Tyson Fury vs Anthony Joshua PEUT être fait si seulement DEUX choses se produisent

Phil Jay 19/04/2020

World Boxing News a récemment commandé un article énumérant les principaux points d’interrogation à Anthony Joshua appelant continuellement Tyson Fury.

Démystifiant bon nombre de ces raisons dans ce suivi, tout le monde sait qu’une unification l’emporte sur une obligation.

C’est quelque chose précédemment couvert et confirmé par le WBN à plusieurs reprises. Par conséquent, il n’y a maintenant que deux choses qui font obstacle.

Premièrement, il y a Deontay Wilder. Et deuxièmement, l’énigme de la foule des coronavirus.

Si le joueur de 30 ans, avec le promoteur Eddie Hearn, pouvait en quelque sorte persuader Wilder de se retirer et était prêt à se battre à Fury devant aucun fan, nous pourrions éventuellement avoir un super-combat au Royaume-Uni.

Dans l’état actuel des choses, Joshua et Hearn semblent penser que l’utilisation constante des médias britanniques pour diffuser leur message fera en sorte que le combat se produise, mais ils doivent vraiment se concentrer sur l’établissement d’une connexion avec Shelly Finkel et Wilder lui-même.

Jusqu’à présent, WBN a été informé que cela ne s’était pas produit. Peut-être parce que Finkel a toujours dit à WBN Wilder de ne pas se retirer, mais le moins que la paire britannique puisse faire est de prendre contact.

Ils ne l’ont pas fait. Donc pour le moment, c’est un non-starter.

Il se pourrait que Joshua et Hearn sachent très bien qu’ils n’envisageraient pas de combattre Fury sans foule. D’où aucun réel effort de leur part.

Dans le climat actuel, ils devraient de toute façon être acceptables pour Fury vs Wilder III et attendre aussi longtemps que possible que COVID-19 ait un vaccin.

Cela pourrait prendre dix-huit mois, mais avec Joshua et Fury à peine dans la trentaine, ce n’est pas grave pour le moment.

Auparavant, il était écrit qu’il y avait plusieurs failles majeures dans le plan de Joshua pour combattre Fury maintenant. Quelque chose que Hearn et lui savent tous les deux mais continuent d’ignorer.

Mais ces questions ont des réponses. Sur les dix raisons énumérées, une seule est pertinente, comme le croit WBN.

Voici pourquoi:

10 points d’interrogation d’origine:

Joshua doit ensuite combattre Kubrat Pulev. S’il ne le fait pas, il perd le titre IBF.

Le combat de Pulev est signé.

Joshua doit alors combattre Oleksandr Usyk. S’il ne le fait pas, il perd le titre WBO

Fury doit ensuite combattre Deontay Wilder. C’est contracté et déjà signé.

Fury doit alors combattre Dillian Whyte. Il a déjà été commandé par la WBC.

Pulev ne s’éloignera pas. Il l’a dit clairement.

Wilder ne se retirera pas. Il l’a dit clairement.

Whyte ne s’éloignera pas. Il l’a dit clairement.

Usyk ne se retirera pas. Il l’a dit clairement.

Fury vs Joshua aura lieu au stade de Wembley. Nulle part ailleurs. L’été 2021 serait donc le plus tôt.

Réponses:

Joshua peut demander une exception pour affronter Fury. C’est à la discrétion de l’IBF, cependant.

Le combat de Pulev est signé. Mais agiter un gros gros chèque devant le Bulgare pourrait résoudre ce problème.

Joshua peut également demander une exception à la WBO. C’est également à la discrétion de la WBO.

Fury doit combattre Wilder ensuite. C’est le contrat de Wilder et sa décision.

Fury peut demander au WBC une exception et offrir à Whyte un pas de côté.

Cela dépendra du montant d’argent offert.

Ce pourrait être l’écrou le plus difficile à casser.

Whyte a signé avec Hearn. Pourrait être persuadé de retarder si on lui offrait beaucoup d’argent et une garantie de contrat.

Usyk est également signé avec Hearn. On pourrait demander la même chose à l’Ukrainien.

Cela pourrait être un point de friction. Mais le coronavirus est beaucoup plus susceptible de retarder que la météo.

À Wilder s’ajoute le fait clair que Fury vs Joshua a besoin de fans. C’est une garantie à cent pour cent.

2021 est de toute façon beaucoup plus probable. S’il n’y a pas de vaccin d’ici l’été, alors 2022 entre en jeu.

Dans l’état actuel des choses, Fury vs Wilder III est le suivant. Joshua vs Pulev est le suivant. C’est certainement la fin de l’histoire si Wilder ne peut pas être convaincu.

