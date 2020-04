Tyson, Holyfield et Ali s’affronteront lors du marathon de boxe ESPN 2

RINGSIDE 07/04/2020

Ce mardi 7 avril, sera une nuit de légendes des poids lourds sur ESPN2 lorsque le réseau diffusera une programmation spéciale mettant en vedette des combats classiques de poids lourds. La présentation de sept heures de rappel présentera certains des plus grands combats de poids lourds de tous les temps, y compris Muhammad Ali contre Joe Frazier III, Mike Tyson contre Buster Douglas et Evander Holyfield contre George Foreman.

L’action commencera à 19 h. ET avec des présentations consécutives de trois des batailles les plus mémorables d’Ali – Ali contre Foreman, Ali contre Frazier III et Ali contre Leon Spinks II.

À 22 h 30 ET, les fans auront droit à une rediffusion spéciale de quatre combats légendaires de Tyson, dont Tyson contre Trevor Berbick, Tyson contre Larry Holmes, Tyson contre Michael Spinks et Tyson contre Douglas.

L’action se terminera à 1 h HE avec le thriller de 1991 entre Holyfield et Foreman.

Ali-Foreman: Ali était un outsider 4 contre 1 contre Foreman, qui est entré dans le combat à 40-0 avec 37 KO et deux défenses de titre à son actif. Le combat historique, surnommé «The Rumble in the Jungle», est devenu emblématique après qu’Ali ait utilisé la tactique «corde à la corde» pour épuiser et finalement arrêter Foreman en huit rounds.

Ali-Frazier III: Ali avait défendu son titre à trois reprises depuis le bouleversement du contremaître, et la “Thrilla à Manille” s’est avérée être le combat le plus brutal de la carrière d’Ali. Ali et Frazier ont partagé leurs deux premiers affrontements, et les deux sont allés à la guerre à l’extérieur sous le soleil étouffant de Manille. Après 14 rounds, l’entraîneur de Frazier, Eddie Futch, a arrêté le combat. Aucun des deux hommes n’était jamais le même, et la plus grande rivalité de l’histoire de la boxe était arrivée à son terme.

Ali-Spinks II: sept mois après avoir été bouleversé par le médaillé d’or olympique de 1976, Ali s’est vengé, a remporté une décision unanime en 15 rounds et est devenu le premier homme à remporter le titre mondial des poids lourds à trois reprises.

Tyson-Berbick: le début d’une légende. Tyson a éliminé Berbick en deux rounds pour devenir le plus jeune homme (20 ans) à remporter un titre mondial des poids lourds.

Tyson-Holmes: dans une confrontation entre la jeunesse et l’expérience, Tyson n’a eu besoin que de quatre rounds pour éliminer Holmes, qui est entré dans le combat n’ayant pas combattu depuis près de deux ans. Holmes a détenu le titre mondial des poids lourds de 1978 à 1985, a réussi 20 défenses de titre et est considéré comme l’un des plus grands poids lourds qui ait jamais vécu.

Tyson-Spinks: Tyson a obtenu le statut de champion des poids lourds linéaire avec sa destruction de 91 secondes contre Spinks, qui a battu Larry Holmes en 1985 pour remporter le titre reconnu des poids lourds. Spinks a devancé Holmes dans leur match revanche de 1986 et a défendu le titre linéaire deux fois de plus au cours des deux années suivantes avant de rencontrer Tyson.

Tyson-Douglas: Peut-être le plus grand bouleversement de l’histoire de la boxe, Douglas, un outsider de 42 contre 1, a éliminé Tyson en 10 rounds au Tokyo Dome. Tyson avait fait neuf défenses de titre avant que Douglas ne choque le monde.

Holyfield-Foreman: Holyfield a éliminé Douglas pour remporter le titre des poids lourds et a choisi Foreman, 42 ans et quatre ans après son retour, pour sa première défense au titre mondial. Holyfield a remporté une décision unanime, mais Foreman a poussé le jeune homme pendant 12 tours. «La bataille des âges» a été une épreuve de force pour les poids lourds au fil des âges.

ESPN + propose également une bibliothèque de centaines des plus grands combats de l’histoire de la boxe en streaming à la demande, ainsi que le Top Rank plus récent sur les cartes de combat ESPN à rejouer. Parmi eux, des affrontements légendaires de poids lourds comme Muhammad Ali contre Joe Frazier III, Ali contre George Foreman, Joe Louis contre Billy Conn, Mike Tyson contre Larry Holmes, Jack Dempsey contre Gene Tunney, Max Baer contre James J. Braddock , Ali contre Sonny Liston I & II, Fury-Wilder II et bien d’autres.