Un adversaire de Nathan Heaney nommé pour IBO Cont. combat de titre le mois prochain

RINGSIDE 13/02/2020

Avec son adversaire maintenant confirmé, le favori de Stoke, Nathan Heaney, devrait remplir une autre arène avant son prochain combat pour le titre continental de l’IBO.

Le joueur de 30 ans se battra chez lui à King’s Hall le mois prochain pour le titre IBO vacant et a déjà vendu 750 billets impressionnants alors que ses camarades «Stokies» affluent dans son coin.

Heaney est habitué à avoir un excellent soutien et a prouvé que lors de son dernier combat à la Birmingham Arena, où ses fans étaient en grand nombre et avec une voix fine, dépassant même le soutien des combattants à facture plus élevée.

Il aura une armée de supporters qui le prêteront contre Christan Schembri de Malte dans ce qui sera son 100e combat en tant qu’amateur et professionnel. Schembri, 27 ans, avec 17 victoires en 24 concours, est le plus difficile à ce jour de Heaney et sur le “Hitman” n’est certainement pas négliger.

“Schembri est un combattant dangereux”, a déclaré Heaney à bcb-promotions.com. «Je me bats pour le titre IBO Continental, donc je ne m’attendais à rien de moins, mais d’après ce que j’ai vu, il a un bon rythme de travail, est ambitieux et en ligne, il a vraiment envie de ses chances de remporter le titre.

“Tout ce que je sais, c’est qu’il me l’apportera, et je le lui apporterai, ainsi qu’un millier de Stokies apportant le toit du King’s Hall. L’endroit sera électrique!

«Mes fans me font déjà sentir comme un champion, ils sont derrière moi. J’ai entendu dire que j’avais plus de soutien que certains combattants de classe mondiale et avec ce prochain combat dans ma ville natale, je suis vraiment content du nombre de personnes qui feront du bruit là-bas.

«Dans mon 100e combat de compétition, 90 en tant qu’amateur et 10 en tant que professionnel, je ne pouvais pas penser à une meilleure façon de marquer ce siècle avec un titre majeur! C’est Heaney contre Schmebri et un seul d’entre nous sort vainqueur. Voyons qui le veut le plus. “

Le professeur de sport – qui, lorsqu’il n’est pas sur le ring, enseigne au Stafford College – a été occupé à s’entraîner avec Zach Parker et Ricky Summers alors qu’il compte les jours de son prochain combat – le 13 mars.

“En raison de la quantité de négociations qui doivent se poursuivre avec un titre de ce niveau, il peut être frustrant de ne pas avoir de visage sur lequel se concentrer quand je mets le greffon mais maintenant j’en ai un, je connais la tâche dans devant moi.

«Cela fait un moment que je cherche désespérément à me battre pour un titre et gagner cette ceinture IBO me prépare parfaitement pour mon avenir.

«Je veux des ceintures et des titres et je veux être un champion de la ville. J’ai le soutien maintenant, c’est à moi de monter sur le ring et d’y arriver. »

Trois autres pugilistes rémunérés de l’Orme Boxing Club font partie du casting de soutien, avec Cole Johnson et Atal Khan prêts à occuper le corner.

Johnson est une autre partie de la division des poids légers et a jusqu’à présent remporté cinq points de succès, après avoir pris chaque tour en cours de route.

Simas Volosinas, Reynaldo Cajina, Dean Evans, Ibrar Riyaz et Dean Jones ont été vaincus par Johnson, qui en est à sa troisième année en tant que pro.

Il était auparavant devenu un titre national en tant qu’amateur, réclamant les honneurs du développement senior en Angleterre en 2017, en tant que diplômé de l’Orme Boxing Club.

Southpaw Khan est un super-léger qui a levé la main deux fois jusqu’à présent, en tant que pro, restant invaincu sans aucune perte de rounds face à face avec Riyaz et Matt ‘MJ’ Hall.

Il a obtenu sa formation d’amateur avec l’Impact Boxing et plus tard les gymnases Orme, remportant 28 victoires sur 42 concours non rémunérés.

Luke Caci est un autre produit de l’usine de combat d’Orme, qui atteindra le double de ses chiffres lorsqu’il franchira les cordes pour la 10e fois dans le code pro.

Le super-moyen, de Newcastle-under-Lyme, est toujours invaincu avec neuf victoires et un TKO, arrêtant Bryn Wain au cinquième des six tours.

Kieron McLaren de Stoke est également présenté. ‘Gunner’ a récolté 12 victoires en 14 affaires pro, avant de prendre Lee Appleyard, qu’il a poussé à un nul 95-95 après 10 rounds.

Sa seule et unique défaite est ensuite venue à Maxi Hughes, dans ce qui était un éliminateur pour les honneurs légers anglais, par un arrêt de quatrième ronde.

Connor Parker et Leon Gower, qui viennent de Woodville dans le Derbyshire et Burton-on-Trent, font le voyage de l’autre côté des Midlands.

Parker cherche à rebondir après une première défaite professionnelle, avec Sam Maxwell prenant son «0» à travers un arrêt de septième ronde pour la boule européenne ultra légère WBO.

Il peut rétablir l’équilibre avec un 13e succès professionnel, dont le plus notable l’a vu devenir champion des Midlands aux dépens de Kevin Hooper.

Le gaucher a bouleversé les chances de forcer le retrait de l’expérimenté Hooper, un ancien titre des Midlands et anglais, à la fin du cinquième tour lors de leur rencontre en 2018.

Gower a échoué dans sa tentative de gloire dans la région cette année-là avec son ennemi juré, Brad Foster, qui a remporté des ceintures britanniques et du Commonwealth.

Il revient maintenant, après avoir raté tout 2019, avec le désir de s’appuyer rapidement sur ses six victoires, avec trois TKO déjà dans le sac.

Les billets, au prix de £ 35 standard ou £ 65 VIP au bord du ring avec un buffet et un service de serveuse, sont en vente maintenant. Ce sera £ 40 pour l’entrée sur la porte. Pour plus d’informations, contactez les boxeurs ou appelez la BCB Box Office au 07493 582 261.