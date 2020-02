Tyson Fury vs Anthony Joshua doit se produire maintenant ou ce ne sera pas incontesté

Phil Jay 26/02/2020

ūüďł Mikey Williams / Mark Robinson

Un affrontement entre Tyson Fury et Anthony Joshua qui a fait parler de lui au Royaume-Uni n’a qu’un seul coup pour le championnat mondial incontest√© des poids lourds.

Imm√©diatement apr√®s que Fury eut vaincu Deontay Wilder, ‚ÄėThe Gypsy King‚Äô fut appel√© par le promoteur d’AJ, Eddie Hearn.

Le patron de Matchroom a simplement exhort√© la paire √† en profiter en √©t√©. En fin de compte, cela peut √©galement √™tre la seule chance pour toutes les ceintures d’√™tre pr√©sentes.

Joshua a deux mandataires align√©s. Un avec la WBO et un autre avec l’IBF. Il a √©t√© signal√© qu’un accord avec le num√©ro un de l’IBF, Kubrat Pulev, √©tait conclu pour le 20 juin en Angleterre.

Hearn a jusqu’√† pr√©sent suspendu l’annonce officielle, car Joshua vs Pulev a deux √©v√©nements majeurs.

Le premier serait le combat lui-même, qui devrait avoir lieu dans le nouveau stade de Tottenham Hotspurs. Le second est le fait que Joshua vs Pulev est livré avec une énorme stipulation.

Si Joshua confirme Pulev, il doit renoncer à la version WBO. Cela permettrait à Oleksandr Usyk de saisir cette opportunité.

Mais cela a un prix pour Fury vs Joshua à tout moment dans le futur, car la collision serait une lumière de sangle et non plus pour tous les billes.

Par conséquent, Fury et son promoteur Frank Warren ont une ouverture solitaire pour combattre Joshua pour ses quatre titres mondiaux.

S’ils ne font pas la rencontre maintenant, Joshua n’aura certainement pas tous ses championnats actuels en sa possession.

Usyk, s’il √©tait victorieux, diviserait la premi√®re division en trois. Cela pourrait prendre encore un an jusqu’√† ce que la possibilit√© se pr√©sente √† nouveau.

Une complication suppl√©mentaire est le fait que Wilder a une clause contractuelle qu’il a l’intention d’invoquer, comme le co-manager a d√©clar√© √† WBN cette semaine.

“En ce moment, la clause pour un troisi√®me combat avec Tyson Fury n’a pas encore √©t√© activ√©e”, a d√©clar√© Finkel exclusivement √† World Boxing News.

Il a ajout√©: ¬ęDeontay a l’intention de l’activer. Il veut la trilogie. “

√ČCARTEZ VOUS

Il faudrait offrir de l’argent √† Wilder pour faciliter les choses. Mais √©tant donn√© ce qui serait au bout de l’arc-en-ciel pour l’Am√©ricain, il pourrait bien √™tre d’accord.

L’ajout de l’affrontement au vainqueur devrait √™tre suffisamment incitatif pour que Wilder retarde son prochain coup de titre.

Frapper alors que le fer est chaud est √† l’ordre du jour. Toute h√©sitation et incontest√© tombera malheureusement au bord du chemin.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Un membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay