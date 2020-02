Un adversaire de Joseph Parker qualifié de «perte de temps» pour le projet de loi Garcia vs Vargas

Nouvelles de boxe du monde 05/02/2020

📷 Ed Mulholland

Le Néo-Zélandais et l’ancien champion du monde des poids lourds, Joseph Parker, devraient jouer avec Shawndell Winters alors que sa carrière continue de ralentir.

Le joueur de 28 ans, qui jadis Anthony Joshua et Dillian Whyte se sont succédé, enchaînera les victoires discrètes contre Alexander Flores et Alex Leapai avec un match contre l’Américain de 39 ans non annoncé.

Winters a une fiche de 13-2 en tant que pro et n’a remporté aucune victoire significative sur son modeste record. L’appariement pose la question «combien de temps Parker va-t-il marcher sur l’eau».

Les fans ont été choqués par les médias sociaux lors de l’ajout du combat au projet de loi Mikey Garcia vs Jessie Vargas le 29 février.

“Une perte de temps”, a déclaré un intervenant. Un autre a ajouté: “Que se passe-t-il sur terre?”

Parker doit sérieusement passer à un rythme plus rapide. Surtout après s’être construit dans les échelons supérieurs de la division supérieure.

L’ex-dirigeant de WBO était considéré comme étant dans le meilleur remaniement des cinq poids lourds depuis un certain temps. Parker semble actuellement se battre pour des tests significatifs.

Un triomphe est pleinement prévu ce mois-ci avant d’espérer que Parker sera renforcé en classe.

Malgré l’affaire peu attrayante de Parker, la carte Texas est empilée pour le Ford Center de Frisco.

PROJET DE LOI SUR LE CENTRE FORD

Poids welter Mikey Garcia et Jessie Vargas Affrontez-vous dans une bataille décisive pour un éventuel titre mondial.

Kal Yafai défend son titre mondial de super poids mouche contre ex-livre pour star de livre Roman Gonzalez.

Règle de poids mouche WBC Julio Cesar Martinez met sa ceinture verte et dorée en jeu contre le Britannique Jay Harris.

Une autre confrontation des poids lourds voit Murat Gassiev prendre en charge Jerry Forrest.

Super poids welter invaincu Israil Madrimov batailles Charlie Navarro. Concours de poids mouche Jesse Rodriguez contre Marco Sustaita et Diego Pacheco contre Oscar Riojas au super-poids moyen complètent l’événement.

En outre, un tangage de choc super welterweight Leo Ruiz Acevedo contre le actuellement suspendu Dennis Knifechief attend l’approbation de la Texas State Commission.