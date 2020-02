Umar Salamov signe un accord avec Top Rank, prêt à se battre sur ESPN cet été

RINGSIDE 26/02/2020

Top Rank a signé avec le poids lourd russe Umar Salamov, le concurrent WBO n ° 2, un accord promotionnel multi-combats.

Originaire de Grozny, en Russie, le joueur de 25 ans est formé et dirigé par Kevin Barry, connu pour son travail avec David Tua, Robbie Peden et Joseph Parker.

Salamov, qui doit revenir sur une plate-forme ESPN cet été, s’entraîne avec Barry au Team Barry Gym à Henderson, Nevada.

“Maintenant que nous approchons du plus grand moment de ma carrière, je suis ravi et très heureux de signer avec le meilleur promoteur de boxe du monde, M. Bob Arum et Top Rank”, a déclaré Salamov. «Je suis convaincu que j’ai maintenant la bonne équipe pour m’amener jusqu’à un championnat du monde. Cette opportunité est énorme et je compte bien en profiter. »

Barry a déclaré: «À 25 ans, Salamov est un formidable talent. À 6 pieds 3½, il est un énorme 175 livres. Sa puissance et son style peu orthodoxe font de lui un défi difficile et dangereux pour l’un des meilleurs poids lourds légers. C’est un Tchétchène très fier d’une longue lignée de combattants endurcis au combat. »

Salamov (25-1, 19 KO) a remporté six combats consécutifs depuis la seule défaite de sa carrière, une perte de décision en juillet 2017 contre le concurrent australien Damien Hooper sur le undercard Jeff Horn-Manny Pacquiao à Brisbane, en Australie. Il a remporté cinq de ses six derniers matches à élimination directe et a effectué trois défenses du titre WBO International poids lourd léger qu’il a remporté par KO au deuxième tour contre Denis Liebau.

Il a combattu pour la dernière fois en septembre 2019 à Grozny, ravissant les fans de la ville natale avec un arrêt de troisième tour contre le ghanéen Emmanuel Danso. Il est originaire de la même région de Russie en tant que camarade promotionnel et champion du monde des poids lourds légers IBF / WBC Artur Beterbiev.

Salamov vise le titre mondial WBO, détenu pour la dernière fois par Canelo Alvarez, qui a quitté le titre peu de temps après avoir détrôné Sergey Kovalev en novembre dernier.

“Umar est un doux géant d’un jeune homme, un excellent combattant qui ne fait que commencer à exploiter son immense potentiel”, a déclaré Bob Arum, président de Top Rank. «Avec Kevin Barry dans son coin, il est entre de bonnes mains. La division des poids lourds légers est en feu et Umar est prêt à ajouter son nom au mix du championnat. »