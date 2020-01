Un adversaire nommé pour Abass Baraou WBC Int. défense du titre le 25 janvier

RINGSIDE 12/01/2020

📷 Team Sauerland

Abass Baraou (8-0, 5 KOs), champion international WBC des poids super-moyens invaincu, affrontera le Mexicain Abraham ‘Pitbull’ Juarez (16-4, 6 KOs) le 25 janvier au ‘Work Your Champ Arena’ à Hambourg, en Allemagne.

Baraou, l’un des prétendants les plus excitants de l’Allemagne, affrontera l’opposition mexicaine pour la deuxième fois de sa carrière après avoir dominé l’ancien champion du monde Carlos Molina en 12 manches en février 2019 pour remporter le titre WBC International Super Welterweight à Coblence.

Un succès en 2019 a vu Baraou remporter quatre victoires en quatre combats et l’invaincu de 24 ans espère prendre sa bonne forme en 2020 alors qu’il vise un titre mondial.

«J’attends ce combat avec impatience», a déclaré Baraou. «Je me sens bien et je me suis bien préparé comme toujours. Je suis concentré à 100% sur l’obtention d’une autre victoire. “

Le Juarez du Mexique, surnommé «Pitbull» en raison de son style tenace de porte-parole, pense qu’il a les ingrédients nécessaires pour provoquer un bouleversement.

“Ce n’est un secret pour personne que les Mexicains ont le plus grand cœur et la bravoure”, a déclaré Juarez. “Je ne sais pas si Baraou peut gérer ça. La dernière fois qu’il a affronté un Mexicain, Carlos Molina, ce fut le combat le plus dur de sa carrière. Je vais lui donner l’enfer le 25 janvier et je rentrerai avec la victoire! »

Le promoteur Nisse Sauerland a hâte que le passionnant Baraou organise à nouveau un spectacle pour les spectateurs.

“Voir Abass sur le ring est un vrai plaisir”, a déclaré Sauerland. “Il améliore techniquement et tactiquement chaque combat et il est à juste titre parmi le top 10 et le top 15 mondial avec deux des organes directeurs.”

Également sur la carte, le champion international super léger IBO Artem Harutyunyan (8-0, 5 KO), Robert Harutyunyan (8-0-1, 3 KO) et James Kraft (16-0-1, 9 KO). D’autres combats et adversaires seront annoncés sous peu.

Toute l’action de la Work Your Champ Arena sera diffusée en direct sur SPORT1 en Allemagne.