Tyson Fury nomme le puncheur le plus dur auquel il a été confronté, ce n’est pas Deontay Wilder

Le champion des poids lourds linéaires, Tyson Fury, pense que Deontay Wilder n’est pas le poids lourd le plus dur avec lequel il a jamais partagé le ring.

“The Gypsy King” – qui surfe sur la crête d’une vague depuis son retour sous les projecteurs en 2018, dit Wladimir Klitschko l’a frappé avec plus de puissance que Wilder.

Attribuant le ratio de KO féroce de Wilder à son timing et à son élan pour lancer des tirs rapides, Fury dit que son expérience contre le formidable Ukrainien était plus sobre.

«J’ai ressenti le pouvoir (de Deontay Wilder). Ce n’est pas si mal. Ce n’est pas si mal », a déclaré Fury. “Il ne peut pas être le plus gros frappeur de l’histoire parce qu’il ne pouvait pas assommer le roi gitan, n’est-ce pas?”

Sur Wilder potentiellement étiqueté le plus gros frappeur de tous les temps, comme c’était le cas avant le match revanche, Fury a décroché plusieurs qui pourraient avoir été prétendants.

«J’ai pris son meilleur tir au ras du menton et je me suis relevé. Il frappe fort. Mais je n’ai jamais été frappé par des gens comme quelqu’un comme Earnie Shavers. Je n’ai pas été frappé par George Foreman et je n’ai pas été touché par Rocky Marciano ou l’un de ces meilleurs gars. Je ne les ai pas touchés, je ne peux donc pas commenter.

“Donc, pour dire que c’est le plus gros coup de poing de l’histoire, je ne suis pas vraiment sûr parce que je n’ai pas été touché par tous les gars de l’histoire.

“Mais, vous savez, je ne pense pas qu’il frappe plus fort que Wladimir Klitschko. Wladimir a un coup de poing massif et a remporté beaucoup plus de combats que Wilder.

«Ne vous y trompez pas, tous les poids lourds frappent fort et nous pouvons tous mettre KO n’importe qui.

“Wilder, je ne pense pas que ce soit autant son pouvoir. C’est la vitesse à laquelle il atterrit, ce qui peut être délicat lorsque vous ne le voyez pas venir. Mais là encore, même un gars qui n’a pas de ratio de KO, s’il vous frappe et que vous ne le voyez pas venir, alors il va vous rabaisser.

“Mais en ce qui concerne les coups de poing dans les combats, je ne le connais pas parce que je ne ressens aucun coup de poing lorsque je suis sur le ring parce que l’adrénaline monte haut lorsque vous êtes dans un combat. Vous ne ressentez jamais les coups de poing », a-t-il ajouté.

Fury doit de nouveau affronter Wilder en juillet au MGM Grand. Cela dépendra de l’épidémie de coronavirus en cours d’ici là.

Si le combat franchit à nouveau la ligne, il faudrait un combat beaucoup plus serré pour que Wilder reconstruise pleinement sa réputation.

Quant à Klitschko, «Dr. Steelhammer ’continue d’être lié à son propre retour au sport. L’ancien dirigeant unifié a l’ambition de battre le record de champion le plus ancien de George Foreman d’ici 2022.