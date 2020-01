Un adversaire nommé pour Ricard Sandoval le 6 février DAZN Fight Night

RINGSIDE 16/01/2020

Ricard “El Niño” Sandoval (17-1, 12 KOs) de Riverside, en Californie, espoir de 115 livres, affrontera le concurrent philippin Raymond “Tornado” Tabugon (22-11-1, 11 KOs) dans un 10- ronde principale de jeudi soir combats le 6 février au Fantasy Springs Casino à Indio, en Californie.

L’événement sera diffusé en direct sur DAZN, RingTV.com et sur Facebook Watch via la page Golden Boy Fight Night à partir de 22h00. ET / 19 h 00 PT.

Sandoval est une perspective de 20 ans qui possède un style très excitant. En juillet 2019, Sandoval s’est battu sur une carte Golden Boy pour la première fois en marquant une victoire dominante par arrêt contre Marco Sustaita pour défendre son titre WBC Youth Intercontinental Flyweight. Puis, il est revenu en octobre pour arrêter Gilberto Gonzalez au cinquième tour. Maintenant, Sandoval cherchera à devenir un concurrent à part entière contre son adversaire le plus coriace à ce jour.

«2020 sera mon année et je montrerai pourquoi le 6 février», a déclaré Ricardo Sandoval. «Je sais que Raymond Tabugon est très fort, mais je viens avec un fort désir de gagner et de me rapprocher d’une opportunité de titre mondial. Je vais offrir un grand spectacle à tous les fans, et je travaillerai très dur pour repartir avec ma main dans la victoire. “

Tabugon est un vétéran de 28 ans qui a affronté les anciens champions du monde Juan Francisco «El Gallo» Estrada, Luis «Pantera» Nery et Angel «Tito» Acosta. Maintenant, il cherchera à utiliser son expérience pour offrir à Sandoval la deuxième perte de sa carrière et se positionner pour plus d’opportunités.

“J’ai hâte de revenir sur le ring le 6 février”, a déclaré Raymond Tabugon. «J’ai eu un petit revers lors de mon dernier combat, mais je travaille dur pour revenir mieux que jamais. Je tiens à remercier Golden Boy et Sanman Promotions pour cette opportunité, et je promets d’apporter beaucoup d’action! »

En outre, l’ancien champion des poids lourds Michael «Double M» Moorer sera l’invité VIP spécial de cet événement. Moorer sera présent à cet événement pour rencontrer des fans, signer des autographes et prendre des photos à l’intérieur du Fantasy Springs Special Events Center. La rencontre est ouverte au public à l’achat d’un billet pour l’événement.

Dans l’événement co-principal, Oscar “El Jaguar” Negrete (18-2-2, 7 KOs) de Tierralta, Colombie et Alberto “Impacto” Melian (6-1, 4 KOs) de Buenos Aires, Argentine se rencontreront dans un Combat de 10 rounds pour le titre vacant WBA International Bantamweight. Ce match est sûr de produire des feux d’artifice car il mettra en vedette deux prétendants qui ont des affaires inachevées qui ont commencé lorsque Negrete a vaincu Melian aux Jeux sud-américains de 2010.

Sulem Urbina (11-0, 2 KOs) de Phoenix, Arizona se battra dans un affrontement de six rounds.

Leonardo “Leon” Baez (17-2, 9 KOs) de Mexicali, au Mexique, sera de retour dans une bataille de 10 poids super coq.

Anthony Reyes (7-0, 5 KO) de Coachella, en Californie, participera à un combat de six poids super coq devant une foule de sa ville natale.

Oscar Acevedo (6-0) de Garden City, Kansas sera de retour dans un affrontement léger de six rounds.

Sandoval contre Tabugon est un combat de 10 poids super mouche présenté par Golden Boy. Le combat aura lieu le jeudi 6 février 2020 au Fantasy Springs Resort Casino à Indio, en Californie. L’événement sera diffusé en direct sur DAZN, RingTV.com et sur Facebook Watch via la page Golden Boy Fight Night à partir de 10h00. après-midi ET / 19 h 00 PT.

La série sera également disponible sur la chaîne FIGHT de Pluton TV et sur les réseaux sportifs régionaux du pays. Pour voir quand et où la série est disponible dans votre région, cliquez ici.

Les billets pour l’événement sont en vente et commencent à 25 $. Les billets seront disponibles à la billetterie du Fantasy Springs Resort Casino, en composant le 1-800-827-2946, ou en achetant en ligne sur www.fantasyspringsresort.com.