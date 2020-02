Tyson Fury donne un accès franc à sa famille et lutte pour une nouvelle série ITV

Ringside 11/02/2020

ITV

Tyson Fury passe sous le feu des projecteurs sur ITV alors que l’ancien champion unifié de la division supérieure autorise les caméras dans sa maison familiale pour la première fois.

Fury entreprend le plus grand combat de sa vie, le combat pour récupérer son titre de champion du monde des poids lourds et le combat pour maintenir sa santé mentale.

Cette toute nouvelle série en trois parties, Tyson Fury: le roi gitan offre un accès exclusif, en coulisses, à l’un des personnages sportifs les plus flamboyants et les plus controversés.

Tyson Fury et sa famille plus grande que nature.

Donner aux téléspectateurs un aperçu sans précédent de la vie de l’une des figures les plus fascinantes et controversées du sport britannique.

Tourné sur plusieurs mois, Tyson Fury: le roi gitan suit le Gypsy King et ses proches alors qu’il vise à réaliser son rêve de devenir le champion de boxe poids lourd du monde. Fury se prépare à affronter son rival, Deontay Wilder, pour la deuxième fois.

La série combine une saga familiale chaleureuse et parfois émotionnelle avec des scènes brutes et indéfectibles de Tyson se préparant pour les combats contre Tom Schwarz et Otto Wallin.

Il révèle le portrait le plus complet et le plus intime du roi tsigane jamais vu.

Tyson Fury: le roi gitan révèle sa préparation dans la préparation du combat contre Deontay Wilder. Regarde sa famille et leurs fières traditions de voyageurs ainsi que la bataille en cours qu’il a avec sa santé mentale.

Sa femme Paris dit: “Du côté de la célébrité en raison du style de vie des célébrités, nous faisons de notre mieux pour ne pas nous impliquer et garder la normalité.

«J’ai été élevé comme un voyageur, vous pourriez ne pas vivre dans une caravane. Mais cela ne vous enlève pas ce que vous êtes. Vous êtes un voyageur et nous sommes fiers de cet héritage.

Elle parle franchement d’une période de Tyson suicidaire: «Je me souviens quand il est parti en Ferrari. Avant de partir, il a dit que je ne reviendrais pas. Au fil de la journée, son téléphone était éteint.

“J’ai appelé son père et lui ai demandé s’il avait eu de ses nouvelles parce que je ne sais pas où il en est et je suis inquiet.”

Paris dit que Tyson a toujours été imprévisible. Elle dit: «Tyson est un peu un canon lâche. Tyson ne sera pas contrôlé.

«Tyson dit ce qu’il pense quand il le pense et c’est tout. Il a toujours eu un état d’esprit fragile. Je l’ai vu au cours des années où nous avons été mariés, il a toujours eu ces hauts et ces bas. “

TYSON FURY GYPSY KING ITV

Son frère Shane ajoute: “Quand il dit que la dépression ne vous quitte jamais, il a raison … parce qu’il peut être heureux une minute et triste la prochaine et c’est le vrai Tyson – en haut d’une minute, en bas la prochaine.”

C’est le plus grand combat de sa vie et il sera mis au défi physiquement et mentalement. Peut-il rester concentré pour devenir le champion incontesté des poids lourds du monde?

Aussi, gérer sa santé mentale et ne pas retourner dans la dépression qui l’a presque emporté la vie?

Tyson Fury: The Gypsy King est une production d’Optomen Television pour ITV. Le producteur de la série est Demi Doyle et les producteurs exécutifs sont Tina Flintoff et Nick Hornby.

En outre, il a été commandé par Kate Teckman, responsable du développement, Factual Entertainment. Et Sue Murphy, responsable du divertissement factuel, chez ITV.

Tyson Fury: Gypsy King sera diffusé ce jeudi 13 février à 21h sur ITV