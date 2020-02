Un adversaire nommé pour l’ancien champion du monde James Kirkland le 14 mars

RINGSIDE 03/02/2020

Le frappant James Kirkland affrontera le “fou” Marcos Hernández dans une épreuve de force de 10 rounds qui fera la une de la FS1 PBC Fight Night et sur FOX Deportes le samedi 14 mars depuis MGM National Harbour dans le Maryland.

L’action commence à 20 h 00. ET / 17 h 00 PT et met en vedette le meilleur espoir invaincu et l’olympien lituanien Eimantas Stanionis 2016 affrontant Justin DeLoach dans le co-principal de 10 poids welters.

Les billets pour l’événement en direct, qui est promu par TGB Promotions, sont en vente maintenant et peuvent être achetés en visitant www.mgmnationalharbor.com/.

“James Kirkland et Marcos Hernández apportent tous deux des styles excitants au ring qui donneront aux fans un événement principal plein d’action le samedi 14 mars en direct sur FS1 depuis MGM National Harbor dans le Maryland”, a déclaré Tom Brown, président de TGB Promotions. “Combiné avec Eimantas Stanionis, l’un des espoirs les plus prometteurs des Jeux olympiques de 2016, dans une lutte acharnée contre Justin DeLoach, éprouvé au combat, il y aura certainement un drame à enjeux élevés dans le ring.”

Né à Austin et combattant à San Antonio, Texas, Kirkland (34-2, 30 KO) s’est fait un nom comme l’un des combattants les plus excitants et explosifs du sport dans une longue carrière qui ne l’a vu vaincu que deux fois. Le joueur de 35 ans est revenu sur le ring en 2019 avec deux victoires à élimination directe, sa première action depuis sa défaite contre Canelo Alvarez en 2015. Kirkland arbore un taux d’élimination de 83% et a déjà remporté des victoires notables contre l’ancien champion Carlos Molina et Alfredo Angulo .

“Je suis très heureux de profiter de cette opportunité”, a déclaré Kirkland. «Je tiens à remercier toute mon équipe, Davies Entertainment, PBC et Warriors Boxing, de m’avoir placé dans cette position. C’est vraiment une bénédiction d’être de retour dans le mix. Je m’entraîne dur et perfectionne mon métier comme toujours. Cherchez-moi pour apporter des feux d’artifice le 14 mars. »

Hernández, âgé de 26 ans (14-3-1, 3 KO), a dû faire face à une excellente compétition au cours de sa carrière, affrontant une litanie de coriaces concurrents montants. Sortant de Fresno, en Californie, Hernández a affronté à deux reprises l’actuel champion unifié de 154 livres, Jeison Rosario, luttant contre un nul lors de leur première rencontre avant de perdre le match revanche. Il a récemment perdu une décision face à Kevin Newman en novembre 2019, une revanche d’un combat remporté par Hernández en 2017. Il a ensuite abattu des combattants invaincus à Newman et Thomas Hill en 2016.

“C’est un rêve devenu réalité d’être dans un combat comme celui-ci contre un homme dangereux comme James Kirkland”, a déclaré Hernández. «Tout le monde sait qu’il a un énorme pouvoir de frappe et peut sortir n’importe qui avec un seul coup de poing. Mais mes plans sont de l’emmener à l’école et de lui montrer à quel point je suis un grand boxeur. À ce stade de ma carrière, je suis prêt à prendre le virage et à montrer à tout le monde que j’ai le talent de devenir champion du monde. Tous ceux qui regardent sur FS1 verront une grande bataille entre deux guerriers. Les fans en auront pour leur argent, ce que vous pouvez garantir. “

Originaire de Lituanie qui vit et s’entraîne maintenant aux États-Unis, Stanionis (10-0, 7 KO) est l’un des combattants les plus prometteurs à sortir des Jeux olympiques de 2016 et a continué d’impressionner dans les rangs professionnels. Le joueur de 25 ans reviendra en compétition pour la première fois depuis une blessure à la main en mai 2019 face à DeLoach. Stanionis a remporté trois victoires en 2019, battant Samuel Figueroa en mars, avant de montrer qu’il s’était remis de sa blessure à la main en arrêtant Julio Cesar Sanchez et Evincii Dixon.

DeLoach (18-4, 9 KO) sera de retour sur le ring pour rebondir après une défaite contre Terrel Williams alors invaincu en avril 2019. Le joueur de 25 ans a réalisé une course impressionnante en 2016 et 2017, battant trois matchs de suite combattants invaincus à Dillon Cook, Junior Castillo et Domonique Dolton, avant d’éliminer Christopher Pearson. Le natif d’Augusta, en Géorgie, a subi des défaites contre le champion désormais unifié Jeison Rosario en 2018 et Nathaniel Gallimore en 2017, avant de rebondir pour battre Michael Ogundo en novembre 2018.