Un adversaire d’Anthony Young nommé pour huit rondes au Bally’s AC ce samedi soir

RINGSIDE 05/03/2020

Le favori local Anthony «Juice» Young affrontera Jorge Martin Garcia dans le combat de huit matchs avec des poids mi-moyens, ce samedi 7 mars au Ballys Atlantic City Hotel and Casino.

Le spectacle, qui est promu par Hard Hitting Promotions, sera mis en vedette par une épreuve de force de huit rondes du South Jersey Super Middleweight entre Derrick Webster (28-2, 14 KOs) de Glassboro et Gabriel Pham (11-2, 5 KOs) d’Atlantic City

Young a une fiche de 21-2 avec huit KO. Le jeune de 32 ans est un professionnel de neuf ans qui a remporté des victoires sur Jose Javier Calderon (4-1) et son dernier combat lorsqu’il est entré en compétition lorsqu’il a arrêté l’ancien champion du monde junior des poids moyens Sadam Ali (27-2) en trois ans. tournées le 4 mai à Las Vegas.

Young fera sa 13e apparition à Atlantic City.

Garcia, de Buenos Aires, en Argentine, a un dossier de 13-7-1 avec trois KO. Garcia, 35 ans, est un vétéran de 14 ans qui a partagé le ring avec le double challenger du titre mondial Fernando Saucedo et l’ancien challenger du titre mondial Juan Jose Velasco. Garcia vient de remporter une victoire unanime sur Dario Baigorria le 19 octobre à Buenos Aires. Ce sera le premier combat de Garcia en dehors de l’Argentine.

Ce sera la 1ère carte mise en scène par Hard Hitting Promotions dans le cadre d’une série d’événements de boxe au Ballys Atlantic City Hotel and Casino. Hard Hitting Promotions est devenu l’une des plus grandes promotions dans la région des trois États, car il a été le premier à promouvoir les combats au SugarHouse Casino, au Filmore et au Met Philadelphia. Hard Hitting Promotions a également été le dernier promoteur à organiser des combats au Tropicana à Atlantic City et a dirigé la 1ère carte ShoBox: The Generation à Philadelphie.

En six rounds:

Jeremy Cuevas (12-1, 9 KOs) de Philadelphie affronte Nestor Hugo Paniagua (26-9-2, 17 KOs) de Santa Fe, Argentine dans un combat léger.

Christian Tapia (10-0, 9 KOs) de Coamo, Puerto Rico combat Carlos Colon (5-2, 2 KOs) de Hatillo, Puerto Rico dans un concours de super poids plume.

Thomas Velasquez (9-0-1, 5 KOs) de Philadelphie affronte Gustavo Molina (24-21, 9 KOs) de Tlaxcala, Mexique dans un combat léger.

Isiah Seldon (13-3-1, 4 KOs) d’Atlantic City combat Darryl Bunting (4-6-2, 2 KOs) d’Asbury Park, NJ dans un combat super-moyen de six rounds.

En combats de quatre rounds:

Benny Sinakin (5-0, 3 KOs) de Philadelphie affronte Leroy Jones (3-7, 2 KOs) de Saint Louis dans un concours de poids léger.

LE POIDS EN AURA LIEU VENDREDI AU LIVRE CHEZ BALLYS A 15H ET

Les billets sont en vente maintenant pour 100 $ pour VIP, 65 $ pour Ringside et 50 $ pour VIP et peuvent être achetés sur www.ticketmaster.com et au Caesars Box Office.