Tyson Fury: le phénix | BoxingInsider.com

Publié le 17/02/2020

Par: Sean Crose

Il y avait quelque chose de différent en lui. Vous pouvez simplement le voir en le regardant faire ses débuts américains en 2013. Contrairement à Anthony Joshua six ans plus tard, Tyson Fury n’a pas fait son introduction aux États-Unis dans un Madison Square Garden bondé, il a combattu au Garden Theater, beaucoup plus modeste. L’adversaire de l’Anglais ce soir-là, cependant, n’était pas une blague. Pour Steve Cunningham était un ancien champion cruiserweight qui savait se battre. Pourtant, c’était le grand Fury fanfaron qui captait les yeux. Quand il était temps de toucher les gants avant le combat, Fury claqua les poings sur les gants de Cunningham dans un acte effronté de jeu psychologique.

Le combat était serré, très serré. La fureur a frappé le tapis. En fin de compte, cependant, le joueur de 24 ans s’est appuyé sur sa taille énorme pour porter le duvet de Cunningham. Ce n’était pas une performance stellaire – mais Fury ne semblait pas s’en soucier. En fait, il a chanté au milieu du ring, micro à la main, victorieux, après la fin du combat. C’était clair, c’était quelqu’un d’unique. Un peu plus de deux ans et demi après le combat de Cunningham, l’homme connu sous le nom de Gypsy King se retrouvait à chanter au milieu du ring. Seulement cette fois, il n’avait pas battu un ancien champion de poids léger. Cette fois, il venait de battre Wladimir Klitschko, le long souverain régnant du royaume des poids lourds. Encore une fois, ce n’était pas une performance brillante, mais Fury avait fait assez pour étourdir le monde. Ce n’était que le début de ce qui s’est avéré être l’un des manèges les plus tumultueux de la boxe.

Fury, désireux de faire savoir à tout le monde, était un Gitan de Grande-Bretagne. Il a parlé ouvertement et avec amour de son passé gitan, de sa femme Victoria, de son père (qui l’a nommé d’après Mike Tyson) et de ceux avec qui il s’est entouré. Mais Fury ne s’est pas arrêté là. C’était un homme qui pouvait parler de tout en public, semblait-il. Voici une personne qui n’a pas peur de parler à voix basse à une époque de rage sur Twitter. Vous ne l’avez peut-être pas aimé – mais il a retenu votre attention. Pour le meilleur ou pour le pire, Tyson Fury ne semblait aller nulle part de si tôt.

Puis vint l’automne. Tout d’abord, le match revanche avec Klitschko a échoué. Puis vinrent échouer les tests de dépistage de drogue et la retraite, accompagnés d’un océan de désirs de consommation d’alcool, de drogue et de suicide. Tyson Fury, le Gyspy King, l’homme qui avait stupéfait le monde en battant Klitschko, s’était retrouvé dans un mauvais, un très mauvais endroit. Heureusement, il a survécu à l’obscurité jusqu’à ce que le jour arrive. Admettre la gravité de sa situation, obtenir une aide psychologique, puis remonter dans le ring a provoqué la montée de Fury, semblable à Phoenix, de ses cendres. Maintenant qu’il revenait à la boxe, cependant, il y avait des défis, considérables, à relever.

Assez sage pour ne pas sauter immédiatement dans le feu, Fury a fait face à une opposition moins que stellaire à deux reprises, gagnant facilement et gardant son nom là-bas tandis que son esprit et son corps devenaient d’autant plus forts. Puis vint Deontay Wilder. Grand, fort, américain avec confiance et fanfaron pour correspondre au sien, Fury avait, dans un sens, intensifié sa rencontre avec son homologue de boxe. Wilder a frappé fort, encore plus fort que Klitscko. Il était également plus jeune que Klitschko. Peut-être plus important encore, cependant, Wilder n’a pas laissé les jeux d’esprit et l’intimidation psychologique que Fury aimait utiliser le moins du monde.

Le combat, bien sûr, est devenu un classique instantané. Bien que beaucoup plus proches que beaucoup ne le disaient pendant la majeure partie de sa durée, les compétences glissantes et glissantes de Fury racontaient l’histoire lorsque les deux hommes sont entrés dans le tour final. Wilder, cependant, avait toujours son fameux pouvoir. Et il l’a lancée avec grand effet alors que le combat touchait à sa fin. Fury se retrouva à plat sur le dos, semblant presque sans vie les yeux ouverts alors que l’arbitre commençait son décompte. Une fois de plus, cependant, Fury a joué le Phoenix, d’une manière ou d’une autre, se remettant sur pied, puis réussissant bien le reste du tour. Le match a finalement été jugé nul. Un match revanche était inévitable et maintenant, ce samedi soir à Las Vegas, le deuxième combat Fury-Wilder se déroulera au MGM Grand. C’est l’un des plus grands combats de boxe présentés depuis longtemps, une co-diffusion entre ESPN et FOX qui obtient une promotion et un battage médiatique omniprésents. Il n’y a pas eu de combat de poids lourds aussi important depuis qu’un sur la colline Mike Tyson a fait l’erreur de monter sur le ring avec Lennox Lewis en 2002. À l’approche du week-end de combat, la question devient de moins en moins de savoir si Fury-Wilder 2 réussira. , mais quel sera le succès du match?

C’est une excellente nouvelle pour la boxe, mais une pression supplémentaire sur Fury. Pas qu’il semble s’en soucier. À la veille de ce qui est peut-être le plus grand combat de sa vie, l’Anglais imprévisible suinte à nouveau avec confiance. Il a un nouvel entraîneur dans l’estimé Sugar Hill Steward, et dit même qu’il va assommer Wilder. Ce genre de chose pourrait être attribué à l’esprit de jeu de Fury, ou même simplement à son désir de lui tirer la bouche. Les chances que Fury élimine le Wilder redouté semblent peu probables pour la plupart. Là encore, Fury s’est maintenant rendu célèbre pour avoir contourné la chance encore et encore. Le jeu de cartes souvent empilé contre lui, l’homme adore jouer le joker.