Tyson Fury’s Reclamation et Deontay Wilder’s Long Road back to Redemption

Publié le 25/02/2020

Par: Kirk Jackson

Cette

le week-end dernier a été un couronnement pour le «Gypsy King», Tyson Fury (30-0-1, 21 KO’s),

sa légion de supporters et pour les détracteurs de Deontay Wilder (42-1-1, 41 KO).

Fureur,

exécuté son plan de match parfaitement, donnant vie à ce que lui et beaucoup d’autres

le camp Fury a prophétisé avant le match revanche le week-end dernier.

“Un gros

crie à Deontay Wilder. Il est venu ici ce soir et il a occupé et il

a vraiment montré le cœur d’un champion », a déclaré Fury après le combat.

“Je frappe

lui avec un droit propre qui l’a laissé tomber et il s’est relevé. C’est un guerrier. Il

sera de retour. Il sera de nouveau champion. Mais je dirai que le roi est revenu

au sommet du trône! “

Oui,

Fury a reconquis son trône comme le meilleur poids lourd du monde, frappant

qui était considéré comme l’autre meilleur poids lourd du processus. Bien qu’il y ait

un autre grand champion de retour au Royaume-Uni, WBA unifié, WBO et

Le champion IBF Anthony Joshua (23-1, 21 KO), le consensus menant à la

combat important ce week-end dernier était Fury et Wilder étaient les deux meilleurs

combattants de la division.

Même malgré

des critiques des capacités techniques de Wilder, comme de nombreux fans, critiques,

collègues combattants ont souvent critiqué Wilder dans le passé pour ne pas ressembler à un

pugiliste de formation classique. À la suite de sa défaite, une tempête de grêle de critiques

a déchaîné Wilder, certains détracteurs se demandant même comment il est devenu mondial

champion en premier lieu.

Ventilateurs,

les critiques et les écrivains de l’autre côté de l’étang voudront peut-être garder à l’esprit, plus ils

diminuer les compétences et la grandeur de Wilder, plus il enlève de Fury

accomplissement. Pour ceux qui se tiennent fermement derrière l’évaluation de Wilder ne peut pas

combattre et est non qualifié, ce même combattant a largué Fury deux fois dans leur

première rencontre. Ce même combattant est médaillé olympique et a remporté le

éloge du légendaire entraîneur Emanuel Steward, oncle de l’actuel entraîneur de Fury Javan

Intendant «SugarHill».

La fin

Steward aurait déclaré: «Il y a un enfant en Amérique dont personne ne parle et

c’est Deontay Wilder. Il faisait partie de l’équipe olympique (États-Unis), il a perdu mais

c’est un grand enfant. “

“J’ai

eu la fortune de; il s’est entraîné avec moi avant, c’est aussi un grand enfant, plus grand

que Wladimir (Klitschko) et il a une bonne vitesse et puissance et le meilleur talent …

et les meilleurs talents seront Tyson (Fury) et Deontay Wilder. »

Marrant

comment Steward a prédit ce qui allait finalement devenir réalité avec Fury et

Wilder.

De premier plan

dans leur première rencontre et le match revanche, Fury a été peint comme le sympathique

chiffre, en raison de ses batailles avec la santé mentale, la dépression et l’auto-infligé

abus de drogue. Il a repris sa forme de combat et détrôné un autre à long terme

champion / roi à Wilder.

La fureur est

un récipiendaire méritant pour ses triomphes et sert d’inspiration pour beaucoup. Il

affiché classe dans la victoire, souhaitant ensuite une récupération rapide et une bonne santé

à Wilder.

Il

il n’y a pas si longtemps, Wilder a envoyé des mots inspirants à Fury, quand “The Gyspy King”

lutté contre la dépression et les pensées suicidaires.

Dans le rôle de Fury

peut en témoigner, le chemin de la rédemption est long. En tant qu’analyste ESPN Andre Ward

souligné avec éloquence, paraphrasant, Wilder a établi son règne basé sur le poinçonnage

pouvoir et intimidation. Et interrogé face à un adversaire qui n’a pas peur

et peut trouver un moyen de nier la puissance, quelle est la prochaine option?

Pour

Wilder, des gens sont nécessaires dans toute l’équipe, qui seront honnêtes, qui pointeront

et travailler sur les lacunes – même à ce stade avancé du jeu (Wilder est

34 ans). Mais en raison de cet ordre de grandeur, cette tâche sera beaucoup plus

difficile.

Partie de

L’histoire de la rédemption de Wilder consiste à savoir s’il a une photo réaliste de

vaincre Fury dans un troisième combat potentiel, parce que le mot autour du feu de camp est

il exercera la clause de revanche en déclenchant la trilogie.

Selon

aux termes des deux contrats de combat Wilder et Fury signés l’année dernière, Wilder est

dû un troisième combat contre Fury sans aucun combat pour aucun boxeur entre leur

deuxième et troisième rencontres. Wilder a 30 jours à compter du 22 février pour exercer ce

droit contractuel.

Quand

exactement et où reste à déterminer. Qui fera partie du Wilder

équipe, reste à déterminer.

“Ma

suppose que je le connais comme je le fais, il voudra absolument un match revanche », Jay

Deas, l’entraîneur-chef et co-directeur de Wilder, a déclaré lors de la conférence de presse.

«Et, je veux dire, ces gars-là ont déjà mené deux combats formidables. Donc je

pense certainement que le public le voudra. Et je pense que nous le voudrons. Et moi

pense que l’équipe de Fury le voudra. Et donc, cela semble naturel. Donc je pense que c’est

ce que vous verrez arriver.

