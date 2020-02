Tyson Fury marque Eddie Hearn et AJ ‘p ******’ pour les commentaires de Radio Row

Nouvelles de boxe du monde 06/02/2020

📾 Mikey Williams

Tyson Fury a donné à Eddie Hearn les deux tonneaux pour les commentaires faits par le patron de Matchroom lors des interviews de Radio Row dans la perspective du Super Bowl LIV.

Le producteur Jose Partida a dĂ©clarĂ© Ă WBN «The Gypsy King» n’a rien cachĂ© lorsqu’il a rĂ©pondu aux dĂ©clarations dĂ©sobligeantes de Hearn.

Selon Partida, ils ont notamment dit ce qui suit:

“Fury est un non-puncheur.”

“Ce (Wilder vs Fury) n’a pas Ă©tĂ© un grand combat.”

“Bien que Fury parle comme Muhamed Ali, il ne fait pas grand-chose.”

“La chose la plus controversĂ©e qu’il a dite Ă©tait quand nous l’avons interrogĂ© sur les commentaires qu’Eddie Hearn a faits Ă son sujet lors de notre Ă©mission la semaine derniĂšre Ă Radio Row Ă Miami”, a dĂ©clarĂ© Partida Ă World Boxing News.

“RĂ©pondant Ă ces commentaires sur notre Ă©mission, Tyson Fury a dĂ©clarĂ©:

“Vous savez quoi? Je me fiche de ce que dit Eddie Hearn car Eddie Hearn est un p *** y. Et je ne sais mĂȘme pas si je peux dire cela en direct Ă la radio, mais Eddie Hearn est ap *** y tout comme AJ (Anthony Joshua) », a dĂ©clarĂ© Fury au Main Event avec Jake Asman & Cody Stoots sur SB Nation Radio .

«Et s’ils avaient des problĂšmes avec eux, ils m’auraient combattu il y a des annĂ©es. Nous venons du mĂȘme pays que vous connaissez. Il m’Ă©vite depuis trĂšs longtemps.

«Il n’Ă©tait pas assez homme pour intensifier et combattre Deontay Wilder. Il a donc pris un vieux gars Ă tĂȘte chauve et gras pour sortir de sa retraite et dĂ©fendre son pays.

«Pour dĂ©fendre sa nation parce qu’ils se faisaient ressembler Ă des clowns. Donc, ce qu’Eddie Hearn et Anthony Joshua disent que vous ne pouvez pas vraiment en prendre trop.

ASSOMMÉ

“Vous savez, ils parlent beaucoup d’air chaud et ne le soutiennent pas. Je l’ai vu rĂ©cemment assommĂ© par un vieux gros gars. Alors, ne venez pas parler au champion linĂ©aire de la performance parce que vous savez qu’il est un artiste Ă succĂšs », a-t-il ajoutĂ©.

Fury se rapproche d’un rendez-vous avec le destin contre Wilder au MGM Grand Ă Las Vegas le 22 fĂ©vrier. Les deux hommes se livrent une revanche de leur passionnante bataille fin 2018.

Le vainqueur sera classĂ© numĂ©ro un de la division, tandis que le perdant aura l’option d’un troisiĂšme combat.

Écoutez l’interview complĂšte avec Tyson Fury ICI.