Tyson Fury veut que Wilder, Joshua et Dillian Whyte prennent leur retraite

Publié le 24/01/2020

Par: Hans Themistode

Il est difficile de savoir quand quitter un sport auquel vous pratiquez depuis votre enfance. Dans le cas de la boxe, non seulement c’est difficile, mais c’est aussi dangereux.

Jetez un coup d’œil à certains des plus grands gants jamais montés et vous constaterez que la plupart d’entre eux ont dépassé la durée de leur accueil. Roy Jones Jr était autrefois considéré comme le meilleur boxeur livre pour livre. Pourtant, après avoir combattu jusqu’à l’âge de près de 50 ans, il a effectivement passé près de 15 ans trop longtemps dans le sport de la boxe. Il y a d’innombrables histoires comme celle-ci.

En ce qui concerne le champion Lineal Heavyweight Tyson Fury, il n’a apparemment aucun intérêt à rester plus longtemps dans le sport. En fait, non seulement il n’a pas l’intention d’avoir une longue carrière, il prédit qu’il lui reste trois combats. Il n’est pas nécessaire de s’asseoir et de prédire qui cible Fury, il a révélé sa liste de souhaits dans une récente interview

“Il me reste encore trois combats”, a expliqué Fury. “Je m’attends à Wilder ensuite, Joshua puis Dillian Whyte.”

Fury bien sûr, est déjà programmé pour le premier de ses trois derniers prétendus matchs de sa carrière contre Deontay Wilder (42-0-1, 41 KOs) le 22 février au MGM Grand, à Las Vegas Nevada. Si ce concours sera même à moitié aussi bon que leur rencontre en 2018, alors les fans sont prêts pour quelque chose de spécial.

Avec Fury nommant Wilder et le champion unifié Anthony Joshua, ce n’est vraiment pas une surprise. L’inclusion de Dillian Whyte sur sa liste était cependant un peu perplexe.

“Il a été obligatoire car je ne sais pas environ 2 000 jours et il n’a pas eu de tir au titre mondial alors quand je bat Wilder, je vais lui donner un coup, donc il mérite un coup.”

Que vous aimiez Dillian Whyte ou non, il est absolument l’un des meilleurs prétendants aux poids lourds au monde.

La liste des combattants avec lesquels Fury a l’intention de terminer sa carrière est impressionnante.

Bien qu’il y ait peu de choses à critiquer sa fureur sur sa liste, il y a un nom qui semble absent. Oleksandr Usyk a passé la majeure partie de sa carrière dans la division Cruiserweight, remportant tous les titres et devenant le champion incontesté. Le premier depuis le hall du célèbre Evander Holyfield.

À l’heure actuelle, depuis sa montée en poids, Usyk détient le premier rang dans la WBO. Presque tout le monde pense qu’il est un vrai concurrent dans la division, mais ne comptez pas Fury parmi ceux qui ont continuellement chanté ses louanges.

«Usyk n’est pas un nom. Il ne gagne pas d’argent, alors pourquoi voudrais-je le combattre? C’est un petit Cruiserweight et il ne parle pas bien l’anglais. Je veux les grands combats qui intéressent les gens et qui n’en font pas partie. Mais ce ne sera pas un gros combat. C’est un étranger dans un monde occidentalisé. ”

Il peut être décevant qu’Usyk ne se fasse pas tirer sur le champion Lineal mais là encore, il y a une longue liste de grands combattants qui n’auront pas leur chance non plus. Si Fury reste fidèle à sa parole et non seulement reste dans le sport pour trois combats de plus, mais bat également tous ceux qu’il a mentionnés, il s’éloignera au sommet du monde. Mais c’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire.