Tyson Fury organise un merci spécial à Las Vegas pour le cutman Jorge Capetillo

RINGSIDE 09/01/2020

📸 Mikey Williams

L’entraîneur Jorge Capetillo, propriétaire de Capetillo & TM Boxing Gym, est toujours du genre à donner la chemise de son dos. Vraiment une personne qui donne avec sa femme et ses enfants.

Lorsque Capetillo a décidé d’ouvrir une salle de sport à Vegas, il n’a jamais imaginé les difficultés financières que cela entraînerait. De nombreux enfants ne peuvent pas se permettre un abonnement ou ont malheureusement besoin de réductions.

Il ressent les effets de tout cela maintenant, et en parlant à son combattant, Tyson Fury, le champion linéaire a eu une excellente idée.

Fury ne fait aucune interview ni apparition avant la semaine des combats, mais par cœur, il a proposé de faire un Meet & Greet au gymnase de Capetillo pour voir si cela aiderait à faire des adhésions ou des parrainages. Un Capetillo très reconnaissant a dit: «Oui! Bonne idée!”

Le Meet & Greet EXCLUSIF et GRATUIT aura lieu ce samedi 11 janvier 2020 à 12h00 au Capetillo & TM Boxing Gym situé au 3430 E. Tropicana Ave., Suite 61, Las Vegas, NV 89121. Nous aimons les médias pour contacter Nancy Rodriguez à Nancyr505@gmail.com car l’accès aux médias sera limité.

Le but de ce Meet & Greet est de présenter le Boxing Gym où Tyson Fury sera en stage avant son combat contre Deontay Wilder, le 22 février 2020 au MGM Grand. Ce gymnase de boxe est une énorme partie de la communauté et a besoin de membres et / ou de parrainages.

Fury veut aider en donnant au gymnase l’exposition qu’il mérite pour sortir les enfants de la rue et leur enseigner les compétences de boxe. Nous espérons que les sponsors seront intéressés à mettre une bannière dans le gymnase en échange du parrainage.