nul. Tout sauf ce qui s’est réellement passé. Mais avec la réalité de ce qui s’est réellement passé, les fans se sont attachés et se sont préparés à le faire à nouveau.

Le 18 juillet, c’était la date choisie pour le troisième et ce que beaucoup pensent être le dernier combat entre eux. Mais avec cette pandémie de coronavirus anéantissant tous les sports pour le moment, leur concours a été repoussé à environ octobre.

Techniquement au tableau de bord, Tyson a une victoire et un match nul contre Wilder, mais beaucoup pensent qu’il devrait avoir deux victoires contre aucune défaite. Quel que soit le score réel, si cela dépendait de Fury, il pourrait passer le reste de sa carrière à battre Wilder encore et encore.

“Je serai obligé de lui en donner un peu plus”, a déclaré Fury. «Vous ne vous lasserez jamais de battre Deontay Wilder, c’est une de ces choses dont vous êtes très fier. J’ai vraiment fait ce que j’avais dit que j’allais faire. Peu de gens, surtout en boxe, disent quelque chose et font exactement ce qu’ils allaient faire. J’étais donc assez fier de la performance. J’ai vraiment hâte de faire disparaître tout ce coronavirus et de remettre le monde sur la bonne voie et de reprendre mon travail. “