Fou

comment le pendule commute; maintenant avec ce sentiment de doute, cela définit en fait la

stade pour le retour ultime, car de nombreux experts pensent que Wilder perdra

encore et certains comme Ward et Max Kellerman croient que “The Bronze Bomber” a besoin d’un

mise au point ou deux avant d’affronter Fury.

Quoi

rend cette tâche si difficile, est Wilder doit trouver un moyen de comprendre le puzzle

à un génie technique de 6 pieds 9 pouces et 273 livres qui peut frapper. Il doit lutter

avec un combattant qui est également prêt à devenir physique, sale et utilisera tout

des moyens d’assurer la victoire; même se battre dans les tranchées que nous avons assisté à cette

week-end dernier.

Fury chronométré

Wilder, l’a disséqué et a brutalisé l’ancien champion WBC au cours de

sept tours. Le coup derrière la tête provoquant un renversement lors du troisième round,

sort malheureux et le début de la fin pour Wilder.

“Quand je

me suis réveillé le lendemain matin, j’ai senti tellement de nœuds et d’ecchymoses sur le dos de ma

la tête et le cou », a déclaré Wilder. «Après le premier renversement, je me suis retourné

immédiatement à regarder Kenny Bayless parce qu’il vient de faire ce discours sur la façon dont

il va me prendre des points et me disqualifier si je frappe à l’arrière du

la tête et a frappé après la pause. Mais je suppose que ces règles s’appliquent à moi, et

pas mon adversaire, car il l’a fait toute la nuit et n’a pas été pénalisé

jusqu’à ce qu’il soit trop tard. “

Alors que Wilder

déclare qu’il ne reproche pas à Fury d’essayer de s’en tirer le plus possible pour

gagner un combat, c’est la deuxième fois qu’il questionne l’arbitrage d’un

arbitre lorsqu’il est jumelé contre Fury.

“JE

immédiatement tourné et ouvert mes bras “, a déclaré Wilder, se référant à ce

dit-il à Bayless après le premier renversement. “Je me disais:” Qu’est-ce qui se passe

sur, mon frère? Es-tu sérieux? Avez-vous vu cela? “Après ce discours que vous avez prononcé

moi, tu es censé protéger le combattant. La fureur me mettait des écouteurs

et me frappant toujours dans le corps, se penchant sur moi et me frappant toujours

le corps. Et le respect dû à lui. Il ne fait que ce qu’un combattant est censé faire

faire, se battre et gagner. Si vous vous en sortez avec des tactiques sales, alors pourquoi ne pas continuer

je le fais? Donc, je comprends cela. “

“C’est fini

à l’arbitre d’être un homme de parole. Vous revenez ici au casier de Wilder

chambre et vous faites tout ce discours de fantaisie, en disant que vous devez respecter votre

règles. Il semble que je n’arrive pas à trouver le bon arbitre sur le ring pour sauver ma

la vie. L’un a pris trop de temps pour compter et l’autre a permis des tactiques sales, puis a pris un

point où il était trop tard, où cela n’avait même plus d’importance. Et Fury savait

il. Il le savait. Il n’est pas venu en boîte. Il est venu se battre sale et l’arbitre

laissez-le s’en tirer. Mais je le félicite pour sa victoire et

accomplissement qu’il a fait. Je suis très excité pour lui et je continue. “

Ses

compréhensible pour un combattant, pour un athlète, face à la défaite pour la première fois

tout remettre en question et même chercher des excuses. Certaines excuses peuvent avoir

validité, mais quand cela se résume à cela, une excuse est juste une excuse et la

le champion doit trouver un moyen de s’adapter et de surmonter. Bien qu’il y ait des raisins amers,

Wilder a trouvé le temps de louer Fury.

“Crédit

à Tyson Fury », a déclaré Wilder dans une interview après le combat. “Je suis très content pour lui

et son accomplissement, et je lui souhaite beaucoup de félicitations. Et c’était un

plan de match parfait pour Fury. Mais il n’est pas venu en boîte. Il est venu vraiment,

vraiment, vraiment rendre le combat aussi sale que possible. “

Pour un

l’athlète d’avoir surmonté tant d’obstacles à ce point, en regardant d’autres

variables en dehors de lui-même, rendrait un mauvais service à ce qu’il est

pour. Wilder doit se regarder et se tenir responsable. Pas lourd

costume, pas nécessairement son coin pour arrêter le combat. C’est alors que le

le vrai chemin de la rédemption peut commencer.

Wilder

a de nombreux détracteurs contre lui de toute façon, cette défaite peut ouvrir la voie à vrai,

réflexion honnête. La légende du hip-hop Jay-Z aurait déclaré: «Quand l’herbe est

couper, les serpents montreront “, et ce récent revers peut servir de réveil

appeler pour le camp Wilder.

Comment

authentique ce message de Floyd Mayweather peut être en cause, étant donné qu’il est

l’un des plus grands détracteurs de Wilder, mais Wilder peut tirer des

message et geste.

Comme c’est

bien documenté, l’adversaire qui lui a donné sa première défaite professionnelle,

surmonté un tas d’adversité et vit son histoire de rédemption.

C’est

juste un autre barrage routier et si Wilder veut continuer son histoire et continuer

son chemin pour devenir le plus grand de tous les temps ou le plus grand qu’il peut être, il

doit se tenir responsable, se dépoussiérer comme ses contemporains lourds

(Tyson Fury, Anthony Joshua, Andy Ruiz) et recréer son histoire de rédemption.