Tyson Fury sur le pouvoir de Deontay Wilder: “Ce n’est pas si mal”

Publié le 18/02/2020

Par: Hans Themistode

Le champion Lineal Heavyweight Tyson Fury a combattu des combattants décents tout au long de sa carrière. La compétition contre Dereck Chisora, Christian Hammer et Kevin Johnson était solide de nom, mais pas ce que vous qualifieriez de plus dur de la compétition.

Lorsque Fury est entré sur le ring contre le champion unifié de l’époque, Wladimir Klitschko, en 2015, beaucoup pensaient qu’il était à la fois mal équipé et non préparé à ce genre de progression. À l’époque, Klitschko était invaincu sur une période de 10 ans et était universellement reconnu comme l’un des meilleurs combattants de la division des poids lourds jamais vu.

Fury, d’autre part, n’était qu’un grand gars hors du Royaume-Uni. Il n’avait pas de véritable base de fans et n’était considéré comme aucune menace réelle pour le règne de Klitschko. Pourtant, lorsque les deux ont mis le pied à l’intérieur du ring l’un contre l’autre, c’est Fury qui s’est frayé un chemin vers une victoire de décision unanime, quoique extrêmement laide.

Depuis lors, Fury a affronté quelques autres adversaires, mais aucun avec une véritable valeur de nom. Bien sûr, sans compter le champion des poids lourds WBC Deontay Wilder.

Lorsque Fury et Wilder ont décidé de risquer leurs records invaincus l’un contre l’autre le 1er décembre 2018, cela a produit l’un des meilleurs concours de poids lourds que le sport de la boxe ait jamais vus. Avec beaucoup de va-et-vient couplés à deux renversements, dont un dans le tour final qui a été aussi dramatique que vous pouvez l’imaginer, il n’est pas surprenant que tout le monde vibre toujours à propos de ce qu’ils ont vu se produire ce soir-là.

En fait, 12 rounds ne suffisaient pas à mettre fin à leur rivalité. Alors maintenant, le 22 février au MGM Grand à Las Vegas, Nevada, ils recommenceront.

Tout est à peu près terminé en termes de préparation pour les deux hommes. Ils ont effectué des centaines de rounds et tué leur corps avec des tests de conditionnement juste pour être dans la meilleure forme de leur carrière respective.

Avec le genre de punition que Wilder a infligé la nuit, Fury en aura certainement besoin. Fury, bien sûr, a pu décrocher certains de ses propres coups de poing lourds tout au long du concours, mais ils semblaient pâles par rapport aux coups que Wilder a reçus.

Dans le cas de Fury, il a fait face à sa juste part de gros puncheurs. Après tout, Wladimir Klitschko n’était pas surnommé «Dr. Steelhammer ”pour rien. Mais Wilder est un animal complètement différent. La liste de titres WBC a déjà été surnommée le boxeur le plus dur de tous les temps, quelle que soit la catégorie de poids.

Avec une distinction comme celle-là à son actif, on pourrait penser que Fury voudrait rester loin du pouvoir tant vanté de Wilder cette fois-ci.

Faux. Fury a l’intention d’apporter le combat à Wilder dès le début.

“Je vais lui parler directement”, a déclaré Fury lors d’un récent appel aux médias. «Je pars pour le KO. Je ne peux pas laisser ce combat entre les mains des juges. “

Brave est le premier mot qui me vient à l’esprit lorsque Fury a craché ces mots. Le mot fou aussi.

Aller aux pieds avec l’un des frappeurs les plus lourds que le sport de la boxe ait jamais vu ne semble pas être la bonne idée. Mais ce n’est pas comme ça que Fury le voit.

Les fans et les membres des médias peuvent assumer tout ce qu’ils veulent au sujet du pouvoir que Wilder possède réellement. La fureur d’autre part n’a pas besoin de supposer. Il sait exactement ce que ça fait, et il ne semble pas s’inquiéter.

«J’ai ressenti le pouvoir et ce n’est pas si mal, ce n’est pas si mal. Il ne peut évidemment pas être le combattant qui frappe le plus fort jamais s’il ne pouvait pas assommer le Gypsy King. “

Fury a toujours été connu comme quelqu’un qui aime jouer à des jeux d’esprit. Mais cette fois-ci, il semble très sérieux. Au cours de leur premier concours, Wilder a décroché une combinaison de deux coups de poing dans la ronde finale qui a envoyé Fury sur la toile. N’importe quel autre Heavyweight aurait été posé sur la toile. Pourtant, Fury a trouvé un moyen de se remettre sur pied.

Jusque-là, dans la carrière de Wilder, il avait éliminé chacun de ses adversaires. Cependant, avec Tyson Fury, il ne pouvait pas faire le travail.

Est-ce à dire que Wilder ne peut pas remettre Fury sur son arrière mais cette fois pour de bon?

Bien sûr qu’il le peut.

Mais peut-être, juste peut-être, Fury est idoine pour prendre le meilleur coup de poing de Wilder et continuer à avancer.