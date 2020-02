Tyson Fury vise à combattre le pouvoir avec le pouvoir dans le match revanche de Deontay Wilder

Nouvelles de boxe du monde 18/02/2020

📾 Mikey Williams

Tyson Fury a décrit son ambition de participer à un échange de tirs avec Deontay Wilder avant leur prochaine bataille pour le titre mondial.

Fury se dirige vers le match revanche sachant que la derniĂšre session qu’il a partagĂ©e avec Wilder aurait pu ĂȘtre trĂšs diffĂ©rente. “The Gypsy King” est ressuscitĂ© des morts lorsqu’il a Ă©tĂ© matraquĂ© sur la toile par Wilder.

Quelques secondes plus tard, Fury repoussait et voyait la strophe par-dessus.

Cette fois-ci, le Britannique a l’intention de donner Ă Wilder quelque chose Ă penser avant que l’AmĂ©ricain puisse obtenir ses propres gros coups.

“Nous sommes des poids lourds gĂ©ants. J’ai eu 20 KO, donc je suis trĂšs capable de mettre KO, »a soulignĂ© Fury. “Lorsque vous sous-estimez le pouvoir de quelqu’un d’autre, vous vous retrouvez gĂ©nĂ©ralement dĂ©collĂ©.

«Que je sois un grand frappeur ou non, je ne crois pas que quelqu’un d’autre puisse me correspondre avec cƓur et dĂ©termination. Je vais mettre ma volontĂ© de fer sur Deontay Wilder.

«Je sentais que je devais prendre un avantage dans ce combat. Ce n’est pas personnel avec moi et mes entraĂźneurs, cutmen et nutritionnistes. C’est une affaire. Si je pense que quelqu’un d’autre va amĂ©liorer mon entreprise, je le ferai.

«Comment battez-vous un gros puncheur? Vous devez le soutenir. Il obtient un effet de levier massif dans ces bras longs tout en s’avançant. Je dois le mettre sur le pied arriĂšre et lui faire absorber une partie de mon pouvoir.

GYPSY KING

“Je suis le roi tsigane. Il n’y en a eu qu’un et il n’y en aura probablement qu’un Ă l’avenir. C’est une ceinture que Deontay Wilder ne peut jamais gagner.

«Il a eu une excellente performance contre Ortiz et il a fait ce qu’il Ă©tait censĂ© faire. Je sais qu’il assomme les gars. Il Ă©tait dĂ©tendu et calme sous la pression. Je ai Ă©tĂ© impressionnĂ©. Pas par le KO, mais par la façon dont il se conduisait sous pression.

“Je suis toujours rĂ©el. Deontay Wilder a Ă©liminĂ© 43 adversaires d’affilĂ©e. MĂȘme si je dĂ©teste ce type, je respecte ça. Il a un pouvoir incroyable et son nom est lĂ -haut avec des grands de tous les temps. C’est un excellent frappeur qui fait le travail. »

Le match revanche tant attendu des titans poids lourds est certainement réglé. Le champion invaincu de la WBC Deontay «The Bronze Bomber» Wilder et le champion de la lignée invaincue Tyson «The Gypsy King» Fury poursuivront leur rivalité sur le ring le samedi 22 février en direct du MGM Grand Garden Arena de Las Vegas dans un historique FOX Sports conjoint. PPV et ESPN + PPV.