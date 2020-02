Un adversaire nommé pour l’invaincu Agustín Gauto ce samedi à Buenos Aires

RINGSIDE 27/02/2020

Agustín “Avion” Gauto (14-0, 9 KO), star montante d’Argentine et poids léger mouche # 1 de la WBO, fera sa 15e apparition samedi prochain le 29 à Buenos Aires, face au difficile Nicaraguayen Julio “Gigante” Mendoza (14-6- 1, 3 KO).

Le combat sera télévisé par TyC Sports à 22h30 (heure locale).

Gauto (promu par OR Promotions), champion WBO International actuel de 108 livres et nouveau magazine Ring # 10, combattra au Microestadio Antonio Rotilli dans la ville de Lanús, leur ville natale.

L’invaincu de 22 ans, ancien champion sud-américain des poids mouches et des poids légers mondiaux des jeunes IBF, est considéré comme l’un des meilleurs espoirs d’Argentine.

Le jeune boxeur a montré une volonté de voyager et a déjà remporté des victoires au Panama et au Mexique, ainsi que dans son pays d’origine, montrant toujours ses compétences naturelles et sa technique exquise qui ont étonné leurs fans.

Son adversaire Mendoza, 27 ans de Jinotega, ancien champion nicaraguayen et Fedecentro WBA Minimum, sera un test difficile pour l’Argentin.

Le prétendant antillais a réussi deux tirs pour le titre mondial, mais a été battu par des points. Le premier était contre le Mexicain José Argumedo en juillet 2016 pour la ceinture IBF Minimum, et le second était récemment (mai 2019), lors de la lutte pour le titre WBA Gold Minimun contre le Péruvien invaincu Ricardo Astulvica.

En outre, un autre combattant des promotions OR tel que le coup dur et le champion actuel de la WBA Fedebol 175 lb Braian Nahuel Suarez (11-0, 10 KO), se battra contre l’ancien champion WBC Latino Walter Sequeira (23-6, 15 KO) pour le vacant Titre argentin léger lourd.