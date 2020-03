UK Anti-Doping annonce une «réduction significative» des tests grâce à COVID-19

Nouvelles de boxe du monde 18/03/2020

L’Agence britannique antidopage commencera à mettre fin aux procédures de contrôle alors que le pays est en proie à la pandémie de coronavirus (COVID-19).

La grande majorité des événements sportifs ayant été annulés au cours des deux prochains mois, l’UKAD a pris la décision difficile de «réduire considérablement» les visites surprises aux athlètes.

Les promoteurs de boxe ne savent toujours pas quand le calendrier sportif sera officiellement remis en vigueur. Pour le moment, mai est initialement la cible.

Des combats comme Dillian Whyte contre Alexander Povetkin et Oleksandr Usyk contre Derek Chisora ​​sont désormais confrontés à une présence minimale à nulle de l’UKAD. C’est s’ils continuent leurs dates de mai respectives.

En raison de seulement six semaines et demie et neuf semaines et demie restantes jusqu’à Whyte vs Povetkin (2 mai) et Usyk vs Chisora ​​(23 mai), le manque d’activité de l’UKAD pourrait être une indication que les combats pourraient ne pas avoir lieu à ces dates.

Ce n’est pas encore certain, car Matchroom Boxing et d’autres promoteurs britanniques trouvent leurs plans actuels en attente.

La directrice générale, Nicole Sapstead a décrit la décision de l’UKAD, déclarant: «Nous sommes parfaitement conscients de l’effet que le virus COVID-19 a sur la société, le sport et la communauté sportive au sens large. Ici au Royaume-Uni et dans le monde.

«Avec l’annulation des événements sportifs et les récents conseils du gouvernement britannique concernant la lutte contre le virus, nous avons revu notre activité opérationnelle. L’UKAD annonce une réduction significative de notre programme de tests.

«C’est une décision difficile. Celui qui n’a pas été pris à la légère. Notre priorité est la santé et le bien-être des athlètes. De plus, notre propre personnel et nos agents de contrôle du dopage (DCO).

«En tant qu’organisation, notre responsabilité continue de protéger le sport propre. Mais nous devons privilégier la santé et le bien-être. Agir de manière responsable conformément aux conseils du gouvernement pendant cette période sans précédent.

«Nous continuerons certainement de traiter les renseignements. Nous agirons en fonction de ces informations.

“Si quelqu’un possède des informations susceptibles d’intéresser l’UKAD et ses enquêtes sur n’importe quel sujet, veuillez nous contacter comme d’habitude.”

Informations supplémentaires importantes:

Les athlètes qui doivent soumettre leurs informations de localisation doivent continuer de le faire. Nous les encourageons à enregistrer sur ADAMS s’ils s’auto-isolent.

Le programme de formation des athlètes (et du personnel de soutien) de l’UKAD se poursuivra. Cela se fera par le biais de sessions de webinaires en ligne.

Si des athlètes britanniques sont à l’étranger et que des tests ont lieu dans ce pays, nous conseillons aux athlètes de poursuivre le processus de contrôle du dopage. Notez toute préoccupation sur le formulaire de contrôle du dopage.

Si un athlète a des inquiétudes concernant le programme de contrôle, veuillez contacter UKAD comme il le ferait normalement.

Lorsque des contrôles auront lieu, des précautions maximales seront mises en œuvre pour protéger l’athlète et l’agent de contrôle du dopage, notamment:

DCO portant un équipement de protection individuelle (le cas échéant).

Maintenir une distance de 6 pieds entre l’athlète et l’ACD.

La sélection de l’ACD sera conforme aux conseils du gouvernement et tiendra compte des antécédents de voyage récents et des critères à haut risque (tels que l’âge ou les conditions de santé sous-jacentes).

En outre, l’UKAD se réserve le droit d’entreprendre des tests à tout moment.