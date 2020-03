Un adversaire potentiel demande: «Qui est ce Nguyen Van Hai?

RINGSIDE 17/03/2020

Le World Boxing Council (WBC) a récemment approuvé le Vietnam Nguyen Van Hai pour contester le titre australasien, après avoir été pétitionné par le groupe promotionnel Victory 8.

Les critères pour se qualifier pour le titre régional estimé est que les combattants doivent avoir un minimum de deux étoiles sur BoxRec.

Héros dans son pays d’origine, Hai a été présenté comme un cas d’exception, sur la base de son curriculum vitae amateur vaste et impressionnant, et du fait que la plupart des Vietnamiens jusqu’à récemment, n’avaient aucune possibilité de concourir en tant que professionnels.

Francis Chua a été approuvé par la WBC comme le meilleur candidat pour le titre (qui doit être contesté par au moins un combattant venant de la région Australie, NZ et Pacifique) Chua est une véritable puissance dans le ring, et l’un des plus populaires boxeurs dans l’ouest de l’Australie.

Le combattant basé à Perth est réputé pour son attaque implacable et a l’intention de progresser dans le classement mondial. Lorsqu’on lui a dit qu’il figurait sur une liste restreinte pour le titre d’Australasie, Chua a déclaré sa volonté de se mesurer aux meilleurs.

Son point culminant en carrière à ce jour a été sa victoire sur la classe supérieure Kye MacKenzie, et bouleversé qui a coûté au favori un affrontement ultérieur avec le champion du monde Vasyl Lomachenko.

Les négociations pour obtenir Chua progressent toujours. Lorsqu’elle a été informée que Victory 8 avait déjà mis Nguyen Van Hai dans un coin, Chua a répondu: «Je ne veux offenser personne ici, mais je suis dans ce sport pour combattre le meilleur absolu.

“Je ne savais même pas qu’ils faisaient de la boxe au Vietnam! C’est vraiment la première fois que j’en entends parler. Je veux combattre des champions, mais sérieusement, qui est ce Nguyen Van Hai? »

Si Victory 8 réussit, Francis Chua recevra très prochainement une leçon de boxe vietnamienne et le légendaire fils de Hanoi Nguyen Van Hai!

Les négociations se poursuivent.