Un adversaire nommé pour Maureen Shea le 17 janvier à Hallandale, en Floride

RINGSIDE 04/01/2020

Ancienne double championne du monde, Maureen Shea affrontera Martina Horgasz dans l’événement principal le vendredi 17 janvier au Gulfstream Park and Casino à Hallandale, en Floride.

Le spectacle est promu par BAD Promotions et ChampionsHeart Promotions.

Shea of ​​of Bronx, New York a un dossier de 28-2-1 avec 12 KO. Shea est une vétéran de 13 ans et double championne du monde.

Le 10 décembre 2011, Shea a remporté le titre WBC poids plume intérimaire avec une décision majoritaire sur Diana Ayala. Shea est devenue double championne du monde lorsqu’elle a remporté le titre IBA Super Bantamweight avec un arrêt de 4e ronde sur Angel Gladney le 11 juillet 2014.

Shea a remporté des victoires sur Silvia Jimenez (5-1) et Dayanna Gonzalez (4-1). Shea a remporté ses quatre derniers matchs et lors de sa dernière sortie, Shea a remporté une décision unanime sur Edina Kiss le 14 octobre à Niagara Falls, New York.

Horgasz de Budapest, Hongrie a un dossier de 5-5 avec quatre KO. Le joueur de 20 ans est un professionnel de trois ans, a affronté quatre combattants invaincus Horgasz vient de perdre une décision unanime en six rounds contre invaincue Natalie Gonzalez.

Dans la co-fonctionnalité, l’ancien combattant des poids mi-moyens David Estrada affrontera Javier Frazier dans un combat de super-poids super-rapide en six rounds.

Estrada de Chicago a un dossier de 29-6-1 avec 19 KO. Estrada, 41 ans, entrera dans sa 21e année en tant que professionnel et a affronté certains des plus grands noms du sport.

Estrada a des victoires sur Matias Anibal Rios (7-0), Eric Pinero (1-0), Reggie Davis (1-0), Luke Leal (7-1), Joel Salas (10-2-1), Armando Valardez ( 14-1), Nurhan Suleymanoglu (14-0), Chris Smith (19-0-1), Luther Smith (22-4-2) et Orlando Lora (26-0-1). Estrada a remporté sept combats consécutifs, dont son combat où il a arrêté Manuel Santos en deux rounds le 19 novembre 2016 à Jalisco, au Mexique.

Frazier d’Aiken, Caroline du Sud a un dossier de 8-12-1 avec quatre KO. Frazier a une victoire sur Kobe Wall (1-0). Frazier, qui a affronté neuf adversaires invaincus, vient de perdre contre Derrick Coleman invaincu le 2 novembre à Louisville, Kentucky.

Dans les matchs en six manches:

Blake Davis (4-0, 2 KOs) de Cooper City, FL affrontera Luis Iniguez (2-3-1) de Vancouver, WA dans un combat léger et lourd.

L’ancien joueur de basket-ball de l’Université de Miami, Rapahel Akpejiori (5-0, 5 KOs) de Miami combat Mike Delshaun Ford (6-1, 5 KOs) de Sarasota, Floride dans un combat de poids lourds.

En quatre parties:

Phillip Jean Seide (0-2) d’Orlando, en Floride, affronte Allen Terry (1-1, 1 KO) de Miami dans un concours de super poids moyen.

Gaspard Pierre fera ses débuts professionnels contre Brian Stevens (1-8, 1 KO) de Marathon, en Floride, dans un combat de poids léger.

Anthony Martinez (6-1, 5 KOs) du vétéran des batailles de Miami Samuel Miller (34-21, 30 KOs) de La Habra, CA dans un combat des poids lourds.

Daniel Araujo Figueiredo (1-0, 1 KO) combat Shauncey Perry (0-1) de Joneboro, AR dans un combat léger.

La boxe professionnelle débute 2020 dans le sud de la Floride le vendredi 17 janvier à 18 h, alors que BAD Promotions en association avec ChampionsHeart Promotions présente fièrement son événement inaugural «Only The Strong Survive», une nuit de boxe de classe mondiale au Gulfstream Park & ​​Casino à le Sports of King Theatre, un lieu unique et intime pour une nuit de boxe de classe mondiale dont les bénéfices iront à l’organisation locale du cancer du sein.

Les billets pour «Only The Strong Survive» sont en vente dès maintenant et coûtent 50 $, 75 $, 100 $, Sofa Loungers de 1500 $ pour 3 à 4 personnes, 10 tables VIP, dont 4 tables VIP Premier Elevated Ringside à partir de 2200 $ et 8 places. sont disponibles sur BADpromotions.com.

Gulfstream Park & ​​Casino est situé au 901 Federal Hwy à Hallandale Beach en Floride, le FIRST BELL SONNERA à 19 h dans le magnifique Sports of King Theatre au deuxième étage. Ouverture des portes à 18 h.