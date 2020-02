Un adversaire nommé pour Efe Ajagba sur le projet de loi Kownacki vs Helenius

RINGSIDE 05/02/2020

La sensation invaincue des poids lourds Efe Ajagba affrontera l’ancien challenger du titre Razvan Cojanu dans le co-événement principal de 10 rounds de FOX PBC Fight Night et sur FOX Deportes le samedi 7 mars de Barclays Center, la maison de BROOKLYN BOXING ™.

La nuit de l’action des poids lourds commence à 20 h. ET / 17 h PT et est mis en vedette par la star polonaise invaincue et natif de Brooklyn Adam Kownacki qui cherche à faire vibrer sa foule de sa ville natale quand il affrontera Robert Helenius dans un éliminateur de 12 titres WBA Heavyweight Title. L’attraction d’ouverture verra Frank Sánchez, un poids lourd en hausse, affronter Joey Dawejko de Philadelphie dans une bataille de 10 rounds.

Les billets pour l’événement, qui est promu par TGB Promotions, sont en vente maintenant et peuvent être achetés sur Ticketmaster.com et barclayscenter.com. Les billets sont également disponibles à l’achat dès maintenant à la billetterie d’American Express au Barclays Center.

La gamme undercard non télévisée comprendra le passionnant natif de Brooklyn Zachary “Zungry” Ochoa (20-1, 7 KOs) dans un combat super léger de huit rounds et le poids lourd cubain invaincu Robert Alfonso (19-0-1, 9 KOs) dans un attraction de huit ou 10 rounds contre Carlos Negrón de Porto Rico (20-3, 16 KOs).

L’action est complétée par un espoir des poids lourds Steven Torres (2-0, 2 KO) dans un combat de quatre rounds et les débuts professionnels de Francis Hogan de Boston dans un combat de poids moyen de quatre rounds.

L’Ajagba du Nigéria (12-0, 10 KO) a augmenté son opposition dans ses combats récents et a passé ces tests en descendant de la toile pour arrêter Iago Kiladze en décembre 2019 et en battant son compatriote olympien 2016 Ali Eren Demirezen par une décision unanime en 10 rounds en juillet , tous deux sur FOX.

Ajagba, 25 ans, a acquis une notoriété généralisée en août 2018 lorsque son adversaire, Curtis Harper, est sorti du ring après avoir touché des gants pour commencer le premier tour.

Ajagba a remporté le combat sans lancer un coup de poing car Harper a été disqualifié. Vivant à Stafford, au Texas, et s’entraînant avec le célèbre entraîneur vétéran Ronnie Shields, Ajagba fera ses débuts en 2020 et sa troisième apparition en carrière au Barclays Center le 7 mars, après quatre victoires en 2019.

Né en Roumanie et résidant maintenant à Burbank, Californie, Cojanu (17-6, 9 KOs) a récemment remporté une décision sur Tamaz Zadishvili en octobre 2019. Le joueur de 32 ans a combattu professionnellement depuis 2011 et a rebondi après une défaite dans son premier combat professionnel à remporter 16 de ses 17 prochains combats.

Il a battu Zhiyu Wu en 2016 pour remporter un combat pour le titre contre Joseph Parker, qu’il a perdu par décision en 2017. Cojanu a ensuite défié Luis Ortiz, le meilleur des poids lourds, ainsi que les prétendants Daniel Dubois et Nathan Gorman, en trois combats consécutifs de 2018 jusqu’à son dernier triomphe.