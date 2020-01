UFC 246 Preview: Le deuxième acte de Conor McGregor

Publié le 17/01/2020

Par: Sean Crose

Ça a été une période difficile pour Conor McGregor. Après avoir assuré au monde qu’il «éduquerait» le plus grand boxeur d’une génération, il a fini par perdre haut la main lors de son premier match de boxe. Puis, l’année suivante, il est revenu dans l’octogone après une longue mise à pied pour être complètement dominé par un homme dont il s’était moqué sans pitié. Ensuite, bien sûr, il y a eu les conséquences d’un comportement antisocial – accusations de racisme et d’islamophobie, d’accusations d’agression sexuelle et de nombreux incidents enregistrés mettant en évidence un comportement physique agressif. Encore une fois, cela a été une couple d’années difficiles – la plupart se sont auto-infligées. Pourtant, McGregor, l’un des athlètes les plus célèbres sur terre, prévoit de changer les choses à partir de ce samedi soir à Las Vegas.

Car là-bas, dans l’arène T-Mobile, la star irlandaise fera à nouveau son entrée dans l’octogone, cette fois pour affronter le très respecté vétérinaire MMA Donald «Cowboy» Cerrone dans un combat de poids welter de cinq rounds. Cerrone, à première vue, semble être l’adversaire parfait pour McGregor à ce stade. Avec un dossier de 36-13 et à 36 ans, le produit de Denver a perdu ses deux derniers combats – contre Justin Gaethje et Tony Ferguson respectivement. Pourtant, le 21-4 McGregor n’a pas le plus grand bilan en poids welter, après avoir divisé deux matchs avec le fleuret d’arche Nate Diaz dans la division des 170 livres en 2016.

Crédit photo: compte Twitter de l’UFC

Il convient également de noter que McGregor n’a plus gagné de combat depuis 2016, lorsqu’il a arrêté Eddie Alvarez pour le titre des poids légers en novembre. Après avoir affronté Floyd Mayweather et y être arrêté l’été suivant, McGregor a pris plus d’un an de congé, puis a contacté Khabib Nurmagomadov en octobre 2018. Ensuite, il y a la question de ces problèmes bien connus du combattant basé à Dublin. affronté avant, pendant et depuis cette époque. L’usure semble être évidente dans les dernières apparitions publiques de McGregor. Voici un homme, semble-t-il, qui a été véritablement touché par ses expériences et ses décisions.

Cependant, il est préférable de garder à l’esprit que McGregor semble physiquement BON avant samedi. Il porte bien ce poids supplémentaire. Il est également apparu extrêmement vif et concentré dans la formation. Il peut parfois être facile d’oublier que McGregor est plus qu’une présence de la culture pop, c’est un combattant professionnel qui excelle au plus haut niveau de son sport choisi. Il est, tout simplement, beaucoup plus que du battage médiatique. Si McGregor montrait les compétences pour lesquelles il était connu – la maladresse, la vitesse et l’utilisation experte d’une main gauche mortelle – Cerrone pourrait bien être dans une longue nuit samedi. Ou peut-être très court.

En fait, il est noté par les analystes que le combat – que McGregor est favorisé pour gagner au moment de la presse – peut aller de deux manières: McGregor terminera les choses de manière rapide, ou Cerrone survivra à une attaque initiale et prendra McGregor Profond. Connu pour avoir un cardio moins qu’impressionnant, le deuxième scénario pourrait s’avérer tout faux pour McGregor. Cerrone, d’autre part, serait bien avisé d’être attentif au premier scénario, car son manque de mouvement de la tête dans l’octogone peut constituer une cible parfaite pour les missiles de McGregor comme les frappes.

Alors qu’il entame son deuxième acte, McGregor apporte avec lui de nombreuses questions. Il peut être rassuré en sachant que d’autres grandes stars du sport de combat, telles que Muhammad Ali et George Foreman, ont également posé des questions avec elles au milieu ou à la fin de leur carrière. Ces deux hommes ont manifestement fait exceptionnellement bien pour eux-mêmes. Là encore, de nombreux combattants se sont écrasés et brûlés dans les circonstances. Il sera intéressant de voir où se situe McGregor après ce week-end.