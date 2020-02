Tyson Fury: Le retour du roi

Posté le 23/02/2020

Par: Sean Crose

Le battage médiatique semblait légitime, organique même. Contrairement à la plupart des événements majeurs de la boxe contemporaine, Wilder-Fury 2 n’avait pas de sens des affaires. Il n’y avait rien dans la promotion qui semblait éprouvé par le marché, il n’y avait aucun air de superficialité de la culture pop de la fashion week. L’excitation ne provenait pas d’un «grand événement». Il résultait d’un combat prévu entre deux poids lourds invaincus, hautement qualifiés et complètement explosifs qui étaient sur le point de se rencontrer pour la deuxième fois pour la suprématie divisionnaire.

La première fois que Deontay Wilder et Tyson Fury se sont rencontrés sur le ring, les deux hommes ont donné au monde un lancer classique. Fury a peut-être dominé la majeure partie du match, mais Wilder, étant Wilder, a mis son homme sur le tapis. Deux fois. Le deuxième coup de grâce, qui a eu lieu dans le tour final, semblait être la fin des choses. Fury, cependant, a réussi à se lever et à bien se battre jusqu’à la cloche finale. Inutile de dire que le combat a été jugé nul, controversé certes, mais néanmoins nul. Heureusement pour les fans, les deux hommes voulaient un match revanche suffisant pour faire du deuxième tour une réalité.

Et donc, samedi soir à Vegas, Wilder et Fury se sont rencontrés pour le combat des poids lourds le plus attendu depuis Lewis-Tyson. Inutile de dire que ce n’était pas comme le premier combat. Fury, fidèle à sa parole, est allé tuer. Avançant sur son homme, l’étouffant et atterrissant des coups de tonnerre, Fury lâcha Wilder deux fois et battit sévèrement Wilder pendant plus de six rounds. Il a même léché le sang de Wilder sur le cou de Wilder. C’était des choses vicieuses et dérangeantes. Heureusement, l’équipe de Wilder était suffisamment sage et empathique pour mettre fin aux choses par elle-même.

“Je vais bien”, a déclaré Wilder après le combat. “Des choses comme ça se produisent”, a-t-il admis avec enthousiasme. “Le meilleur homme a gagné ce soir.” La fureur, bien sûr, était dans sa gloire. “C’est un guerrier”, a-t-il dit à propos de Wilder. «Le roi», a-t-il ajouté, «est revenu.» Fury puis, étant Fury, a conduit le public à chanter “American Pie”. Une chose était sûre… il n’y avait qu’un seul Tyson Fury. De plus, l’homme est à nouveau au sommet de la division des poids lourds, ce qu’il n’a pas été depuis peu de temps après sa défaite contre Wladimir Klitshcko en 2015. Appelez cela le retour du roi.

Car il n’y a maintenant aucune erreur qui est le dirigeant de la division des poids lourds. Anthony Joshua pourrait avoir plus de titres… mais Fury est maintenant le patron. La question est maintenant de savoir où aller d’ici? Le mot est que Fury peut être contractuellement obligé d’affronter Wilder une troisième fois. Wilder a cependant semblé être gravement blessé samedi. Il n’est jamais bon, après tout, de commencer à saigner de l’oreille. Personne ne sait donc ce que l’avenir immédiat peut nous réserver. Beaucoup salivent pour que Fury rencontre maintenant Joshua dans le ring dans un fédérateur très britannique.

Une chose est sûre: Fury devrait continuer à se battre sous la tutelle de Sugar Hill Steward. Car Steward semble avoir transformé l’homme d’un boxeur en un véritable boxeur-puncheur.