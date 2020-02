Tyson Fury: “Je suis prêt pour la guerre”

Publié le 14/02/2020

Par: Sean Crose

“J’avais un bon entraîneur défensif à Ben Davis”, m’a dit Tyson Fury lors d’une conférence téléphonique jeudi pour promouvoir son match revanche très attendu avec Deontay Wilder – qui a lieu une semaine après samedi à Las Vegas. “J’avais besoin d’un entraîneur agressif.” Cet entraîneur agressif est venu sous la forme de Sugar Hill Steward, du clan de boxe emblématique Steward. Fury et Steward avaient travaillé ensemble auparavant, ce qui a facilité la décision du combattant connu sous le nom de Gypsy King. “Je savais que nous nous entendions bien”, a déclaré Fury à propos de Steward. “C’est pourquoi je l’ai fait venir.” Et comment s’est passé le partenariat pour le combattant 29-0-1? “C’est l’une des meilleures décisions que j’ai jamais prises”, a déclaré Fury à propos du choix de Steward comme entraîneur. “Déjà.”

Une chose qui est certaine dans la préparation de la bataille du 22 février pour le championnat des poids lourds WBC est le fait que Fury apparaît comme s’il débordait de confiance. “Je me suis entraîné très, très dur ces huit dernières semaines à Las Vegas”, a-t-il déclaré. “Je n’ai jamais été aussi concentré ou prêt pour un combat.” Bien que le très inconnu Otto Wallin ait donné à Fury une course, ainsi qu’une entaille, en septembre dernier, Fury a promis qu’il serait à son meilleur contre le 42-0-1 Wilder. “Nous allons voir le meilleur Tyson Fury que Tyson Fury puisse être”, a-t-il déclaré. “Je suis prêt pour la guerre, un round ou douze.”

Dans cet esprit, Fury a parlé librement de l’élimination de Wilder dans le match revanche. Leur premier combat est devenu un classique instantané en raison du fait qu’un dernier renversement a vu Fury à plat sur le tapis d’un incroyable coup de Wilder, seulement pour se lever et continuer à se battre. Inutile de dire que le combat s’est terminé par un match nul. “La plus grosse erreur que j’ai faite la dernière fois”, a déclaré Fury, 14 mois plus tard, “ne l’a pas fait (Wilder) payer quand il a été blessé”. Fury a affirmé qu’il ne commettrait pas deux fois la même erreur. “Quand je le blesserai (dans le match revanche), je lui jetterai tout sauf l’évier de la cuisine.” En ce qui concerne le pouvoir de Wilder, Fury a répondu à l’appel comme indifférent.

“Je pense qu’il n’y a rien à craindre à ce sujet”, a déclaré Fury. “Il a une grosse main droite et c’est tout. C’est un boxeur unidimensionnel… celui qui devrait être concerné est Deontay Wilder. »Fury a finalement précisé que Wilder ne le dérangeait pas du tout à la veille de leur deuxième combat. “Il ne s’agit pas de ce que fait Deontay Wilder”, a-t-il déclaré. “C’est à propos de ce que je fais.” Pourtant, Fury était ouvert quant à l’ampleur de ce combat pour lui. “C’est un énorme must pour moi”, a-t-il déclaré. “C’est un énorme must pour gagner.” Savoir que Wilder voit le combat de la même manière le rend encore plus intrigant. En fait, Fury prédit que le match revanche sera “le combat le plus divertissant des 20 dernières années”.

“Je ne me soucie pas d’être (célèbre)”, a déclaré Fury tard dans l’appel. “Je suis un combattant de race pure de bout en bout.”