Tyson Fury se déchaîne chez Ferrari, Deontay Wilder en RR pour les arrivées

Tyson Fury (29-0-1, 20 KOs) a roulé dans une Ferrari rouge, tandis que Deontay Wilder (42-0-1, 41 KOs) est arrivé peu après dans un Rolls-Royce SUV pour leurs arrivées à Las Vegas.

Tous deux ont été accueillis par des foules de fans attendant le choc de samedi.

Le champion du monde des poids lourds WBC “The Bronze Bomber” Wilder et le champion des poids lourds linéaire “The Gypsy King” Fury ont frappé le MGM Grand mardi après-midi, donnant le coup d’envoi des événements de la semaine de combat pour la confrontation des poids lourds la plus attendue en deux décennies.

Ils renouvelleront leur rivalité ce samedi 22 février lors d’un méga événement PPV historique de la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Wilder a défendu son titre mondial avec succès 10 fois de suite, tandis que Fury est invaincu en cinq combats depuis son retour d’une mise à pied de près de trois ans en juin 2018.

Les grands arrivants ont également mis en vedette des combattants en compétition dans la sous-carte PPV, y compris l’ancien champion des poids lourds Charles Martin et l’ancien challenger en titre Gerald Washington, qui se rencontrent dans le co-événement principal.

Emanuel “Vaquero” Navarrete, alias “The Mexican Iron Man”, champion du monde junior poids plume de la WBO, et le concurrent philippin Jeo Santisima, qui s’affrontent dans le combat vedette du PPV.

Super poids welters invaincus Sebastian Fundora et Daniel Lewis, qui se battent dans le match d’ouverture PPV à 21 heures. ET / 18 h PT.

Voici ce que les combattants du Main Event avaient à dire mardi:

DEONTAY WILDER

«Le premier combat a été formidable, mais la deuxième fois, nous recevons encore plus d’amour. C’est un sentiment béni et je suis tellement excité de montrer ma grandeur samedi soir. “

«Je vais assommer Tyson Fury de façon dévastatrice samedi soir. Après avoir montré au monde quelle grandeur se trouve en moi, je continuerai à aller encore plus loin et à faire des choses plus étonnantes dans ce sport. »

«Nous savons tous que la boxe est le métier le plus douloureux et nous avons tous les deux de mauvaises intentions dans ce combat. Je suis impatient de voir nos énergies entrer en collision et avoir un combat incroyable. “

TYSON FURY

“Las Vegas est la patrie des champions et” The Gypsy King “est là pour présenter un spectacle. Je frappe ce clochard en deux rounds. Ça va être tôt le soir. “

“J’ai fait tout ce que je pouvais, et j’ai hâte d’être samedi soir. La ceinture WBC est le seul titre majeur que je n’ai pas encore remporté. Samedi soir, ce sera à moi. »

“Las Vegas est la nouvelle maison de” The Gypsy King “. C’est mon moment. Wilder a reçu un cadeau la dernière fois. Cela ne se reproduira plus. Je viens pour le KO. “