Tyson’s Fury: peut-il arrêter Deontay Wilder?

Gypsy King “Tyson Fury (29-0-1, 20 KO) a

une grande tâche à accomplir ce week-end, face au poids lourd WBC qui règne depuis longtemps

champion, Deontay «The Bronze Bomber» Wilder (42-0-1, 41 KO’s) dans leur

revanche prévue.

Wilder,

le coup de poing dur-artiste est invaincu à travers 43 combats, mais Fury

s’imagine l’homme apte au travail.

Fury a rabaissé Wilder comme «unidimensionnel» et

«Un poney unique» lors d’une conférence téléphonique jeudi dernier, en promotion pour

leur revanche du championnat des poids lourds le 22 février à Las Vegas. Selon

le colossal Anglais, il n’a pas besoin de se préoccuper de bien plus que

La main droite dangereuse de Wilder quand ils s’affrontent à nouveau au MGM Grand Garden

Arène.

«J’ai appris qu’il peut être touché, et il peut être

blesser assez régulièrement », a déclaré Fury. “C’est la plus grande chose que j’ai apprise

Deontay Wilder, pas que je ne le savais pas déjà. Avant de le combattre, évidemment

Je ne savais pas à quoi il ressemblait dans un ring de boxe. Et après l’avoir combattu, je sais

à quoi il ressemble maintenant et c’est tout. Aucune raison de s’inquiéter. Il a un

grosse main droite et c’est tout. C’est un combattant unidimensionnel et je vais

le prouver le 22 février. »

Possédant la confiance, il a la capacité de

résister à la puissance tant vantée de Wilder, a aidé Fury lors de son camp d’entraînement avec

nouvellement acquis formateur Javan «Sugar Hill» Steward et devrait être un important

facteur si Fury doit réussir samedi soir.

“Il n’y a pas de stress pour moi d’entrer dans le

combattre », a déclaré Fury. “Vous savez, j’ai fait 12 rounds avec lui, je l’ai plutôt déballé

confortable, a pris ses meilleurs clichés, s’est levé, a riposté. Celui qui

devrait être concerné est Deontay Wilder, car avec lui étant un poney à un tour,

il est un artiste à élimination directe, mais il m’a fait tomber deux fois en deux tours, neuf et 12,

et il avait plus de deux minutes à chaque tour pour me finir et il ne pouvait pas finir

moi.”

«Il ne pouvait pas me finir, alors oui, c’est lui qui devrait être concerné. Il a décroché les deux meilleurs coups de poing que n’importe quel poids lourd au monde pourrait jamais toucher sur quelqu’un d’autre, et “The Gypsy King” est ressuscité comme un phénix de la cendre, me revient aux pieds et lui fait mal à la fin du tour. Alors oui, ça va être assez difficile pour Wilder, pas pour moi. ”

De premier plan

dans ce camp en préparation pour Wilder, ainsi que pendant le camp, “The Furious

Un ”a prêché que le match revanche se traduira par un résultat différent.

Fureur,

a longuement discuté de la façon dont beaucoup plus supérieur un combattant, il est comparé à

Wilder, à quel point il est important de montrer sa grandeur et comment il compte

arrêter l’américain invaincu. Fury a même hardiment proclamé faire Wilder

quitter et arrêter “The Bronze Bomber” en deux tours.

C’est un

chose à dire sur l’excitation, parler d’action tous azimuts, parler de la

KO, mais il y a aussi la réalité des résultats. L’un des principaux

questions avant ce match revanche, est de savoir si Fury peut tenir son audacieux

proclamations de domination et de destruction.

Basé sur

son histoire jusqu’à présent, il n’est pas exagéré d’observer un haut niveau de scepticisme

parmi les critiques de boxe et les fans. Cependant, Fury possède les outils physiques

pour correspondre à ses mots et surtout pour Fury et ses partisans, “The Gypsy

King “a la force mentale pour atteindre cet objectif.

La poursuite par Fury d’une victoire par élimination directe

le match retour découle de la méfiance des juges officiels sur la base de sa première rencontre

avec Wilder. Juste ou injuste, le vainqueur de sa première rencontre dépend de la

point de vue de l’observateur; qui a déjà été discuté ad nauseam.

Pour que Fury atteigne son objectif, il a baissé la tête

entraîneur Ben Davison et l’a remplacé par Sugar Hill Steward. La pensée même

de Fury debout devant l’humain le plus dur peut être effrayant en soi.

Mais il y a un cliché disant, rien n’est jamais facile et beaucoup de grands combattants

du passé et du présent se tenait devant le feu fistic et éteint

cette flamme.

Pour faire référence dans une histoire plus récente, André

Ward a remplacé à deux reprises le percutant Sergey Kovalev, Canelo Alvarez

contre Gennady Golovkin deux fois et Floyd Mayweather contre Marcos Maidana

deux fois.

«Plus le risque est grand, plus la récompense est grande.

