Tyson Fury, Deontay Wilder LES DEUX POIDS LOURDS pour le match revanche MGM

Bien que Bob Arum ait contesté une échelle de 270 livres, Tyson Fury pesait TROIS LIVRES plus lourd que cette marque vendredi au MGM Grand.

Fury a précédemment déclaré qu’il serait «270 livres de roche solide» pour Wilder, ce qui, selon Arum, pourrait ne pas être le cas pour WBN.

«Vous devez comprendre que lorsque vous avez affaire à un gars de six pieds neuf pouces – un être humain massif, vous pouvez transformer beaucoup de graisse en muscle. Avec ce muscle, il va prendre du poids. Mais ce n’est pas comme le poids de la graisse. Ce n’est pas comme le poids d’Andy Ruiz », Arum exclusivement dit World Boxing News avant la pesée.

«Il me semble plus en forme que je ne l’ai vu lors des deux derniers combats. Son corps est beaucoup plus svelte. Donc, c’est ça qui donne plus de poids, tu sais que je n’en ai absolument aucune idée. Mais ce n’est pas comme si quelqu’un mettait dix ou quinze livres supplémentaires de graisse.

“Je ne sais même pas s’il l’a mis parce que je sais par le nutritionniste qu’il mange bien. Il n’y a pas de malbouffe. Tout ce qui entre dans son système est surveillé, contrairement aux deux premiers combats qu’il a eu avec moi. «Fury a un nutritionniste approprié qui veille sur lui. Il est en grande forme. Il s’entraîne deux fois par jour, donc s’il y a du poids supplémentaire, cela n’aura absolument aucune conséquence.

“Je ne sais même pas s’il y a une différence de poids. “Je ne sais pas d’où vient ce chiffre (270 livres). Parfois, les combattants disent beaucoup de s *** ce n’est vraiment pas bien.

De son côté, Wilder a pesé le plus lourd de sa carrière à 231.

POIDS

ESPN + PPV et FOX Sports PPV (21 h HE)

Tyson Fury 273 lb contre Deontay Wilder 231 lb

(Fury’s Lineal et Wilder’s WBC World Heavyweight Championship – 12 manches)

Charles Martin 254 lb contre Gerald Washington 236,5 lb

(Eliminateur de titre mondial poids lourd IBF – 12 manches)

Emanuel Navarrete 122 lbs contre Jeo Santisima 122 lbs

(Navarrete’s WBO Junior Featherweight World Title – 12 Rounds

Sebastian Fundora 153,5 lb contre Daniel Lewis 153 lb

(Super Welterweight – 10 rounds

ESPN (20 h HE)

Javier Molina 141,5 lb contre Amir Imam 141,5 lb

(Super l̩ger Р10 tours)

ESPNews (19 h 30 HE)

Subriel Matias 142 lbs contre Petros Ananyan 142 lbs

(Super l̩ger Р10 tours)

APP ESPN (17 h HE)

Matt Conway 132,5 lb contre Gabriel Flores Jr. 132,5 lb

(L̩ger Р8 tours)

Vito Mielnicki, Jr. 147 lb contre Corey Champion 147 lb

(Poids welter – 4 tours)

Alberto Guevara 126 lb contre Isaac Lowe 125,5 lb

(Titre de poids plume WBC International Lowe’s – 10 manches)

Rolando Romero 137 lbs contre Arturs Ahmetovs 136 lbs

(L̩ger Р8 tours)