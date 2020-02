Un affrontement de 143 lb accrocheur prévu pour le 17 avril

Ringside 27/02/2020

Regis Prograis et Maurice Hooker s’affronteront lors d’une soirée d’action à succès au MGM National Harbor à Oxon Hill, Maryland, le vendredi 17 avril, en direct sur DAZN.

Les deux hommes entrent dans le combat sur le dos de rôles principaux dans deux des prétendants au combat de l’année de 2019. Prograis (24-1 20 KO) s’est rendu à Londres en octobre pour affronter Josh Taylor dans un affrontement d’unification et la finale de la World Boxing Super Series, avec Scotsman Taylor devançant ‘Rougarou’ via Majority Decision dans une guerre totale.

En juillet, Hooker (27-1-3 18 KO) a accueilli José Ramírez dans un combat d’unification à Dallas, et la paire a servi une fusillade aller-retour que Ramirez a remporté par arrêt au sixième tour d’un concours à bout de souffle.

Maintenant, la paire entre en collision avec un poids de capture de 143 livres dans un combat qui mènera le vainqueur à l’action pour le titre mondial tandis que le perdant devra faire face à une route difficile vers le sommet – et les deux hommes savent que c’est une nuit décisive à un moment charnière dans leur carrière respective.

“J’ai hâte de revenir sur le ring le 17 avril et de prouver que je suis l’un des meilleurs combattants du monde”, a déclaré Prograis.

“Maurice Hooker est un ancien champion du monde avec de bonnes compétences, mais je suis très confiant que je serai victorieux et commencerai ma marche pour devenir double champion du monde cette année.

«Nous avons une histoire de mauvais sang et c’est un combat que je veux depuis longtemps. Je suis excité pour ce combat et je suis content de reprendre un combat avec un bon compétiteur.

“Je suis très reconnaissant à mon équipe d’avoir organisé ce combat et à mes fans du monde entier, merci beaucoup pour votre soutien continu.”

“Regis Prograis est issu de la World Boxing Super Series, l’un des combattants les plus populaires et les plus respectés de la boxe”, a déclaré le promoteur de Prograis, Lou DiBella.

«Ce combat contre Maurice Hooker est non seulement l’un des plus attendus en boxe mais aussi l’un des meilleurs qui puisse être fait cette année.

“Regis est déterminé à devenir double champion du monde et une victoire le 17 avril lui permettra de prouver une fois de plus qu’il est l’un des meilleurs combattants livre pour livre de ce sport.”

“Je suis ravi de faire face à un ancien champion du monde”, a déclaré Hooker. “Dans mon esprit, il est toujours l’un des meilleurs à 140 livres, ce qui, quand je l’ai battu, me donne une chance de montrer au monde que je suis aussi l’un des meilleurs à ce poids. Vous pouvez parier que ce combat me rapprochera de gagner une autre ceinture. je

“Ce sera un match passionnant et je suis prêt à le retirer.”

DUVA

“Mighty Mo Hooker vs Regis Prograis est ce qu’est la boxe à grande échelle – deux anciens champions du monde au sommet de leur jeu, qui cherchent à faire une déclaration et à montrer au monde de la boxe qu’ils sont de retour avec une vengeance”, a déclaré Roc Promoteur de boxe Nation Sports Dino Duva.

«Mighty Mo m’a donné une directive pour lui obtenir les plus grands et les meilleurs combats et veut rappeler à tout le monde qu’il est l’un des meilleurs et des plus passionnants combattants du monde. Ce combat est une confrontation incroyable sur le papier et sera un candidat incontournable du combat de l’année. C’est aussi bon que possible, et les fans de boxe ne devraient pas faire d’autres plans le 17 avril – c’est un combat à ne pas manquer.

“Au nom de Roc Nation Sports, je salue et remercie nos bons amis et partenaires de DAZN et Matchroom Boxing USA pour avoir fait ce grand combat et donner aux fans un traitement si spécial.”

“Il s’agit d’un match fantastique entre deux combattants qui livrent toujours de grands combats”, a déclaré le promoteur Eddie Hearn.

«Regis et Maurice ont plus que joué leur rôle lors de deux combats épiques l’année dernière, et je sais que leurs styles vont se gélifier pour créer une autre bataille toutes actions.

“Nous allons annoncer un énorme undercard avec une action pour le titre mondial et une multitude de grands noms en action bientôt, ce sera une autre nuit d’action épique en direct sur DAZN.”

Les billets seront mis en vente la semaine prochaine – une annonce sur les prix et les dates de mise en vente sera faite prochainement.