Je sais que ce n’est pas la stratégie que Ben aurait prise mais c’est pourquoi Ben n’est pas

m’entraîner pour ce combat, parce que je n’ai pas besoin de cette stratégie “, a déclaré Fury à BT

Le sport dans une interview menant au match revanche. “

“Ce que j’ai fait la dernière fois était fantastique mais

n’était pas assez bon pour m’obtenir la victoire. Il fallait le changer. C’est très

risqué de marcher sur un puncheur, mais vous ne le renverserez pas en dansant

l’anneau pour douze tours. “

Atteindre

le coup de grâce, ou la victoire par tout moyen est plus difficile qu’il n’y paraît, comme vous

ne peut tout simplement pas le faire exister. Le dernier adversaire de haut calibre succombe

KO contre Fury était Steve Cunningham; un cruiserweight naturel en mouvement

prendre du poids et sortir d’une série de défaites.

Pour Fury

mettre KO Wilder serait une déclaration audacieuse. Une chose prouvée

tout au long de l’histoire de la division des poids lourds, il suffit d’un

coup de poing pour mettre fin au combat.

“J’ai

confiance en Tyson », a déclaré le promoteur de premier rang Bob Arum lors d’une récente

conférence téléphonique avec les médias pour discuter de leur tête d’affiche Pay-Per-View, qui

distribué dans le cadre d’un effort conjoint entre ESPN et Fox Sports.

“Vous

sais… il y a des gars qui disent qu’ils vont assommer leur adversaire, et

c’est comme si les joueurs de baseball se mettaient au jeu en essayant de frapper un coup de circuit. “

“N’importe qui

qui connaît le baseball, dira que le gars qui cherche à entrer en contact a une meilleure

chance de frapper un home run que le gars qui se balance de ses talons. Tyson

est un grand boxeur mais il a la détermination d’éliminer Wilder. Ce n’est pas

que Fury va essayer de le forcer », estime Arum.

“Ses

pas comme le premier combat lorsque Wilder a eu des ennuis à quelques reprises dans ce combat.

Il ne le laissera pas décrocher. Il va aller pour le KO et finir

lui cette fois. “

Pour Fury

pour sortir victorieux ce week-end, que ce soit en marquant le KO ou en gagnant le

décision, il doit utiliser sa taille à son avantage. Peter Fury, l’ancien

entraîneur du poids lourd Tyson Fury, dit que son neveu devrait recevoir «une grosse

avantage »si Deontay Wilder est sous-pondéré pour le prochain match revanche.

“Si

Wilder arrive avec le même poids que lors de son dernier combat, je pense que c’est un

gros avantage pour Tyson », a déclaré Peter Fury à Sky Sports. «Je pense que Wilder est entré

sous le poids pour ce combat. “

“Si il

pourrait juste éviter les ennuis tôt, se rapprocher, le malmener un peu. Prendre

le sortir de sa foulée, plutôt que de lui donner le pouvoir de mettre le pouvoir.

Emmenez-le un peu dans un combat aérien et sapez son énergie, surtout dans la seconde

la moitié du combat. “

“Il est

(Fury) doit utiliser sa taille, il doit utiliser son poids, et surtout si

Wilder arrive à peu près le même poids qu’il était. Vous regardez deux, deux

et un demi-avantage de pierre là-bas. Il doit l’utiliser et c’est là qu’il est allé

mal dans son dernier combat pour moi. Il (Fury) faisait la même chose après

tour, mais après le sixième tour, il aurait dû tourner ses avantages à cela.

Que ce soit laid ou quoi que ce soit, je pense qu’il devrait simplement saper l’énergie

de Wilder. “

Cette

ce point sera mis en évidence; Fury doit utiliser sa TAILLE.

Un autre

facteur important pour Fury, c’est qu’il doit se rendre compte qu’il n’y a pas un style ou une approche

qui peut être utilisé pour vaincre Wilder. Il doit afficher la diversité avec son

attaquer et défensivement aussi.

Fureur

doit le changer; se battre de près tôt, en essayant de se battre dans le

tranchées, étouffer les coups de poing de Wilder, lui faire exercer de l’énergie. Parfois, soyez flotte

du pied, fournir des angles, être fuyant et hors de danger. Il va devoir

faites constamment réfléchir Wilder, faites-le constamment réinitialiser.

Fureur

doit savoir si Wilder peut emporter ce qu’il prépare. Il a déjà été bourdonné contre

Luis Ortiz et même contre Fury lors de leur première rencontre. La mentalité de

faire rater l’adversaire et le faire payer.

Question,

Fury peut-il s’asseoir dans la poche et mettre du poids derrière ses coups de poing? Sous la contrainte,

sa précision restera-t-elle intacte, car le placement des poinçons est crucial pour

ce combat?

Un

chose que nous avons rarement vu d’un adversaire de Wilder est un taux de travail élevé.

En raison de la peur d’attraper un contre-coup de grâce, l’adversaire jette rarement plus

coups de poing que Wilder dans un face à face.

Fury peut

être dans le siège du conducteur, s’il peut submerger Wilder d’une fureur de coups de poing.

Une autre note importante, les deux combattants, en tant que célèbre entraîneur / analyste Teddy Atlas

suggérerait, investir dans le corps récoltera de grands avantages. Pour Fury, quoi

meilleure façon de saper le pouvoir du puncheur plus dur, puis en allant vers le corps, en

en plus d’utiliser son corps pour enlever les jambes et la force de Wilder?

“J’ai

pour assommer ce gars, aussi simple que ça », a déclaré Fury. «Quiconque pense Wilder

ne peut pas être renversé est un idiot. Je prouverai ma puissance. Je vais

pour le faire arrêter. “